Snowflake CoCo : conçu pour faire évoluer l’IA d’entreprise en toute confiance

L’IA passe d’un outil de productivité individuelle à une plateforme d’entreprise, et l’opportunité est immense. Mais déployer l’IA à l’échelle d’une organisation soulève des défis que les outils d’IA individuels n’ont jamais été conçus pour résoudre.
Les équipes finance ont besoin de visibilité sur les dépenses d’IA avant qu’elles ne se transforment en mauvaise surprise budgétaire. Les équipes plateforme doivent avoir la certitude que l’IA fonctionne dans le cadre des politiques de gouvernance existantes. Les développeurs ont besoin d’agents d’IA compatibles avec leurs outils et workflows existants. Ensemble, ces enjeux soulèvent des questions de confiance, de gouvernance et de coût.
Les annonces Snowflake CoCo d’aujourd’hui répondent à cette réalité. Pour les équipes de développement, CoCo Desktop est désormais disponible pour tous nos clients sur macOS et Windows, et Cloud Agents apporte toute la puissance de CoCo à Snowsight, sans installation locale. Pour les équipes plateforme et les administrateurs, les nouvelles capacités de gouvernance des coûts de l’IA offrent une visibilité en temps réel sur les dépenses d’IA, avec des contrôles par utilisateur pour les gérer. Agent Settings permet aux administrateurs de configurer l’expérience CoCo une seule fois, puis de la déployer auprès de leurs équipes. Et là où vos équipes travaillent, CoCo Mobile (iOS et Android) est désormais en private preview, pour étendre l’IA de confiance aux appareils qu’elles utilisent déjà.
Ensemble, ces annonces facilitent la gouvernance des coûts de l’IA, ancrent l’IA dans votre contexte d’entreprise et amènent l’IA de confiance là où le travail se fait déjà.
Disponible dès aujourd’hui avec Snowflake CoCo :
- Gouvernance des coûts de l’IA (quotas par utilisateur et application des quotas) : désormais en public preview
- Agent Settings, avec sélecteur de modèle par défaut : désormais en public preview
- CoCo Desktop : disponible pour tous nos clients dès aujourd’hui sur macOS et Windows
- Cloud Agents : disponible pour tous nos clients dès aujourd’hui dans Snowsight, bientôt en public preview via l’API REST Cortex Agents
- Application CoCo Mobile pour Android et iOS : désormais en private preview
- Skills and Plugins Sharing : bientôt en public preview
Gouverner l’IA commence par en connaître le coût
Toute grande plateforme de technologie finit par atteindre un stade où la gouvernance devient aussi importante que l’innovation. L’IA en est là. À mesure que les organisations font évoluer l’adoption de l’IA, elles ont besoin de visibilité sur l’usage de l’IA, de coûts prévisibles et des bons garde-fous pour innover sans mauvaise surprise financière. C’est pourquoi la gouvernance des coûts de l’IA est devenue un socle de l’IA d’entreprise.
C’est pourquoi la gouvernance des coûts de l’IA est un socle de CoCo, et non une feature administrative ajoutée après le déploiement. Les mêmes contrôles d’accès basés sur les rôles qui servent déjà à gouverner votre environnement Snowflake servent à gouverner CoCo : aucun nouveau modèle de sécurité à configurer, aucune couche d’identité parallèle à gérer. À partir de là, notre approche prolonge ce socle autour de trois principes qui reflètent la manière dont les organisations gèrent déjà tout autre investissement stratégique en technologie.
- Visibilité : les administrateurs doivent comprendre comment l’IA est sollicitée par les utilisateurs, les équipes et les charges de travail au fil de l’adoption, pas plusieurs semaines plus tard, à l’arrivée des factures.
- Optimisation : en utilisant le framework de balisage natif de Snowflake, les organisations peuvent attribuer la consommation d’IA aux équipes, centres de coûts ou unités commerciales, ce qui simplifie nettement le chargeback et le showback. Parallèlement, les nouveaux paramètres de modèle par défaut aident à équilibrer capacité et coût, sans demander à chaque développeur de prendre ces décisions manuellement.
- Contrôle : les quotas par utilisateur et les notifications automatisées, deux nouvelles capacités lancées avec cette version, permettent aux administrateurs de définir des garde-fous avant que les coûts ne se transforment en mauvaises surprises. Les développeurs peuvent ainsi continuer à créer librement, tandis que les équipes plateforme et finance gagnent en confiance : l’adoption reste prévisible à mesure qu’elle prend de l’ampleur.
