Snowflake hat mit seinem neuesten Unistore-Workload wieder einmal das Datenmanagement und die Datenanalyse verändert. Jahrzehntelang waren Transaktions- und Analysedaten getrennt, was die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen ihr Geschäft weiterentwickeln konnten, erheblich einschränkte. Mit Unistore können Unternehmen einen einzigen, vereinheitlichten Datensatz nutzen, um Anwendungen zu entwickeln und zu implementieren und sowohl Transaktions- als auch Analysedaten gemeinsam und nahezu in Echtzeit zu analysieren.
Wir haben gesehen, welche Auswirkungen die Auflösung von Datensilos haben kann. So können schnellere Analysen für große Datenmengen ermöglicht oder die Welt der Datenzusammenarbeit verändert werden. Die neuen Anwendungsfälle von Unistore werden zeigen, was es bedeutet, jetzt und in der Zukunft datengesteuert zu sein, wenn es darum geht, Ihr Geschäft zu rationalisieren, Ihre Kunden kennenzulernen und zu bedienen oder bisher ungeahnte Marktchancen zu eröffnen.
Was ist Unistore?
Unistore ist ein neuer Workload, der einen modernen Ansatz für die gemeinsame Arbeit mit Transaktions- und Analysedaten auf einer einzigen Plattform bietet. Unistore wurde aus vielerlei Gründen entwickelt. Unsere Kunden sind es leid, Daten zwischen ihren Systemen zu verschieben. Sie möchten nicht länger redundante Datasets über mehrere Lösungen hinweg verwalten. Sie möchten jederzeit auf Daten zugreifen und praktisch mit allen Daten an einem Ort arbeiten können. Doch die Auswirkungen von Unistore gehen wesentlich über die Vereinheitlichung von Daten hinaus. Teams können nun Transaktionsanwendungen direkt auf Snowflake erstellen, Echtzeitanalysen zu ihren Transaktionsdaten durchführen und einen einheitlichen Ansatz für Governance und Sicherheit nutzen.
Snowflake-Kunden wie Adobe, UiPath, IQVIA, Novartis und Wolt sind allesamt Erstanwender von Unistore. Wir haben gesehen, dass sie Unistore für Anwendungsfälle wie das Speichern des Anwendungszustands für Pipelines, die Verarbeitung von Datenfunktionen oder die Bereitstellung von Online-Funktionsstores und sogar für die Unterstützung von Transaktionsanwendungen für Unternehmen einsetzen. Das bisherige Feedback ist hervorragend, und unsere Kunden freuen sich darüber, dass Snowflake jetzt diese transaktionsbezogenen Anwendungsfälle unterstützen kann. Sie sind gespannt und bereit, die vielen Vorteile von Unistore zu nutzen. Dazu gehören:
- Ein einziger Datensatz für die Zukunft der modernen Entwicklung
Unmittelbare Reaktion auf Transaktionsdaten, Schaffung besserer Kundenerlebnisse und Gewinnung neuer Erkenntnisse, indem alle Transaktions- und Analysedaten in einem einzigen Datensatz integriert werden.
- Einfache und optimierte Entwicklung von transaktionalen Apps auf Snowflake
Erstellen von Transaktionsanwendungen für Unternehmen und mehr, mit der gleichen Einfachheit, Leistung und Leichtigkeit, die Sie von der Snowflake Data Cloud erwarten.
- Konsolidierte Transaktions- und Analysesysteme
Einfachere Architekturen und standardisierte Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf einer einzigen Plattform, ohne Daten verschieben oder kopieren zu müssen.
Eine zentrale Plattform für Transaktions- und Analysedaten
Hybridtabellen für transaktionale Anwendungsfälle
Hybridtabellen (derzeit in privater Vorschau) sind ein neuer Snowflake-Tabellentyp, der Unistore unterstützt. Ein wichtiges Designprinzip bei der Erstellung von Hybridtabellen war die Notwendigkeit, die gängigsten Transaktionsfunktionen zu unterstützen, die Anwendungsentwickler nutzen. Die Performance ist eindeutig ein wichtiger Aspekt jeder Transaktionsanwendung, insbesondere für schnelle und einzeilige Vorgänge. Dafür haben wir eine völlig neue zeilenbasierte Speicher-Engine entwickelt, damit Transaktionsanwendungen für Unternehmen jetzt direkt auf Snowflake erstellt werden können.
Die ersten Schritte mit Hybridtabellen sind einfach. Sie können diese einfach genauso wie jede andere herkömmliche Snowflake-Tabelle anlegen. Zur Unterstützung von Transaktions-Workloads benötigen Hybridtabellen jedoch einen Primärschlüssel, und Snowflake setzt jetzt die Eindeutigkeit der Primärschlüssel für Ihre Anwendungen durch.
