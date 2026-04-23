Cortex Agents: la piattaforma che alimenta Snowflake Intelligence e gli agenti di enterprise AI

Snowflake Intelligence sta ridefinendo il modo in cui gli utenti business lavorano con i dati, trasformando gli insight in decisioni e azioni in tutta l’azienda. A rendere possibile questa esperienza sono Cortex Agents, la piattaforma Snowflake per sviluppare e governare agenti di enterprise AI. Cortex Agents orchestrano attività in più passaggi su dati, workflow e sistemi esterni. I team possono anche utilizzarli per sviluppare e scalare direttamente agenti personalizzati.

I team enterprise stanno passando dalla prototipazione degli agenti di intelligenza artificiale al loro rilascio in produzione. Ora i team vogliono misurare efficienza e accuratezza degli agenti nelle diverse funzioni aziendali, per passare dalla sperimentazione a risultati di business concreti, il tutto in un ambiente affidabile e governato.

Di conseguenza, gli sviluppatori di agenti hanno bisogno di una piattaforma che consenta di sviluppare in modo affidabile, iterare rapidamente e rilasciare in produzione con sicurezza. Gli amministratori degli account hanno bisogno di guardrail scalabili: controlli della spesa, isolamento dei dati e governance che funzionino per ogni team.

Cortex Agents supporta funzionalità che coprono l’intero ciclo di vita dello sviluppo di agenti enterprise:

Sviluppare agenti che possono connettersi a qualsiasi strumento esterno tramite MCP ed eseguire codice in una sandbox all’interno del perimetro Snowflake.

agenti che possono connettersi a qualsiasi strumento esterno tramite MCP ed eseguire codice in una sandbox all’interno del perimetro Snowflake. Scalare su migliaia di utenti, applicando l’isolamento dei dati per tenant con le familiari policy di accesso righe Snowflake.

su migliaia di utenti, applicando l’isolamento dei dati per tenant con le familiari policy di accesso righe Snowflake. Governare con le stesse policy e la gestione dei costi tramite budget completi.

con le stesse policy e la gestione dei costi tramite budget completi. Iterare con un framework di valutazione per migliorare continuamente la qualità.

Nel complesso, rappresentano l’infrastruttura di cui le aziende hanno bisogno per portare gli agenti dai progetti pilota alla produzione su larga scala, con una soluzione gestita che nasce all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake, la stessa data foundation che alimenta Snowflake Intelligence.