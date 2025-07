Snowflake Postgres: creato per gli sviluppatori, pronto per l’enterprise

PostgreSQL è diventata la scelta indiscussa per gli sviluppatori di tutto il mondo, apprezzata per la sua flessibilità open source, il suo vibrante ecosistema e le crescenti funzionalità AI come il supporto vettoriale. Tuttavia, mentre le aziende si affannano a creare la prossima generazione di agenti AI e a scalare i propri sistemi operativi critici, emerge una domanda fondamentale: Il tuo Postgres è davvero pronto per l’enterprise o comporta compromessi nascosti?

Noi di Snowflake siamo convinti che essere developer friendly debba andare oltre la “vibe coding” e la sperimentazione rapida per supportare in modo fluido i workload di produzione. Quando si è al servizio di clienti reali, sono necessari fiducia, sicurezza e prestazioni incrollabili che i workload mission-critical richiedono, il tutto consentendo ai tuoi sviluppatori di innovare.

È per questo che stiamo prendendo un profondo impegno per un Postgres enterprise-ready. Ora che abbiamo unito le forze con Crunchy Data, siamo pronti a rilasciare Snowflake Postgres: un database progettato per supportare i tuoi sistemi AI e transazionali più esigenti.

I requisiti enterprise incontrano la realtà

Un database realmente pronto per la produzione non è solo un ambiente di sviluppo. Richiede una comprovata esperienza di funzionamento nel rispetto dei requisiti più stringenti.

Purtroppo, la maggior parte delle piattaforme non raggiunge i requisiti fondamentali di livello enterprise. Hanno difficoltà con:

Controlli di sicurezza insufficienti: le aziende necessitano del controllo completo sulle proprie chiavi di crittografia e di architetture di sicurezza multilivello per proteggere i dati sensibili. Le soluzioni create per una rapida iterazione spesso trascurano questi aspetti non negoziabili.

Mancanza di supporto per la conformità: il rispetto di obblighi normativi come HIPAA, SOC 2 o specifiche implementazioni cloud governative richiede una profonda maturità operativa che richiede anni per essere raggiunta e mantenuta.

Assenza di business continuity e disaster recovery integrati: le applicazioni mission-critical non possono tollerare tempi di inattività, poiché ogni minuto offline comporta una perdita di ricavi e di fiducia. Funzionalità come la replica cross-region e il failover rapido sono requisiti essenziali.

Performance inaffidabili: le piattaforme sperimentali spesso vacillano a causa dei compromessi di architettura quando è necessario servire clienti reali su vasta scala.

Percorso di produzione poco chiaro: non esiste un percorso semplice per la produzione. I team affrontano invece migrazioni disruptive e complessità operativa.

Snowflake Postgres affronterà direttamente queste lacune critiche di livello enterprise.

Dal prototipo alla produzione, senza compromessi

Di recente abbiamo assistito all’affermarsi di piattaforme serverless che consentono di creare rapidamente un database. Funzionano bene per avviare un progetto e iterare velocemente.​

Tuttavia, quando i progetti in fase iniziale passano alla produzione, gli sviluppatori spesso affrontano una spiacevole resa dei conti. Devono passare da queste piattaforme emergenti a sistemi più robusti e pronti per la produzione, in grado di gestire i workload enterprise su vasta scala.

Spesso si rivolgono a soluzioni consolidate come Crunchy Data, Amazon RDS ed EnterpriseDB. Queste offerte si sono guadagnate la loro reputazione servendo aziende Fortune 500, settori altamente regolamentati e organizzazioni che gestiscono dati sensibili dei clienti. Crunchy Data, ad esempio, ha alimentato in sordina database mission-critical per oltre un decennio, guadagnandosi la fiducia grazie a una sicurezza potenziata e all’eccellenza operativa.

