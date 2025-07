Snowflake Postgres: criado para desenvolvedores, pronto para empresas

PostgreSQL tornou-se a escolha inegável para desenvolvedores em todo o mundo, celebrado pela sua flexibilidade de código aberto, seu ecossistema vibrante e o aumento dos seus recursos de IA, como suporte vetorial. No entanto, à medida que as empresas se apressam para criar a próxima geração de agentes de IA e adicionar escalabilidade a seus sistemas operacionais mais importantes, uma questão fundamental surge: o Postgres da sua organização está realmente pronto para o uso corporativo ou possui falhas ocultas?

Na Snowflake, nossa crença é que ser uma empresa otimista vai além da "vibe de codificação" e da experimentação rápida para oferecer suporte contínuo às cargas de trabalho de produção. No mundo real, para atender clientes, sua empresa precisa contar com confiança, segurança e desempenho inabaláveis que as principais cargas de trabalho exigem e, ao mesmo tempo, capacitar seus desenvolvedores a inovar.

É por isso que estabelecemos um grande compromisso com o Postgres pronto para uso. Recentemente, firmamos uma parceria com a Crunchy Data e estamos prontos para fornecer o Snowflake Postgres: um banco de dados projetado para alimentar seus sistemas transacionais e de IA mais exigentes.

Requisitos empresariais que atendem à realidade

Um banco de dados verdadeiramente pronto para produção não é apenas um ambiente de desenvolvimento. Ele requer uma experiência comprovada de operação sob as demandas mais rigorosas.

Infelizmente, a maioria das plataformas desconhece os requisitos fundamentais do mundo corporativo. Elas apresentam dificuldades com:

Controles de segurança insuficientes: as empresas precisam ter controle total de suas chaves de criptografia e arquiteturas de segurança multicamadas para proteger dados confidenciais. As soluções criadas para iteração rápida muitas vezes ignoram esses elementos indispensáveis.

Falta de suporte de conformidade: o cumprimento das exigências regulatórias, como HIPAA, SOC 2 ou implementações específicas de nuvem governamental, requer um alto nível de maturidade operacional que leva anos para ser alcançado e mantido.

Continuidade de negócios e recuperação de desastre: as aplicações de missão crítica não podem tolerar tempo de inatividade, pois cada minuto offline afeta a receita e a confiabilidade. Recursos como replicação entre regiões e failover rápido são requisitos de sobrevivência.

Desempenho não confiável: plataformas experimentais muitas vezes falham em razão de falhas de arquitetura quando é necessário atender clientes reais em escala.

Caminho pouco claro para a produção: não existe um caminho fácil para a produção. Em vez disso, as equipes lidam com migrações interruptivas e complexidade operacional.

O objetivo do Snowflake Postgres é lidar, diretamente, com essas falhas críticas de nível corporativo.

Do protótipo à produção, sem limitações

Recentemente, vimos o surgimento de plataformas sem servidor que permitem que os bancos de dados sejam configurados rapidamente. Elas funcionam bem para realizar um projeto e iterar com rapidez.​

No entanto, à medida que os projetos em estágio inicial chegam à produção, os desenvolvedores geralmente enfrentam um grande desafio. Eles precisam migrar dessas plataformas emergentes para sistemas mais sólidos e prontos para produção, capazes de lidar com cargas de trabalho corporativas em escala.

E, muitas vezes, os desenvolvedores recorrem a soluções bem estabelecidas, como Crunchy Data, Amazon RDS e EnterpriseDB. Essas soluções estabeleceram uma reputação de confiança no mercado por atenderem a empresas da lista Fortune 500, setores altamente regulamentados e organizações que lidam com dados confidenciais de clientes. Por exemplo, sem muito alarde, a Crunchy Data vem alimentando bancos de dados de missão crítica há mais de uma década, conquistando confiança relativa à segurança reforçada e à excelência operacional.

