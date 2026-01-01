DecisionTree Analytics & Services Pvt. Ltd.
DecisionTree Analytics is a global Data and AI consulting firm that helps enterprises turn raw Data into intelligent, decision-ready systems. With a strong presence across North America, Europe, and APAC, the firm partners with organizations to build scalable, AI-ready Data Platforms on Snowflake, including modern Data Lakehouse architectures. Its capabilities span the full Data lifecycle - from Strategy and Architecture to robust Data Foundations, Governed Pipelines, and Cloud Data Warehousing. DecisionTree enables advanced Business Intelligence, standardized KPI Frameworks, and intuitive Analytics Experiences, along with Predictive Modeling, Machine Learning, and GenAI applications - driving a shift from retrospective Reporting to proactive, automated, and outcome-driven Decision-Making. It serves industries including Retail, E-Commerce, B2B Distribution, Financial Services, Healthcare, Media, and Private Equity.