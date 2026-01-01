cimt services AG

(Germand and Dutch below) cimt ag is an independent IT consultancy with over 300 specialists across eight locations in Germany, the Netherlands, and Spain. For more than 25 years, we have been helping organizations turn their data into a strategic asset — with Snowflake as the foundational data platform. We design and implement modern data architectures on Snowflake, covering data integration, data quality, data governance, and analytics. Our approach combines deep technical expertise with industry knowledge in manufacturing, logistics, retail and consumer goods, finance, wholesale, real estate, life science, and the food industry. The result: a solid Data Foundation for AI — clean, governed, and readily available data that enables organizations to adopt AI with confidence. Our success is built on what we call a 360° partnership — working as one team with our clients and technology partners. Long-standing relationships on both sides prove that this is more than a slogan. From strategy through full implementation, we combine Snowflake with complementary technologies such as Qlik, Talend, and Erwin to design architectures that fit — independent, vendor-neutral, and future-proof. Whether migrating to Snowflake, modernizing an existing data landscape, or building the data foundation for AI-driven decision-making, cimt ag delivers scalable solutions tailored to each client's industry and ambition. German Die cimt ag ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit über 300 Spezialisten an acht Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Spanien. Seit mehr als 25 Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Daten als strategisches Gut zu nutzen — mit Snowflake als zentraler Datenplattform. Wir entwerfen und implementieren moderne Datenarchitekturen auf Snowflake — von Datenintegration über Datenqualität und Data Governance bis hin zu Analytics. Unser Ansatz verbindet tiefgreifendes technisches Know-how mit Branchenwissen in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Handel und Konsumgüter, Finanzwesen, Großhandel, Immobilienwirtschaft, Life Science und Lebensmittelindustrie. Das Ergebnis: ein solides Data Foundation for AI — saubere, verwaltete und jederzeit verfügbare Daten, die es Unternehmen ermöglichen, KI zuverlässig einzusetzen. Unser Erfolg basiert auf einer 360°-Partnerschaft — wir arbeiten als ein Team mit unseren Kunden und Technologiepartnern. Langjährige Beziehungen zu beiden Seiten belegen, dass das mehr ist als ein Versprechen. Von der Strategie bis zur vollständigen Umsetzung kombinieren wir Snowflake mit komplementären Technologien wie Qlik, Talend und Erwin, um Architekturen zu gestalten, die passen — unabhängig, herstellerneutral und zukunftssicher. Ob Migration zu Snowflake, Modernisierung einer bestehenden Datenlandschaft oder Aufbau der Datengrundlage für KI-gestützte Entscheidungen — die cimt ag liefert skalierbare Lösungen, die auf Branche und Ambition jedes Kunden zugeschnitten sind. Dutch cimt ag is een onafhankelijk IT-adviesbureau met meer dan 300 specialisten op acht locaties in Duitsland, Nederland en Spanje. Al meer dan 25 jaar helpen wij organisaties om hun data als strategisch bedrijfsmiddel in te zetten — met Snowflake als fundament van het dataplatform. Wij ontwerpen en implementeren moderne data-architecturen op Snowflake — van data-integratie en datakwaliteit tot data governance en analytics. Onze aanpak combineert diepgaande technische expertise met branchekennis in de maakindustrie, logistiek, retail en consumentengoederen, financiële sector, groothandel, vastgoed, life science en de voedingsindustrie. Het resultaat: een solide Data Foundation for AI — schone, beheerde en direct beschikbare data waarmee organisaties vol vertrouwen met AI aan de slag kunnen. Ons succes is gebouwd op een 360°-partnerschap — als één team samenwerken met onze klanten en technologiepartners. Langdurige relaties aan beide kanten bewijzen dat dit meer is dan een belofte. Van strategie tot volledige implementatie combineren wij Snowflake met complementaire technologieën als Qlik, Talend en Erwin om architecturen te ontwerpen die passen — onafhankelijk, leveranciersonafhankelijk en toekomstbestendig. Of het nu gaat om een migratie naar Snowflake, modernisering van een bestaand datalandschap of het bouwen van de datafundering voor AI-gedreven besluitvorming — cimt ag levert schaalbare oplossingen afgestemd op de branche en ambitie van elke klant.