Com o Snowflake Postgres, estamos fazendo a ponte entre esses dois mundos. Estamos trazendo os recursos empresariais avançados da Crunchy Data para a abrangente plataforma Snowflake, exatamente onde as empresas já gerenciam e controlam seus dados. Resultado? Postgres sem comprometimentos, oferecendo uma transição contínua para desenvolvedores desde a experimentação inicial até a produção corporativa total, mantendo inalterada a compatibilidade com o Postgres.

Descobrindo o potencial do desenvolvedor com uma verdadeira solução Postgres

Nosso compromisso com os desenvolvedores é inabalável. Embora as plataformas emergentes prometam configuração e iteração rápidas, seus atalhos de arquitetura representam um alto custo para os desenvolvedores.

Essas plataformas foram desenvolvidas principalmente para agilidade de implementação, em vez de excelência na produção. Suas opções de arquitetura trazem latência problemática para cargas de trabalho de produção de alto rendimento. Mais importante, as mudanças na camada de armazenamento do Postgres prejudicam a compatibilidade com as extensões essenciais do Postgres, limitando o acesso ao rico ecossistema que torna o Postgres tão eficaz.

Por outro lado, o Snowflake Postgres prioriza 100% da compatibilidade com o Postgres. Isso significa uma migração contínua sem surpresas. Você poderá "liberar e mover" suas atuais aplicações Postgres para o Snowflake sem os altos custos em retrabalho de código ou problemas inesperados no tempo de execução. Além disso, você vai manter o acesso completo ao ecossistema. Se você estiver trabalhando com Next.js, Python, Rust ou Go, ou se está integrando ORMs, como Drizzle e Prisma, você terá total compatibilidade.

Os Snowflake Postgres também vão agilizar a inovação da IA. Ao trazer os dados transacionais de Postgres diretamente para o Snowflake, é possível eliminar os silos operacionais. Isso ajuda a garantir que os agentes e aplicações de IA que você cria estejam fundamentadas em uma camada transacional confiável e segura em uma única plataforma de dados e de IA.

Nossa dedicação aos desenvolvedores também se reflete no compromisso da Snowflake com o software de código aberto, comprovado pela nossa participação em projetos como Apache IcebergTM, Apache Polaris e Streamlit. As profundas raízes da Crunchy Data na comunidade de software de código aberto e a longa reputação em ferramentas sólidas e fáceis de usar, vão permitir oferecer aos desenvolvedores o melhor dos dois mundos: flexibilidade Postgres ilimitada com uma base já testada por empresas.

Uma plataforma unificada para todas as necessidades de dados corporativos e de IA

O Snowflake Postgres vai trazer o Postgres, pronto para uso, para a plataforma Snowflake fácil, conectada e confiável. Com isso, você poderá:

Consolidar sua estratégia de dados: unifique dados transacionais, analíticos e não estruturados em uma única plataforma governada.

Agilizar o desenvolvimento de IA: forneça aos agentes de IA acesso seguro e governado a dados relevantes, incluindo novos dados transacionais, utilizando recursos como o Snowflake Cortex AI.

Reduzir a complexidade operacional: elimine diferentes ferramentas e silos de dados, simplificando todo o ciclo de vida dos dados.

Integrar segurança e governança de nível corporativo: mantenha controles consistentes de segurança, conformidade e acesso em todas as suas cargas de trabalho de dados.

O Snowflake AI Data Cloud é a opção ideal para as cargas de trabalho de dados corporativos. Com o Snowflake Postgres, estamos levando essa promessa ao centro de suas aplicações operacionais, permitindo que você crie e implemente com o rigor de sua empresa e, ao mesmo tempo, permitindo que suas equipes de desenvolvimento trabalhem com o Postgres que elas adoram.

Isso marca uma nova etapa para o Postgres, que será a base para os agentes e as aplicações de IA para empresas. Acompanhe para saber mais detalhes, à medida que implementamos o Snowflake Postgres. Enquanto isso, conheça melhor a Crunchy Data.