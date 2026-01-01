Syntelli Solutions
‘Syntelli’ means ‘SYNchronizing InTELLIgence with Data & AI’. We make companies smarter by unlocking the value of their data and driving intelligence. With a high-performing team that brings deep leadership experience, we orchestrate radical business strategies, leveraging the latest in data science, artificial intelligence, machine learning, IoT, data engineering, predictive analytics, and visualization techniques to enable better, faster business decisions and results.
Syntelli helps clients across industries like Manufacturing, Retail & CPG, Financial Services & Insurance, Healthcare & Life Sciences, Oil & Gas, Supply Chain, and Telecom industries. Few Solutions spanning these verticals include Marketing Analytics, Master Data Management, Population Health Analytics, Personalization, Fraud Detection, Blockchain, IoT, Predictive Maintenance, and Data Automation.