当社のベンチマーク調査によると、標準pandasライブラリのメモリが100GB未満でも不足しているデータセットでは、Snowflakeのpandasは1テラバイトを超えるデータにまで拡張します。代表的なワークロードの平均では、Snowflake上のpandasはメモリ上のVanilla pandasよりも1GBスケールで約6倍、10GBスケールで約30倍高速に動作します。

使用に必要な微調整や書き換えが最小限



Snowflakeにpandasが導入され、ユーザーは使い慣れたpandas APIとセマンティクスで作業できるようになりました。この機能により、開発者はSnowflakeのデータに対してpandasを直接実行でき、クエリはSQLに変換されてSnowflakeでネイティブに実行されます。

pandas on Snowflakeは、Snowpark Pythonライブラリの一部であり、Snowflakeプラットフォーム内でのPythonコードのスケーラブルなデータ処理を可能にします。開発者は、インポートステートメントを数行変更するだけで、Snowflakeのスケーラビリティとセキュリティのメリットを生かし、これまで使い慣れたものと同じpandasエクスペリエンスを得られます。そのため、Snowflakeへの移行が容易になり、データチームはpandasパイプラインを他のビッグデータフレームワークに書き換えたり、高コストの大容量メモリマシンをプロビジョニングしたりする時間とコストを回避できます 。



Snowflake内の安全なアクセスにより、ローカルマシンの機密データリスクを排除

pandasのメモリ内設計は、特に企業データをpandasで処理するためにノートパソコンに取り込むことによるセキュリティとガバナンスの懸念など、組織に問題をもたらしました。Snowpark Pythonライブラリの一部として、コンピューティングはSnowflakeのセキュアで管理された境界内で直接Snowflakeにプッシュダウンされます。

Modinオープンソースプロジェクト上に構築

Snowflakeでは、オープンソースのツールや標準とSnowflake AIデータクラウドの強力な機能を統合することにより、開発者とのミーティングに取り組んでいます。SnowflakeのpandasはModinオープンソースプロジェクト上に構築されています。Modinは、Snowflakeが2023年10月に買収し、オープンソースプロジェクトファミリーに加わった分散型のpandasライブラリです。Modinは、数十万人のデータサイエンティストと開発者がpandasワークフローをシームレスに拡張するために使用しています。Snowflakeは、オープンソースプロジェクトとその活発なコミュニティの両方に積極的に貢献し、サポートしています。