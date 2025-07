Reconhecendo os outros concorrentes: DeepTempo e Winning Variant

A DeepTempo e a Winning Variant fizeram excelentes apresentações no final do evento, e cada empresa deverá receber um investimento potencial de até US$ 250.000 da Snowflake.

A DeepTempo concentra-se no uso da IA para apoiar ações defensivas contra as ameaças cibernéticas em constante evolução. Ela possui o Tempo, um Snowflake Native App que usa os Log Language Models (LogLMs) da DeepTempo para lidar com os itens mais problemáticos de segurança do cliente e diminuir os custos, reduzindo o volume de logs brutos enviados posteriormente para a gestão de informações de segurança e eventos (security information and event management, SIEMs). O app Tempo ajuda os clientes a identificar incidentes de segurança e a analisar o escopo e a gravidade deles. Os LogLMs ajudam a melhorar a precisão e a capacidade de se adaptar a novos ambientes à medida que são expostos a novas distribuições de dados. Ele foi pré-treinado usando enormes quantidades de logs de segurança e se concentra em especial no padrão de eventos, incluindo o tempo relativo e absoluto.

A Winning Variant oferece uma plataforma de testes nativa do Snowflake como Snowflake Native App, permitindo que os clientes realizem experimentos inovadores diretamente no AI Data Cloud. Testar novos recursos, pipelines e designs de produtos é fundamental para manter a agilidade e acompanhar as mudanças nas preferências dos clientes e nas tendências do mercado. Com o app Native Split Testing da Winning Variant, as equipes podem implementar e gerenciar testes usando os dados disponíveis no Snowflake em tempo real, sem precisar lidar com o acesso a uma plataforma de terceiros, transferir dados confidenciais de conversão ou criar pipelines de dados complexos para obter os dados de que precisam.

Participe do Powered by Snowflake Startup Program

Se você é uma startup que utiliza Snowflake no desenvolvimento de seus produtos, confira o Powered by Snowflake Startup Program, que fornece recursos para startups com o objetivo de criar e expandir aplicações e produtos com uso intenso de dados. Também nunca é cedo demais para pensar no próximo ano: preencha o formulário para receber uma notificação quando forem abertas as inscrições para o Snowflake Startup Challenge 2026.