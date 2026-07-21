Snowflake CoCo : conçu pour faire évoluer l’IA d’entreprise en toute confiance

L’IA passe d’un outil de productivité individuelle à une plateforme d’entreprise, et l’opportunité est immense. Mais déployer l’IA à l’échelle d’une organisation soulève des défis que les outils d’IA individuels n’ont jamais été conçus pour résoudre.

Les équipes finance ont besoin de visibilité sur les dépenses d’IA avant qu’elles ne se transforment en mauvaise surprise budgétaire. Les équipes plateforme doivent avoir la certitude que l’IA fonctionne dans le cadre des politiques de gouvernance existantes. Les développeurs ont besoin d’agents d’IA compatibles avec leurs outils et workflows existants. Ensemble, ces enjeux soulèvent des questions de confiance, de gouvernance et de coût.

Les annonces Snowflake CoCo d’aujourd’hui répondent à cette réalité. Pour les équipes de développement, CoCo Desktop est désormais disponible pour tous nos clients sur macOS et Windows, et Cloud Agents apporte toute la puissance de CoCo à Snowsight, sans installation locale. Pour les équipes plateforme et les administrateurs, les nouvelles capacités de gouvernance des coûts de l’IA offrent une visibilité en temps réel sur les dépenses d’IA, avec des contrôles par utilisateur pour les gérer. Agent Settings permet aux administrateurs de configurer l’expérience CoCo une seule fois, puis de la déployer auprès de leurs équipes. Et là où vos équipes travaillent, CoCo Mobile (iOS et Android) est désormais en private preview, pour étendre l’IA de confiance aux appareils qu’elles utilisent déjà.

Ensemble, ces annonces facilitent la gouvernance des coûts de l’IA, ancrent l’IA dans votre contexte d’entreprise et amènent l’IA de confiance là où le travail se fait déjà.

Disponible dès aujourd’hui avec Snowflake CoCo :

Gouverner l’IA commence par en connaître le coût

Toute grande plateforme de technologie finit par atteindre un stade où la gouvernance devient aussi importante que l’innovation. L’IA en est là. À mesure que les organisations font évoluer l’adoption de l’IA, elles ont besoin de visibilité sur l’usage de l’IA, de coûts prévisibles et des bons garde-fous pour innover sans mauvaise surprise financière. C’est pourquoi la gouvernance des coûts de l’IA est devenue un socle de l’IA d’entreprise.

C’est pourquoi la gouvernance des coûts de l’IA est un socle de CoCo, et non une feature administrative ajoutée après le déploiement. Les mêmes contrôles d’accès basés sur les rôles qui servent déjà à gouverner votre environnement Snowflake servent à gouverner CoCo : aucun nouveau modèle de sécurité à configurer, aucune couche d’identité parallèle à gérer. À partir de là, notre approche prolonge ce socle autour de trois principes qui reflètent la manière dont les organisations gèrent déjà tout autre investissement stratégique en technologie.