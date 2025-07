L’IA générative en action : les clients utilisent Cortex AI pour gagner du temps et personnaliser l’expérience client

Pendant des années, les entreprises se sont appuyées sur l’idée répandue que l’IA n’était réservée qu’aux multinationales, qui disposent des ressources nécessaires pour la faire fonctionner. Mais à mesure que la technologie progresse, les entreprises de toutes tailles réalisent que l’IA générative n’est pas seulement une aspiration : elle est accessible et applicable dès maintenant.

Grâce à la plateforme data et IA unifiée et facile à utiliser de Snowflake, les entreprises éliminent les tâches laborieuses manuelles, les goulots d’étranglement et la main-d’œuvre sujette aux erreurs qui entravent la productivité, et utilisent l’IA générative pour obtenir de nouvelles informations et de nouvelles sources de revenus. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique ?

Nous avons rassemblé ici certaines des solutions d’IA générative les plus innovantes, que nos clients utilisent aujourd’hui en production. Leurs témoignages démontrent comment Snowflake et Cortex AI mettent les objectifs de l’IA générative à portée de main et génèrent de la valeur commerciale.

Firework développe un assistant d’achat virtuel d’IA qui offre une connexion personnelle avec les consommateurs

Pour créer un lien plus humain avec l’expérience d’achat en ligne, l’entreprise de vidéo commerce Firework s’est tournée vers une source non conventionnelle : l’IA. Déjà leader reconnu dans le domaine des vidéos et des flux en direct, l’entreprise voulait trouver un moyen d’inclure une attention personnalisée et individuelle, comme un associé de surface de vente, sur l’écran ou l’appareil mobile d’un acheteur.

Créer une expérience d’achat assisté aussi sophistiquée présentait toutefois de nombreux défis, dont le plus important était de générer des réponses de haute qualité aux questions des clients. « Nous avons rapidement réalisé que la qualité de n’importe quelle application d’IA dépendait fortement de la bonne qualité des données de la base de connaissances », explique Shawn Feng, Senior Engineering Manager chez Firework. Grâce à Snowpark et Cortex AI, Firework a commencé par regrouper, nettoyer et classer des milliers de conversations clients anonymes afin de mieux comprendre les intérêts des consommateurs et les points sensibles. Cela est devenu la base du socle data qui, en fin de compte, alimente leur application de LLM dans Cortex.

« La facilité d’utilisation est sans aucun doute ce qui a permis à Cortex et Snowpark de se démarquer de la concurrence », explique Shawn Feng. Après avoir déplacé le traitement des données brutes pour ce pipeline de PySpark et Databricks vers Snowpark, Firework contient le processus de bout en bout pour l’assistant virtuel entièrement dans Snowflake, ce qui le rend plus efficace, à la fois en termes de temps et d’argent, et plus simple à utiliser.

Résultat : Firework a pu développer ce qu’elle appelle désormais AVA (AI Video Assistant), un avatar généré par l’IA capable d’écouter, de penser et de parler aux consommateurs tout au long de leur parcours d’achat. AVA peut répondre aux questions sur les conditions de retour ; il peut parcourir et résumer des milliers d'avis sur les produits en quelques secondes ou même proposer des recommandations personnalisées sur la couleur de pull qui pourrait compléter le pantalon que vous avez acheté le mois dernier.

Harkins Builders économise plus de 100 heures sur la rédaction de rapports de projet grâce à une application basée sur l’IA

Dans le monde de la construction commerciale, il existe un document important qui relie les phases de préconstruction et de construction active de tout projet, appelé Turnover narrative. Ce rapport vise à fournir à l’équipe de construction toutes les informations clés dont elle a besoin pour innover, qu’il s’agisse des détails du projet, y compris la taille, les caractéristiques et les matériaux de construction, la portée du projet et les estimations budgétaires.

Chez Harkins Builders, une entreprise de gestion de la construction et de sous-traitance générale qui travaille sur une centaine de projets par an, l’établissement de ce rapport était un exercice plutôt fastidieux et chronophage, obligeant un estimateur de projet à recueillir toutes les informations pertinentes auprès de Snowflake ou de son système de gestion de la relation client, Dynamics 365, puis à rédiger manuellement le rapport. En fin de compte, il fallait au moins une heure pour rédiger chaque rapport, plus lorsque plusieurs estimateurs travaillaient sur un projet et qu’il fallait combler les lacunes en matière de connaissances.

