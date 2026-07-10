Snowflake para o setor de seguros
Elimine silos de dados em todo o ecossistema de seguros. Alie dados de apólices, sinistros e comportamento a informações confiáveis de terceiros para precificar riscos de forma mais precisa, melhorar as operações e fortalecer cada relacionamento com o cliente.
Visão geral
Por que adotar Snowflake para o setor de seguros
O Snowflake permite que as seguradoras deixem de ser pagadoras reativas de sinistros e se tornem parceiras proativas na gestão de riscos, por meio de detecção de fraudes com IA, subscrição em tempo real e análise unificada de clientes.
Proteja os resultados financeiros com decisões de risco mais inteligentes
Descubra fraudes e riscos de preços com mais precisão e rapidez, analisando sinais em tempo real. Alie sinistros, apólices, dados telemáticos e de terceiros para melhorar a gestão de sinistros e agilizar as decisões de subscrição.
Gere mais valor de cada relacionamento com o cliente
Fortaleça cada relacionamento com o cliente centralizando políticas, sinistros e dados comportamentais com insights de terceiros. Identifique oportunidades de venda cruzada, reduza a evasão de clientes e ative canais de distribuição.
Transforme a conformidade em vantagem competitiva
Prepare-se para a auditoria com total transparência, linhagem e controle. Automatize os fluxos de trabalho de IFRS-17, LDTI e relatórios regulatórios com dados governados e integrados, enriquecidos pelas soluções do Snowflake Marketplace.
Principais casos de uso em todo o setor de seguros
Subscrição
Consolide dados de segurados, modelos geoespaciais de risco, telemática e dados de mercado para incentivar determinação de preços preditiva e avaliação automatizada de riscos.
Gestão de solicitações de sinistros
Unifique dados estruturados e não estruturados, como transcrições de chamadas e imagens, para acelerar o processamento de sinistros com base em IA, detectar fraudes e muito mais.
Visão 360 do cliente e da empresa
Crie uma visão unificada e em tempo real de cada cliente para transformar as interações em mecanismos de crescimento lucrativos e de satisfação do cliente.
Relatórios regulatórios
Apoie as obrigações de relatórios regulatórios em diferentes linhas de negócio e jurisdições por meio de uma única plataforma de dados.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Um ecossistema construído sobre o Snowflake
Nossos fornecedores de dados e serviços podem ajudar a migrar, otimizar e expandir a implementação do ambiente Snowflake da sua empresa.
Guias
Acessar os guias de desenvolvedor para o setor de seguros
Crie soluções com mais rapidez a partir de quickstarts e arquiteturas de referência prontas para produção. Descubra casos de uso reais, práticas recomendadas de administração e muito mais dos especialistas e parceiros Snowflake.
4 resultados
Liquidity Risk Agent: AI-Powered LCR Forecasting with Snowflake
Build and Deploy an Interactive Shiny Dashboard with the Posit Team Native App and Snowflake Cortex AI
Comece a avaliação gratuitade 30 dias do Snowflake
- US$ 400 em créditos gratuitos.
- Acesso imediato ao AI Data Cloud.
- Potencialize suas principais cargas de trabalho de dados.
Snowflake para o setor de seguros
Perguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais frequentes para ajudar sua organização na jornada de dados e IA com o Snowflake.
O Snowflake AI Data Cloud para o setor de seguros é uma plataforma abrangente e nativa da nuvem que unifica todos os dados de seguros, estruturados e não estruturados, pelos processos de administração de apólices, sinistros, interações com o cliente e fontes externas em um único ambiente governado que promove a transformação dos negócios orientada por IA.
As seguradoras estão usando o Snowflake para transformar operações centrais com uma abordagem de dados unificada que influência tudo, desde o resultado final até a experiência do cliente.
Uma das aplicações mais importantes é na gestão de sinistros, onde as plataformas possibilitam a detecção de fraudes com tecnologia de IA, triagem automatizada e estimativa de custos preditiva para agilizar as resoluções. Ao realizarem a subscrição de um contrato, as seguradoras vão além dos modelos estáticos para realizar avaliações de risco em tempo real, aliando dados de políticas internas a sinais externos, como dados de telemática, clima e de dispositivos de Internet das Coisas.
Essa integração de dados também facilita as iniciativas de visão 360° do cliente, criando perfis unificados que possibilitam a criação de produtos hiperpersonalizados e oportunidades de vendas cruzadas baseadas em dados. Por fim, o Snowflake simplifica a tarefa complexa de relatórios regulatórios, fornecendo uma única fonte de verdade que automatiza o suporte à conformidade para estruturas rigorosas, como IFRS 17 e Solvency II.
As seguradoras estão usando o ambiente de dados unificado Snowflake para lidar com uma lista crescente de exigências regulatórias rigorosas.
Para a IFRS 17, a plataforma lida com o processamento de alto volume de dados necessário para cálculos complexos de responsabilidade e geração transparente de relatórios financeiros.
Para lidar com as exigências da Solvency II, as seguradoras usam a nuvem para centralizar os dados relativos à adequação de capital e à gestão de riscos, possibilitando a conformidade em várias jurisdições.
A plataforma ajuda as empresas a manterem taxas precisas de capital baseado em risco (risk based capital, RBC), fornecendo visibilidade em tempo real dos ativos e passivos que impõem os requisitos de capital regulatórios.
- Para a ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), o Snowflake fornece uma base fundamental de governança por meio de trilhas de auditoria automatizadas e linhagem de dados clara, permitindo que as seguradoras demonstrem um amplo entendimento de seus específicos perfis de risco às agências reguladoras.
As seguradoras estão observando resultados transformadores ao centralizar as operações em uma nuvem de dados unificada, mais notavelmente acelerando a resolução de sinistros com o poder da automação orientada por IA.
Essa estratégia consolidada permite um aumento substancial nas taxas de vendas cruzadas, aproveitando os amplos insights da visão 360° do cliente para oferecer recomendações de produtos mais personalizadas. Os ganhos de eficiência se estendem também ao back office, com empresas alcançando uma redução drástica nos ciclos de relatórios regulatórios por meio de pipelines de dados automatizados. As seguradoras também estão reduzindo o índice de gestão de sinistros ao implementar modelos de detecção em tempo real para reduzir fraudes, enquanto, ao mesmo tempo, melhoram a seleção de riscos e a precisão dos preços em seus departamentos de subscrição.
A IA com agentes está revolucionando o setor de seguros, possibilitando decisões autônomas por toda a cadeia de valor, passando da automação simples para sistemas proativos e orientados por objetivos.
Agentes inteligentes podem executar fluxos de trabalho complexos, inclusive fornecendo decisões imediatas de subscrição, simplificando o processamento de sinistros e oferecendo atendimento ao cliente, de modo proativo, sem intervenção humana constante. Ao lidar com tarefas rotineiras de forma independente e ao mesmo tempo expandir os casos de alto interesse para especialistas humanos com recomendações em tempo real, eles permitem que as equipes se concentrem no trabalho estratégico de alto valor.
A Snowflake agiliza essa transformação, fornecendo a base de dados segura e unificada de que os agentes de IA precisam para raciocinar em dados estruturados de apólices e documentos de sinistros não estruturados, sem precisar mover informações confidenciais entre os sistemas.
Sim, o Snowflake processa dados não estruturados, incluindo fotos de sinistros, históricos médicos, relatórios da polícia, transcrições de chamadas e emails. Com os serviços do Cortex AI, as seguradoras podem extrair insights de documentos, analisar imagens para avaliação de danos e converter conteúdo não estruturado em dados estruturados para modelos de IA.