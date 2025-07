Die Jury ging auf das Potenzial mehrerer Aspekte der Produkt- und Geschäftsstrategie von Lumilinks ein, darunter die Lösung der Probleme geschäftlicher Benutzer:innen und die Ermittlung von Auswirkungen auf konventionellere Unternehmen wie Versorgungsunternehmen und Logistikunternehmen, von denen einige annehmen würden, dass sie KI-Skeptiker seien und mit ihren Investitionen weniger technologieorientiert wären.

„Die Vision von Snowflake bestand schon immer darin, den Zugang zu Daten zu demokratisieren. Snowflake ist der Ort, an dem Daten mehr bewirken“, so Denise Persson, CMO von Snowflake und Jurymitglied der Startup Challenge. „Und Lumilinks ermöglicht diesen Zugriff auf Daten und KI auch Unternehmen, die all das normalerweise nicht selbst tun könnten.“

Ausleuchtung der fehlenden Links in Ihren Daten

Lumilinks mit Sitz in London entwickelt „marktreife“ KI-Anwendungen auf Basis von Snowflake, darunter die FleetSense AI-App, die Nutzfahrzeugflotten durch prädiktive Analytik dabei unterstützt, ihre Fahrzeuge unterwegs zu halten. Anstatt jedoch nur Probleme zu erkennen, entwickelt Lumilinks Apps, um ein bestimmtes Geschäftsproblem anzugehen und einen greifbaren Mehrwert zu generieren.

„Bei Daten und Anwendungen geht es nicht um die technische Zielgruppe – es geht um geschäftliche Benutzer:innen“, so Gary Cole, CEO und Mitgründer von Lumilinks. „Unser Ziel ist es, einen geschäftlichen Benutzer mit einem Problem zu finden und es zu lösen“, und gleichzeitig einen realen geschäftlichen Erfolg und einen messbaren ROI zu erzielen.

Es ist eine Lektion, die das Unternehmen frühzeitig gelernt hat und die das Managementteam in die dreiteilige Strategie von Lumilinks integriert hat:

Greifbarer unternehmerischer Mehrwert aus Daten

Automatisieren Sie die Bereitstellung dieses Wertes mit Snowflake und seinem vollständigen Tool-Stack

Skalieren Sie diese Automatisierungen in Snowflake Marketplace, damit sie ohne zusätzlichen Overhead auf Lumilinks-Seite ein breiteres Publikum erreichen können.

FleetSense AI, eine Snowflake Native App, ist ein direktes Ergebnis dieser Strategie. FleetSense AI wurde in Zusammenarbeit mit mehreren großen Versorgungs- und Logistikunternehmen in Großbritannien entwickelt und löst ein häufiges Problem, das jedes Unternehmen mit einer kommerziellen Flotte betrifft: die Offroad-Zeit von Fahrzeugen. Für diese Unternehmen wirkt sich jeder Tag, an dem ein Fahrzeug nicht unterwegs ist, auf ihren Gewinn aus.

Um dieses anhaltende Problem anzugehen, „haben wir ML- und KI-Algorithmen entwickelt, die Fahrzeugausfälle in Teilen vorhersagen. Diese Algorithmen werden nativ in Snowflake ausgeführt und nutzen Telematikdaten und historische Reparaturdaten, um geschäftliche Benutzer:innen dabei zu unterstützen, diese Fahrzeuge mit präventiver Wartung unterwegs zu halten“, so Seb Bennett, Data Science Lead bei Lumilinks. Lumilinks nutzt Snowflake Cortex, Document AI, Secure Data Sharing, Snowpark Container Services und UDFs – und natürlich das Snowflake Native App Framework.

FleetSense AI-Kunden erleben im Durchschnitt eine 30%ige Verringerung der Offroad-Zeit von Fahrzeugen, „was sich im siebenstelligen Bereich auswirkt“, so Bennett.

FleetSense AI bringt Flottenmanager, Fahrzeugbetreiber, Beschaffungsteams, Finanzteams und C-Level-Führungskräfte zusammen, die jeweils unterschiedliche Ergebnisse von denselben Daten benötigen – was herkömmliche Flottenmanagementsysteme nicht einfach liefern können. Das bedeutet auch, dass Lumilinks Anwendungen entwickeln muss, die eine hohe Wirkung haben, für geschäftliche Benutzer:innen einfach zu implementieren sind und deutlich machen, wie sich die KI-Bemühungen der Kunden auszahlen.

„Alle wollen zeigen, dass sie in KI investieren – und manchmal ist das wirklich schwierig“, so Cole. „Jedes Lumilinks-Projekt beinhaltet einen Wertbericht, der den Kunden zeigt: ‚Das ist es, was Sie investiert haben, das glauben wir, dass Sie erreichen können, und das ist es, was Sie erreichen, und das halten wir auf dem neuesten Stand.‘“

Skalierbarkeit und Flexibilität gehören ebenfalls zum Rezept. Mit Snowflake als Grundlage für FleetSense AI konnte Lumilinks innerhalb von sechs Monaten dieselben Daten nutzen und zwei zugehörige KI-Apps entwickeln: Smart Insights, mit dem C-Level- und Exec-Level-Benutzer:innen Live-Reporting und BI-Dashboards nativ in Streamlit und Smart Repair erhalten, um Techniker:innen und Service-/Wartungsmanager:innen dabei zu unterstützen, Reparaturen mit den richtigen Agenten zum richtigen Preis zu buchen.

Dieselbe Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft, neue Herausforderungen anzunehmen, stehen hinter dem nächsten Angebot von Lumilinks, einer Entity- und Datenqualitäts-App, „die unsere erste Self-Service-App im Snowflake Marketplace wird“, so Cole. „Es ist eine weitere milliardenschwere Branche, in die wir einsteigen konnten, weil wir Kunden haben, das Problem lösen und dann mit ihnen zusammenarbeiten, um zu sagen: ‚Wie skalieren wir das?‘“