Applied Information Sciences
Applied Information Sciences (AIS) is a mission‑focused cloud consulting and software engineering firm that helps commercial and federal organizations accelerate digital transformation. A top‑tier Microsoft partner since 1994, AIS holds all six Microsoft Solutions Partner Designations and 13 Microsoft Advanced Specializations, demonstrating deep expertise across the Microsoft Cloud. AIS employs approximately 850 professionals across 38 U.S. states and four countries, delivering secure, scalable solutions in cloud modernization, data & AI, security, app innovation, and enterprise platforms. The company is headquartered in Reston, Virginia with a global delivery footprint. Learn more at www.ais.com.