fulfillments Ltd.
fulfillments is a system integrator that delivers consulting-led, data-centric system architecture solutions. It offers Datahub Solutions that facilitate the acquisition and storage of data from diverse sources while emphasizing data integrity and utilization. These solutions are applicable across various industries.
In the service of the consumer and retail market, fulfillments delivers Customer Data Platform (CDP) solutions and data utilization strategies. In particular, it excels at introducing composable CDP. Additionally, it can develop integrated solutions for e-commerce, mobile applications, and LINE integration, enabling seamless Online-Merge-Offline (OMO) experiences.