Natürlich benötigt Ihre Anwendung mehr als eine einzige Tabelle. Das Datenmodell einer Anwendung wird durch die Beziehungen zwischen den Tabellen definiert, die Primärschlüssel und Fremdschlüssel verwenden. Und mit Hybridtabellen können Sie die Beziehungen mithilfe von referenziellen Integritätseinschränkungen definieren, die jetzt durchgesetzt werden. Sehen wir uns ein Beispiel an. Zuerst erstellen wir die Hybridtabellen und die zugehörige Einschränkung:
Fügen wir nun einen Kundendatensatz und einen Auftrag ein, der gegen die Einschränkung verstoßen würde:
Hybridtabellen enthalten viele weitere neue Unterstützungsfunktionen für die Erstellung und Ausführung von Unternehmenstransaktionsanwendungen, wie zusätzliche Einschränkungen, Indizes und Sperren auf Zeilenebene, um nur einige zu nennen. Dies ist erst der Anfang, und wir werden Unistore und Hybridtabellen um zusätzliche Funktionen erweitern, um noch mehr Anwendungsfälle abzudecken.
Analysen von Transaktionsdaten
Die Möglichkeit, Transaktionsanwendungen direkt auf Snowflake zu erstellen, ist an und für sich schon spannend, doch die Leistung von Unistore geht weit darüber hinaus. Unistore setzt das volle Potenzial Ihrer Daten frei, indem es Ihnen ermöglicht, Analysen direkt für Ihre Transaktionsdaten durchzuführen. Diese Daten sind für Analysen sehr wertvoll, weshalb viele unserer Kunden ihre Transaktionsdaten aus externen Datenbanken in Snowflake laden, um geschäftliche Einblicke zu gewinnen. Sie können jedoch noch aussagekräftigere Einblicke erhalten, wenn Sie Analysen für Transaktionen ausführen, noch während diese laufen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Auftragstabelle mit einer Milliarde Datensätzen, die sofort in ein Dashboard integriert wird, das wöchentliche Umsatztrends anzeigt. Mithilfe von Hybridtabellen führen Sie Analyseabfragen einfach direkt auf Ihren Transaktionsdaten aus, und die Ergebnisse werden mit der analytischen Leistung zurückgegeben, die Sie von Snowflake erwarten können.
Hybridtabellen ermöglichen nicht nur die direkte Bereitstellung analytischer Abfragen zu Ihren Transaktionsdaten, sondern ermöglichen es Ihnen auch, Datensilos zwischen Transaktions- und historischen Daten aufzubrechen. Sie können Hybridtabellen mit anderen, bereits in Snowflake vorhandenen Daten verknüpfen, wie bestehenden Snowflake-Tabellen, Daten aus dem Snowflake Marketplace oder Daten, die von anderen Teams freigegeben wurden. So können Sie beispielsweise Ihre Auftragsdaten mit Informationen aus bestehenden Marketingkampagnen abgleichen, ohne Daten zwischen Systemen verschieben zu müssen.
Alles in der Data Cloud
Sie haben gesehen, wie einfach die Verwendung von Hybridtabellen ist und wie dies Ihre Architektur, Anwendungen und Workflows transformieren kann. Das vielleicht wichtigste Merkmal von Unistore ist, dass es einer von mehreren Workloads auf Basis der Snowflake Data Cloud ist. Das bedeutet, dass Sie von bestimmten Vorteilen profitieren können, wie:
- Konsistente Durchsetzung von Data Governance- und Sicherheitskontrollen für Ihre Daten
- Echte skalierbare Cloud-Leistung mit der elastischen Hochleistungs-Engine von Snowflake
- Dank der Einfachheit von Snowflake müssen Infrastruktur, Abfrageoptimierung, Updates oder Datenkontinuität nicht mehr verwaltet werden
- Nahtlose Integration von Daten, die cloud- und regionsübergreifend genutzt werden, ohne Daten kopieren oder verschieben zu müssen
Snowflake bietet dieses Maß an Integration und Konsistenz, indem es die Anzahl der zu erlernenden Konzepte, der zu verwendenden Technologien und der zu justierenden Einstellungen reduziert. Das ist der wahre Weg von Snowflake.
Die Hybridtabellen sind erst der Anfang dessen, was Unistore werden soll. Snowflake hat in den letzten Jahren kontinuierlich zahlreiche Innovationen präsentiert, und heute ist es Unternehmen möglich, eine einzige Plattform für ihre Transaktions- und Analysedaten einzusetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Erkenntnisse, die früher schwierig oder sogar unmöglich zu gewinnen waren, zur Selbstverständlichkeit werden. Wir laden Sie daher ein, gemeinsam mit uns das Unmögliche zu entwickeln – mit Unistore.
Melden Sie sich für die öffentliche Vorschau an
Wenn Sie daran interessiert sind, Unistore und Hybridtabellen auszuprobieren, melden Sie sich für die öffentliche Vorschau an, sobald diese verfügbar ist. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Snowflake-Ansprechpartner und sehen Sie sich diese Ressourcen an:
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Blog enthält ausdrückliche und indirekte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über (i) die Geschäftsstrategie von Snowflake, (ii) die Produkte, Dienstleistungen und Technologieangebote von Snowflake, einschließlich derjenigen, die sich in der Entwicklung befinden oder noch nicht allgemein verfügbar sind, (iii) Marktwachstum, Trends und Wettbewerbsüberlegungen sowie (iv) die Integration, Interoperabilität und Verfügbarkeit der Produkte von Snowflake mit und auf Plattformen Dritter. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich derer, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und an anderer Stelle in den Quartalsberichten in Formular 10-Q und den Jahresberichten in Formular 10-K beschrieben sind, die Snowflake bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde einreicht. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Infolgedessen sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen.
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