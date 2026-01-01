Commvault Systems
Satori is a Data Security Platform (DSP) that enables self-service data and analytics. Unlike the traditional manual data access process, with Satori, users have a personal data portal where they can see all available datasets and gain immediate access to them. Satori’s DSP dynamically applies the appropriate security and access policies, and the users get secure data access in seconds instead of weeks.
Satori’s comprehensive DSP manages access, permissions, security, and compliance policies - all from a single console. Satori continuously discovers sensitive data across data stores and dynamically tracks data usage while applying relevant security policies. Satori enables data teams to scale effective data usage across the organization while meeting all data security and compliance requirements.