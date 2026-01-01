Snowflake Trial:AI와 앱 개발을 더 빠르게

Quickstart
개발자 가이드: 단계별 연습
Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 제품 Quickstart를 비롯해 산업별 사용 사례, 관리 모범 사례, 참조 아키텍처를 살펴보세요.
단계별 튜토리얼, 트레이닝, 개발자 가이드 및 핸즈온 랩 등 원하는 형식과 일정에 맞춰 Snowflake를 시작해 보세요. 데이터와 AI가 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는 혁신을 직접 경험해 보실 수 있습니다.
Snowflake Trial
400달러 상당의 무료 크레딧으로 Snowflake AI 데이터 클라우드의 전반적인 기능을
사용해 보실 수 있습니다. Snowflake CoCo Web UI가 아닌 CLI 버전을 선호하시는 분들은
Snowflake CoCo CLI 버전을 이용해 보시기 바랍니다.
단, CoCo CLI 사용 크레딧은 총 400달러 중 40달러만 제공됩니다.
두 옵션 모두 30일간 사용 가능합니다.
모든 사용자가 엔터프라이즈 데이터와 AI를 손쉽게 다룰 수 있도록 지원합니다. AI 기능을 활용해 데이터에서 인사이트를 발견하고, 비즈니스 성과를 창출해 보세요.
로컬 환경에서 복잡한 데이터 엔지니어링, 분석, ML 및 에이전트 구축 작업을 높은 정확도의 간단한 상호작용으로 전환하세요.
단계별 가이드
입문 가이드
무료로 진행되는 강사 주도형 실시간 교육에서 AI 데이터 클라우드를 직접 체험해 보세요. 핸즈온 랩을 통해 사일로화된 데이터를 통합하고 Snowflake의 뛰어난 확장성을 활용하는 방법을 실습하면서, Snowflake Trial 계정에 대한 실시간 지원도 받을 수 있습니다.
빠른 시작 방법
샘플 데이터와 사전 구성된 snowflake_learning 역할, 웨어하우스, 데이터베이스를 활용해 안내형 Worksheets, Notebooks, Streamlit 앱을 바로 살펴보세요.
개발자 가이드, 핸즈온 랩, 전문가 리소스를 통해
Snowflake 학습 여정을 계속 이어가세요.
SNOWFLAKE NORTHSTAR
입문 과정부터 시작해 데이터 엔지니어링과 AI 과정까지 학습 범위를 넓혀보세요.
문의 사항
Snowflake Trial을 성공적으로 활용할 수 있도록 빠른 답변을 받아보세요.
Snowflake Trial에서는 클라우드 스토리지(S3, Azure, GCS)의 데이터를 로드하고 쿼리할 수 있습니다. 사전 로드된 Tasty Bytes 샘플 데이터와 튜토리얼을 활용하고, 정형 및 반정형 데이터(JSON, Parquet)를 다루며, Snowpark(Python/Java)로 개발하거나 Streamlit 앱을 구축할 수 있습니다. Tableau, Power BI 같은 BI 도구를 연결하고, Time Travel, Zero-Copy Cloning, 데이터 공유와 같은 기능도 테스트해 볼 수 있습니다. 단, 일부 기능에는 제한이 있습니다. 결제 정보를 추가하기 전까지 외부 네트워크 액세스, 하이브리드 테이블, Openflow 사용은 하루 10크레딧으로 제한됩니다.
Snowflake Trial 계정 크레딧은 30일 이내에 사용해야 합니다.
가입 시 클라우드 플랫폼(AWS, Azure 또는 GCP), 리전, 에디션을 선택해야 하며, 선택한 설정은 나중에 변경할 수 없습니다. 데이터 전송 비용을 줄이려면 현재 사용 중인 클라우드와 동일한 플랫폼을 선택하고, 성능을 높이려면 사용자와 가까운 리전을 선택하는 것이 좋습니다. 고급 기능이 필요하다면 Enterprise Edition을 선택하세요. 다른 설정이 필요하다면 Snowflake Trial 계정을 새로 생성해야 합니다.
활성화 이메일이 보이지 않는다면 먼저 스팸 또는 정크 메일함을 확인하고, 가입 시 올바른 이메일 주소를 입력했는지 확인하세요. 이메일이 도착하기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다린 뒤에도 이메일이 오지 않으면 가입 또는 로그인 페이지에서 이메일 주소를 다시 입력해 새 활성화 이메일을 요청해 보세요. 문제가 계속되면 Snowflake 지원 팀에 문의하거나, 회사 이메일 필터가 이메일을 차단하고 있을 수 있으므로 IT 부서에 Snowflake 이메일 도메인을 허용 목록에 추가해 달라고 요청하세요.
유료 계정으로 전환하려면 Snowsight에 로그인한 뒤 Upgrade를 클릭하거나 Admin > Billing으로 이동해 신용카드 정보를 추가하세요. 전환 과정에서 데이터, 테이블, 워크시트는 모두 유지됩니다. 단, Snowflake Trial이 만료되기 전에 계정을 전환하지 않으면 계정이 일시 중지되며 데이터에 액세스하지 못할 수 있습니다.