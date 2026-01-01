Snowflake Trial:AI와 앱 개발을 더 빠르게

활성화 이메일이 보이지 않는다면 먼저 스팸 또는 정크 메일함을 확인하고, 가입 시 올바른 이메일 주소를 입력했는지 확인하세요. 이메일이 도착하기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다린 뒤에도 이메일이 오지 않으면 가입 또는 로그인 페이지에서 이메일 주소를 다시 입력해 새 활성화 이메일을 요청해 보세요. 문제가 계속되면 Snowflake 지원 팀에 문의하거나, 회사 이메일 필터가 이메일을 차단하고 있을 수 있으므로 IT 부서에 Snowflake 이메일 도메인을 허용 목록에 추가해 달라고 요청하세요.