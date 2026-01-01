TrustLogix, Inc.
TrustLogix offers a Multi-cloud Data Security Platform that aims to provide comprehensive data security and privacy across various clouds and platforms. The platform allows users to instantly and securely manage data access, observe and address sensitive data access issues, and recommend policies for least-privilege access. With fine-grained attribute-based access control (ABAC) and role-based access control (RBAC) policies, users can centrally manage their data security posture across different clouds and data platforms. The platform also enables continuous monitoring, reporting, and alerting on data access issues and risks.
TrustLogix boosts Snowflake platform capabilities through integration with Horizon and other security capabilities.