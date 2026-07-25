Anthropicの最新モデルであるClaude Opus 5を、Snowflake Cortex AIでパブリックプレビューとして利用できるようになりました。Snowflakeは、Anthropicのローンチパートナーとして、Claude Opus 5をリリースと同日に提供します。このモデルはセキュアなSnowflakeの境界内でSnowflake CoCo、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論、Snowflake CoWorkとともに利用できます。

Claude Opus 5

Claude Opus 5は、Anthropicの最新モデルです。Opus 5は、Claude Fable 5のフロンティアインテリジェンスに迫る、思考力が高くプロアクティブなモデルです。前モデルのOpus 4.8から大幅に向上したパフォーマンスを提供しつつ、コーディングとナレッジワークの評価において新たな最高水準を確立しています。調整可能なエフォート設定により、インテリジェンスを最適化することも、トークンを節約してより迅速な結果を得ることも可能です。日常的な使用を想定して設計されたOpus 5は、自身の作業を検証し、成功するまで反復改善する能力に優れ、より強力な視覚的出力を生成します。また、科学研究タスクにおいても有意義な成果を示しており、要求が厳しく長期的なエージェントタスクや分析作業に適しています。