Fig. 1 : Éviter les mauvaises surprises budgétaires en configurant les quotas CoCo par utilisateur dans Snowsight
Plus de résultats par dollar, même niveau d’exigence en matière de qualité. Dans le cadre de l’usage interne intensif de CoCo CLI chez Snowflake, nous avons récemment réduit le coût par prompt de ~28 % pour le même modèle et les mêmes tâches, sans dégradation de la qualité. Ces gains viennent d’une série d’améliorations de l’efficacité : des appels d’outils basés sur Read-Eval-Print Loop (REPL), des sorties d’outils bash et SQL plus compactes, voire externalisées, pour conserver un contexte léger, le chargement des skills et des outils moins courants uniquement lorsqu’ils sont nécessaires, des sous-agents plus légers et, plus généralement, un routage de modèles plus intelligent. Sur l’ensemble de l’usage de CoCo par nos clients, nous observons la même tendance : le coût moyen par prompt a baissé de ~20 % ces dernières semaines, grâce au déploiement de ces améliorations d’efficacité. Nous investissons en continu dans l’efficacité des tokens et l’accélération de l’exécution des tâches, avec le même niveau d’exigence qualité, afin que les entreprises puissent faire évoluer CoCo sans faire grimper leurs coûts de façon linéaire. (Les détails de ces travaux d’ingénierie axés sur l’efficacité des coûts seront partagés dans un prochain billet technique.)
Les organisations peuvent désormais ancrer leur usage de l’IA dans les mêmes bases de confiance et de gouvernance que celles qu’elles ont bâties avec Snowflake. Agent Settings (désormais en public preview) étend directement ce framework de gouvernance à l’expérience des développeurs. Les administrateurs peuvent créer une configuration unique et la déployer auprès de leurs utilisateurs. Pour cette version, nous prenons en charge les modèles par défaut, l’une des demandes les plus fréquentes pour aider les administrateurs à choisir le meilleur modèle à utiliser pour l’ensemble de leurs utilisateurs. À l’avenir, ce mécanisme permettra aussi de prendre en charge les skills préinstallées et les autres outils utilisés par leurs équipes, puis de les appliquer à chaque utilisateur sans configuration individuelle. Comme Agent Settings repose sur les mêmes contrôles d’accès basés sur les rôles qui gouvernent le reste de votre environnement Snowflake, différentes équipes peuvent bénéficier de configurations distinctes selon leurs rôles.
L’IA d’entreprise doit fonctionner là où vos équipes travaillent
Après le très bon accueil réservé à CoCo dans CLI et Snowsight, nous répondons aujourd’hui à l’une des demandes client les plus fréquentes : une expérience desktop native. CoCo Desktop, désormais disponible pour tous nos clients sur macOS et Windows, est l’environnement de développement IA le plus complet de Snowflake. En tant qu’application desktop native, il offre aux développeurs un espace de travail dédié avec un accès intégré aux fichiers locaux, aux référentiels, aux terminaux et à Snowflake, le tout avec une compréhension native approfondie de leur environnement Snowflake. Avec ses expériences intégrées de navigateur agentique et de notebook, CoCo Desktop est conçu pour le développement data moderne. Contrairement aux outils de codage IA généralistes, il arrive avec votre environnement Snowflake déjà chargé : pas de démarrage à froid, pas besoin de réexpliquer votre modèle de données, pas d’angle mort de gouvernance.
Prenons l’exemple d’un data engineer qui rejoint un nouveau projet. Avec un outil d’IA généraliste, la première heure sert à tout configurer : expliquer les schémas, rétablir les relations entre les tables et recharger les politiques de gouvernance. Avec CoCo Desktop, désormais en GA, ce contexte est déjà là. Il ouvre l’application, son catalogue Snowflake est chargé, ses rôles RBAC sont actifs, et il écrit un pipeline quelques minutes après le premier lancement. Ce n’est pas une étape de configuration. C’est l’expérience par défaut.
