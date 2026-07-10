Snowflake para o setor de seguros

A IA com agentes está revolucionando o setor de seguros, possibilitando decisões autônomas por toda a cadeia de valor, passando da automação simples para sistemas proativos e orientados por objetivos.

Agentes inteligentes podem executar fluxos de trabalho complexos, inclusive fornecendo decisões imediatas de subscrição, simplificando o processamento de sinistros e oferecendo atendimento ao cliente, de modo proativo, sem intervenção humana constante. Ao lidar com tarefas rotineiras de forma independente e ao mesmo tempo expandir os casos de alto interesse para especialistas humanos com recomendações em tempo real, eles permitem que as equipes se concentrem no trabalho estratégico de alto valor.

A Snowflake agiliza essa transformação, fornecendo a base de dados segura e unificada de que os agentes de IA precisam para raciocinar em dados estruturados de apólices e documentos de sinistros não estruturados, sem precisar mover informações confidenciais entre os sistemas.