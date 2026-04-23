Cortex Agents：Snowflake IntelligenceとエンタープライズAIエージェントを支えるプラットフォーム

図 3：コード実行：すべてのエージェントにセキュアでオンデマンドのPythonを提供

スケーラビリティ：妥協することなくチーム全体に展開

1つのパイロットエージェントが成功すると、多くの場合、次のように展開を拡大するプレッシャーが生じます。これを5,000人の営業担当者全員に展開できるでしょうか。複数の営業地域で共有できるでしょうか。それらの答えは通常、1つのチームで機能するものと、大規模展開で機能するものとの間のギャップを浮き彫りにします。マルチテナント展開では、グループ間のデータ分離が必要です。更新のロールアウトには、本番環境を中断することなくテストを行う必要があります。歴史的に、どちらの問題も数週間にわたるカスタムエンジニアリングを必要としてきました。

マルチテナント：1つのエージェント、多数のテナント、分離されたデータ

マルチテナント（一般提供）により、単一のCortex Agentで複数のテナント（異なるチーム、リージョン、顧客など）にサービスを提供しながら、個別のエージェントインスタンスを展開することなく、テナント間の厳格なデータ分離を強制できます。

このモデルでは、セッション属性と行アクセスポリシーを使用します。エージェントを呼び出す際、アプリケーションはセッションに永続化されるテナント固有の値を渡します。エージェントがSQLを実行する前に、これらの値はセッション属性として設定されます。テーブルの行アクセスポリシーはこれらの属性を参照して行をフィルタリングするため、地域の営業エージェントは、呼び出し元のアプリケーションが指定したリージョンのデータのみを表示できます。

Snowflakeは不変のセッション属性をサポートしています。つまり、テナントコンテキストは一度設定されると、セッション中に生成されたSQL、コード実行、ツール呼び出しによって変更することはできません。悪意のあるクエリがテナントコンテキストを変更しようとした場合でも分離要件が維持されるように、Snowflakeでは行アクセスポリシーに不変のセッション属性を使用することを強くお勧めします。

エージェントのバージョン管理：本番環境向けのライフサイクル管理

新しいアプリケーション構成によって本番環境で何かが破損した場合、問題となるのは「何が問題だったのか」ではなく、「どれだけ早くロールバックできるか」です。エージェントのバージョン管理（一般提供）は、開発と本番環境を分離するコミットベースのライフサイクルモデルを導入することで、この問題を解決します。

すべてのエージェントにはライブバージョン（開発用の変更可能な作業コピー）があり、ライブバージョンをコミットすることで作成される不変のスナップショットである名前付きバージョンを任意の数だけ持つことができます。コミットにより、名前付きバージョンにはシステム割り当ての識別子（VERSION$1、VERSION$2など）が作成されます。名前付きバージョンは変更できません。その不変性が信頼性の高い展開の基盤となります。

エイリアスは、名前付きバージョンに割り当てる、人間が読めるルーティングラベル（production、staging、canary）を提供します。あるバージョンから別のバージョンにエイリアスを再割り当てすると、呼び出し元のアプリケーションに変更を加えることなく、すべてのトラフィックがリダイレクトされます。新しいバージョンのプロモートは1行のコマンドで実行でき、ロールバックは前のバージョンを指す同じコマンドで実行できます。

Gitでエージェント構成を管理しているチームは、ライブバージョンを完全にバイパスして、Git接続ステージから直接インポートすることで名前付きバージョンを作成できます。その結果、エンジニアがすでに知っているエージェント展開モデルが実現します。開発環境で構築し、ステージング環境でテストし、本番環境にプロモートして、必要に応じてロールバックします。