Cortex Agents: a plataforma que impulsiona o Snowflake Intelligence e os agentes de IA para empresas

Figura 3: Code Execution: Python seguro e sob demanda em todos os agentes

Scale: implante em todas as equipes sem concessões

Um único agente piloto bem-sucedido frequentemente gera pressão para expandir: Podemos implementar isso para todos os 5.000 representantes de vendas? Podemos compartilhá-lo em várias regiões de vendas? As respostas geralmente revelam uma lacuna entre o que funciona para uma equipe e o que funciona em escala. Implantações multi-tenant exigem isolamento de dados entre grupos. A distribuição de atualizações requer testes sem interromper a produção. Historicamente, ambos os problemas exigiram semanas de engenharia personalizada.

Multi-tenancy: um agente, vários tenants, dados isolados

Multi-tenancy (GA) permite que um único Cortex Agent atenda a vários tenants — diferentes equipes, regiões ou clientes — aplicando isolamento estrito de dados entre eles sem a necessidade de implantar instâncias separadas do agente.

O modelo usa atributos de sessão e Row Access Policies. Ao chamar o agente, a aplicação passa valores específicos do tenant que são mantidos na sessão. Antes de o agente executar qualquer SQL, esses valores são definidos como atributos de sessão. Uma Row Access Policy na sua tabela referencia esses atributos para filtrar linhas — assim, um agente de vendas regional só consegue ver os dados da região especificada pela aplicação que o chamou.

O Snowflake oferece suporte a atributos de sessão imutáveis, o que significa que o contexto do tenant é definido uma única vez e não pode ser modificado por nenhum SQL gerado, execução de código ou invocação de ferramenta durante a sessão. O Snowflake recomenda fortemente o uso de atributos de sessão imutáveis para Row Access Policies, de modo que, mesmo que uma consulta maliciosa tente modificar o contexto do tenant, o requisito de isolamento seja mantido.

Controle de versão de agentes: gerenciamento do ciclo de vida em produção

Se uma nova configuração de aplicação quebrar algo em produção, a pergunta não é "O que deu errado?" — é "Com que rapidez posso fazer o rollback?" O controle de versão de agentes (GA) resolve isso introduzindo um modelo de ciclo de vida baseado em commits que separa o desenvolvimento da produção.

Cada agente tem uma live version — uma cópia de trabalho mutável para desenvolvimento — e pode ter qualquer número de named versions — snapshots imutáveis criados ao fazer o commit da live version. O commit cria um identificador atribuído pelo sistema (VERSION$1, VERSION$2 e assim por diante). e assim por diante). As named versions não podem ser modificadas; sua imutabilidade é a base de implantações confiáveis.

Aliases fornecem rótulos de roteamento legíveis por humanos — production, staging, canary — que você atribui às named versions. Reatribuir um alias de uma versão para outra redireciona todo o tráfego sem nenhuma alteração na aplicação que faz a chamada. Promover uma nova versão é um comando de uma linha; o rollback é o mesmo comando apontando para a versão anterior.

Equipes que gerenciam configurações de agentes no Git podem criar named versions importando diretamente de um stage conectado ao Git, ignorando completamente a live version. O resultado é um modelo de implantação de agentes que os engenheiros já conhecem: Crie em desenvolvimento, teste em staging, promova para produção e faça rollback se necessário.