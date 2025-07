L’attente est terminée : Lumilinks remporte le Snowflake Startup Challenge 2025

Les juges se sont penchés sur le potentiel de plusieurs aspects de la stratégie produit et commerciale de Lumilinks, notamment en se concentrant sur la résolution des problèmes des utilisateurs métiers et sur la recherche d’impact auprès d’entreprises plus conventionnelles, comme les entreprises de services essentiels et de logistique, que certains supposeraient être sceptiques vis-à-vis de l’IA et moins à l’avant-garde technologique avec leurs investissements.

« Snowflake a toujours eu pour vision de démocratiser l’accès aux données ; Snowflake est l’endroit où les données vont plus loin » (Where data does more), explique Denise Persson, CMO de Snowflake et juge du Startup Challenge. « Ce que fait Lumilinks, c’est offrir cet accès aux données et à l’IA à des entreprises qui ne seraient normalement pas en mesure de faire tout cela elles-mêmes. »

Mettre en évidence les chaînons manquants de vos données

Basée à Londres, Lumilinks crée des applications d’IA « prêtes pour le marché » sur Snowflake, notamment son application FleetSense AI qui aide les flottes commerciales à maintenir les véhicules en circulation grâce à l’analyse prédictive. Toutefois, au lieu de simplement identifier les problèmes, Lumilinks développe des applications pour y répondre et générer une valeur tangible.

« Les données et les applications ne concernent pas un public technique, mais l’utilisateur métier », explique Gary Cole, CEO et co-fondateur de Lumilinks. « Notre objectif est de trouver un utilisateur métier ayant un problème et de le résoudre » tout en fournissant un impact stratégique concret et un retour sur investissement mesurable.

C’est une leçon que l’entreprise a apprise très tôt et que son équipe de direction a intégrée à la stratégie en trois parties de Lumilinks :

Créer une valeur tangible à partir des données

Automatiser la livraison de cette valeur à l’aide de Snowflake et de sa stack complète d’outils

Scaler ces automatisations dans la Marketplace Snowflake afin de toucher un public plus large sans frais supplémentaires du côté de Lumilinks

FleetSense AI, une Snowflake Native App, est le résultat direct de cette stratégie. Développée grâce au travail avec plusieurs grands fournisseurs de services publics et logistiques au Royaume-Uni, FleetSense AI répond à un problème courant qui affecte toute entreprise disposant d’une flotte commerciale : les temps d’indisponibilité des véhicules. Pour ces organisations, chaque jour où un véhicule ne circule pas affecte leurs bénéfices.

Pour résoudre ce problème actuel, « nous avons développé des algorithmes de ML et d’IA qui prédisent les défaillances des pièces des véhicules, qui s’exécutent nativement dans Snowflake et utilisent des données télématiques et l’historique des réparations pour aider les utilisateurs métiers à maintenir ces véhicules sur la route avec une maintenance préventive », explique Seb Bennett, Data Science Lead chez Lumilinks. En coulisses, Lumilinks utilise Snowflake Cortex, Document AI, Secure Data Sharing, Snowpark Container Services et les UDF, mais aussi Snowflake Native App Framework.

En moyenne, les clients de FleetSense AI constatent une réduction de 30 % du temps d’indisponibilité des véhicules, « ce qui représente un impact à sept chiffres » selon Seb Bennett.

Point important, FleetSense AI rassemble les gestionnaires de flotte, les opérateurs de véhicules, les équipes d’approvisionnement, les équipes financières et les cadres supérieurs, qui ont tous besoin de résultats différents à partir des mêmes données, ce que les systèmes traditionnels de gestion de flotte ne peuvent pas facilement fournir. Cela signifie également que Lumilinks doit créer des applications qui ont un fort impact, qui sont faciles à adopter pour les utilisateurs métiers et qui indiquent clairement comment les investissements en IA des clients portent leurs fruits.

« Tout le monde veut montrer qu’il investit dans l’IA, et c’est parfois très difficile », explique Gary Cole. Chaque projet Lumilinks inclut un rapport de valeur montrant au client ce qu’il a investi, ce que Lumilinks pense pouvoir accomplir, ce que le client accomplit, et Lumilinks tient cela à jour.

L’évolutivité et la flexibilité font également partie de la recette. En utilisant Snowflake comme socle pour FleetSense AI, Lumilinks a pu exploiter les mêmes données et développer deux applications d’IA connexes en six mois : Smart Insights, qui fournit aux cadres supérieurs des rapports en direct et des tableaux de bord de BI natifs dans Streamlit, et Smart Repair, pour aider les ingénieurs et les responsables maintenance à réserver les réparations avec les bons agents au bon prix.

La prochaine offre de Lumilinks, une application de qualité des données et des entités « qui sera notre première application en libre-service sur la Marketplace Snowflake », repose sur la même adaptabilité et la même volonté de relever un nouveau défi. « C’est un autre secteur de plusieurs milliards de livres dans lequel nous avons pu entrer parce que nous avons des clients, que nous résolvons leur problème et que nous travaillons avec eux pour leur demander comment faire évoluer le secteur. »