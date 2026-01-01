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Expedition. Free, virtual, Nov 3–6.

Technical tracks for practitioners, outcomes for leaders.

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fulfillments Ltd.

Headquarters: Japan
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fulfillments is a system integrator that delivers consulting-led, data-centric system architecture solutions. It offers Datahub Solutions that facilitate the acquisition and storage of data from diverse sources while emphasizing data integrity and utilization. These solutions are applicable across various industries.

In the service of the consumer and retail market, fulfillments delivers Customer Data Platform (CDP) solutions and data utilization strategies. In particular, it excels at introducing composable CDP. Additionally, it can develop integrated solutions for e-commerce, mobile applications, and LINE integration, enabling seamless Online-Merge-Offline (OMO) experiences.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.