Mais étant donné que Harkins avait construit un socle data consolidé dans Snowflake, l’équipe d’analyse a trouvé un moyen d’automatiser en grande partie le processus de création des Turnover narratives. En deux mois, Ben Pecson, Data and Software Engineer, a développé une application capable de guider les estimateurs de Harkins tout au long d’un processus basé sur Cortex AI qui a réduit le temps consacré aux Turnover narratives de plus d’une heure à 5-10 minutes. En extrayant les données qui existent déjà dans Snowflake, l’application conçoit plusieurs prompts, à partir desquels l’estimateur peut choisir (comme des blocs de construction) de construire un rapport complet. « Ensuite, ils examinent le rapport du point de vue global plutôt que dans les détails », explique Ben Pecson. « Cela se traduit par un gain de temps, et le temps chez Harkins est extrêmement précieux. »

Les estimateurs et l’équipe marketing, qui s’appuie également sur ce rapport pour orienter ses efforts, ont très bien accueilli cette application, explique Ben Pecson, et il espère appliquer la même architecture et la même base de code à d’autres processus chez Harkins pour apporter encore plus d’efficacité à l’entreprise.

Drata intègre ses clients en quelques minutes

Compte tenu de l’immense importance – et de la complexité croissante – des pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données, les entreprises du monde entier se tournent de plus en plus vers des plateformes de gestion de confiance telles que Drata pour les aider à renforcer leurs positions en matière de sécurité, à surveiller en permanence les fournisseurs et à assurer un niveau de préparation aux audits. En tant que plateforme à la croissance la plus rapide de son espace, Drata ajoute des centaines de nouveaux clients chaque trimestre, ce qui pousse l’entreprise à optimiser davantage son processus d’intégration à mesure qu’il évolue.

En utilisant Cortex AI, l’équipe de la plateforme data a créé une solution d’IA générative qui recommande les correspondances les plus pertinentes entre les contrôles Drata existants et les contrôles personnalisés d’un client afin de rationaliser leur configuration dans la plateforme. Ce nouveau processus réduit les actions requises des responsables de la conformité et de la mise en œuvre, en les réduisant de quelques semaines à quelques minutes. « Vous pouvez imaginer ce que cela fait pour les niveaux de satisfaction des clients en matière d’intégration, sans parler de ce que cela signifie pour l’entreprise en termes de nombre de clients que nous pouvons intégrer », explique Lior Solomon, VP of Data chez Drata.

Les équipes data de Drata utilisent également Cortex pour traiter les commentaires de leurs clients, notamment en effectuant une analyse des opinions sur les commentaires des clients reçus via sa plateforme de chat. Cela permet à l’équipe de collecter de manière proactive des informations sur l’expérience client avec le produit. « Snowflake facilite la vitesse d’itération », explique Lior Solomon. « Si je peux émettre des hypothèses et tester rapidement, c’est en partie parce que j’ai toutes les données centralisées au même endroit. »

Construire l’avenir avec l’IA générative pour tous

Ce ne sont là que quelques-unes des façons prometteuses dont les entreprises de tous les secteurs mettent aujourd’hui leurs applications d’IA générative en production. Et grâce aux capacités de sécurité et de gouvernance intégrées de Snowflake, intégrer l’IA en toute sécurité à votre flux de travail n’a jamais été aussi simple. Qu’il s’agisse de Document AI, Cortex Search, Snowflake Copilot ou Cortex Analyst (en public preview), la plateforme data et IA unifiée de Snowflake peut vous aider à créer des applications d’IA générative d’entreprise.

Pour découvrir comment d’autres entreprises, telles que Bayer et Siemens Energy, exploitent l’IA générative pour accroître leur chiffre d’affaires, améliorer leur productivité et mieux répondre aux besoins de leurs clients, téléchargez l’ebook de Snowflake sur la réussite client « Les secrets pour réussir avec l’IA générative ».