Con Snowflake Postgres, stiamo colmando questa lacuna. Stiamo portando le potenti funzionalità enterprise di Crunchy Data sulla piattaforma completa di Snowflake, proprio dove le aziende già gestiscono e governano i propri dati. Il risultato: Postgres senza compromessi, offrendo una transizione fluida per gli sviluppatori dalla sperimentazione iniziale alla piena produzione enterprise pur preservando la compatibilità inalterata con Postgres.

Sbloccare la potenza degli sviluppatori con un vero Postgres

Il nostro impegno nei confronti degli sviluppatori è incrollabile. Mentre le piattaforme emergenti promettono configurazione rapida e iterazione veloce, le loro scorciatoie architetturali comportano un costo elevato per gli sviluppatori.

Queste piattaforme sono progettate principalmente per la velocità di implementazione piuttosto che per l’eccellenza in produzione. Le loro scelte architetturali introducono una latenza problematica per i workload di produzione ad alto throughput. Ancora più importante, le modifiche al layer di storage di Postgres interrompono la compatibilità con le estensioni essenziali di Postgres, limitando l’accesso al ricco ecosistema che rende Postgres così potente.

Snowflake Postgres, d’altra parte, dà priorità alla compatibilità al 100% con Postgres. Ciò significa migrazione fluida senza sorprese. Potrai fare “lift and shift” delle tue attuali applicazioni Postgres su Snowflake senza costosi refactoring del codice o problemi di runtime imprevisti. Inoltre, manterrai un accesso completo all’ecosistema. Che tu stia lavorando con Next.js, Python, Rust o Go, o integrando con ORM come Drizzle e Prisma, otterrai la piena compatibilità.

Snowflake Postgres accelererà anche l’innovazione AI. Portando i dati transazionali Postgres direttamente in Snowflake, elimineremo i silos operativi. Ciò contribuirà a garantire che gli agenti AI e le applicazioni che costruisci siano basati su un layer transazionale affidabile e sicuro all’interno di un’unica piattaforma dati e AI.

La nostra dedizione agli sviluppatori si riflette anche nell’impegno di Snowflake per il software open source, come dimostrato dalla nostra partecipazione a progetti come Apache IcebergTM, Apache Polaris e Streamlit. Le radici profonde di Crunchy Data nella comunità open source e la sua consolidata reputazione per strumenti robusti e a misura di sviluppatore ci consentiranno di fornire agli sviluppatori il meglio di entrambi i mondi: una flessibilità Postgres senza vincoli con una base testata a livello enterprise.

Una piattaforma unificata per tutte le esigenze di dati e AI enterprise

Snowflake Postgres porterà Postgres di livello enterprise nella piattaforma facile, connessa e affidabile di Snowflake. Ciò significa che potrai:

Consolidare la tua strategia dati: unire dati transazionali, analitici e non strutturati in un’unica piattaforma governata.

Accelerare lo sviluppo AI: fornire agli agenti AI accesso sicuro e governato ai dati pertinenti, inclusi i dati transazionali più recenti, sfruttando funzionalità come Snowflake Cortex AI.

Ridurre la complessità operativa: eliminare strumenti e silos di dati eterogenei, ottimizzando l’intero ciclo di vita dei dati.

Abilitare sicurezza e governance di livello enterprise: mantenere controlli di sicurezza, conformità e accesso coerenti per tutti i tuoi data workload.

L’AI Data Cloud Snowflake è la destinazione finale per i data workload enterprise. Con Snowflake Postgres, stiamo estendendo questa promessa al cuore delle tue applicazioni operative, consentendoti di creare e implementare con il rigore richiesto dal tuo business, e al contempo dotando i tuoi team di sviluppo del Postgres che apprezzano.

Questo segna un nuovo capitolo per Postgres come base per le applicazioni e gli agenti di enterprise AI. Resta sintonizzato per maggiori dettagli su come daremo vita a Snowflake Postgres. Nel frattempo, scopri di più su Crunchy Data.