Fig. 2 : accélérer le développement intelligent et gouverné d’applications grâce au contexte natif Snowflake dans CoCo Desktop
Les Cloud Agents (GA) sont désormais disponibles pour tous nos clients et constituent l’expérience CoCo standard dans Snowsight. Chaque session CoCo dans Snowsight s’exécute désormais dans un conteneur isolé géré par Snowflake, offrant par défaut à chaque utilisateur la recherche web, l’exécution de commandes shell et l’exécution complète de scripts Python. Aucune installation locale requise. Même modèle de sécurité, même gouvernance, aucune nouvelle configuration.
Concrètement, vous pouvez désormais faire dans votre navigateur ce qui nécessitait auparavant une installation locale. Effectuez une recherche web dans le cadre d’une tâche, exécutez un script shell, lancez un fichier Python ou installez une dépendance, le tout sans quitter Snowsight. Si vous utilisiez CoCo dans le navigateur et que l’expérience vous semblait limitée par rapport à la CLI, cet écart appartient désormais au passé. Pour les équipes qui créent leurs propres applications, les capacités de codage de CoCo seront également bientôt disponibles via l’API REST Cortex Agents en public preview.
CoCo Mobile, en private preview, étend cette expérience partout où le travail se fait. L’interface s’adapte à l’environnement de travail des utilisateurs. Le modèle de gouvernance reste exactement le même.
CoCo vous accompagne là où vous travaillez.
Des workflows individuels à la connaissance partagée des équipes
Les équipes data font face à deux formes de taxe de contexte. La première correspond aux frais opérationnels par session que chaque builder connaît bien : expliquer les schémas, rétablir les relations entre les tables et recharger les politiques de gouvernance avant de passer au vrai travail. CoCo réduit considérablement cette friction, car il est conçu pour Snowflake : votre catalogue, vos politiques de gouvernance et vos modèles sémantiques sont déjà chargés dès le premier prompt.
La seconde est moins visible, mais tout aussi coûteuse : la connaissance institutionnelle qui ne quitte jamais l’espace de travail où elle a été créée. Un développeur trouve la meilleure façon de structurer un pipeline récurrent. Un autre crée une skill qui automatise une tâche fastidieuse, mais importante. Cette connaissance existe, mais elle reste silotée, et la personne suivante qui en a besoin repart de zéro.
Fig. 3 : les skills et plugins sont désormais partageables. Parcourez le catalogue de votre organisation, certifiez les workflows de confiance et invoquez-les directement dans Cortex Code.
Les équipes peuvent aussi créer un package de connaissances institutionnelles sous forme de skills et plugins partageables (PUPR Soon) via un catalogue gouverné. Au lieu de laisser des workflows à forte valeur isolés dans des espaces de travail individuels, les organisations peuvent les publier, les découvrir et les partager en toute sécurité entre les équipes. Les contrôles d’accès intégrés et la certification optionnelle contribuent à garantir que les connaissances réutilisables restent gouvernées à mesure qu’elles se diffusent.
Le prochain chapitre de l’IA d’entreprise
Avec CoCo Desktop et Cloud Agents désormais disponibles pour tous nos clients, la gouvernance des coûts d’IA et Agent Settings en public preview, ainsi que le partage de Skills and Plugins bientôt en public preview, ces fonctionnalités sont conçues pour aider les entreprises à faire évoluer l’IA, de l’usage individuel à une adoption à l’échelle de l’organisation.
Les développeurs bénéficient d’une plateforme d’IA qui s’appuie d’emblée sur le contexte dans lequel ils travaillent déjà. Les équipes plateforme disposent des contrôles de gouvernance et de configuration nécessaires pour déployer ces capacités de manière responsable auprès de l’ensemble des utilisateurs. Les responsables financiers gagnent en visibilité pour piloter l’IA comme un investissement stratégique, plutôt que comme une dépense imprévisible. Et à mesure que les équipes créent et partagent des workflows éprouvés via un catalogue de skills, la valeur de CoCo se démultiplie progressivement dans toute l’organisation.
L’IA d’entreprise ne devrait pas contraindre les organisations à choisir entre innovation et gouvernance. Avec CoCo, elles n’ont plus à faire ce choix.
Premiers pas
- Téléchargez CoCo Desktop pour macOS ou Windows.
- Regardez cette vidéo pour démarrer et vous connecter à votre environnement Snowflake en moins de 5 minutes.
- Configurez votre premier quota de coûts d’IA par utilisateur à l’aide de notre page de documentation.