Unistore ist ein neuer Workload, der einen modernen Ansatz für die gemeinsame Arbeit mit Transaktions- und Analysedaten auf einer einzigen Plattform bietet. Unistore wurde aus vielerlei Gründen entwickelt. Unsere Kunden sind es leid, Daten zwischen ihren Systemen zu verschieben. Sie möchten nicht länger redundante Datasets über mehrere Lösungen hinweg verwalten. Sie möchten jederzeit auf Daten zugreifen und praktisch mit allen Daten an einem Ort arbeiten können. Doch die Auswirkungen von Unistore gehen wesentlich über die Vereinheitlichung von Daten hinaus. Teams können nun Transaktionsanwendungen direkt auf Snowflake erstellen, Echtzeitanalysen zu ihren Transaktionsdaten durchführen und einen einheitlichen Ansatz für Governance und Sicherheit nutzen.

Snowflake-Kunden wie Adobe, UiPath, IQVIA, Novartis und Wolt sind allesamt Erstanwender von Unistore. Wir haben gesehen, dass sie Unistore für Anwendungsfälle wie das Speichern des Anwendungszustands für Pipelines, die Verarbeitung von Datenfunktionen oder die Bereitstellung von Online-Funktionsstores und sogar für die Unterstützung von Transaktionsanwendungen für Unternehmen einsetzen. Das bisherige Feedback ist hervorragend, und unsere Kunden freuen sich darüber, dass Snowflake jetzt diese transaktionsbezogenen Anwendungsfälle unterstützen kann. Sie sind gespannt und bereit, die vielen Vorteile von Unistore zu nutzen. Dazu gehören:

Ein einziger Datensatz für die Zukunft der modernen Entwicklung

Unmittelbare Reaktion auf Transaktionsdaten, Schaffung besserer Kundenerlebnisse und Gewinnung neuer Erkenntnisse, indem alle Transaktions- und Analysedaten in einem einzigen Datensatz integriert werden.

Einfache und optimierte Entwicklung von transaktionalen Apps auf Snowflake

Erstellen von Transaktionsanwendungen für Unternehmen und mehr, mit der gleichen Einfachheit, Leistung und Leichtigkeit, die Sie von der Snowflake Data Cloud erwarten.

Konsolidierte Transaktions- und Analysesysteme

Einfachere Architekturen und standardisierte Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf einer einzigen Plattform, ohne Daten verschieben oder kopieren zu müssen.