내용으로 건너뛰기

Snowflake World Tour가 여러분의 도시를 찾아갑니다

앞서나가는 조직들이 에이전트를 대규모로 배포하는 방법을 확인해 보세요. 가까운 개최지를 찾아보세요.

무료 등록
시작하기

Snowflake Trial:AI와 앱 개발을 더 빠르게

단계별 튜토리얼, 트레이닝, 개발자 가이드 및 핸즈온 랩 등 원하는 형식과 일정에 맞춰 Snowflake를 시작해 보세요. 데이터와 AI가 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는 혁신을 직접 경험해 보실 수 있습니다.

지금 시청하기:

Snowflake Trial 여정을 지금 시작하세요

Snowflake Trial

지금 바로시작하기

400달러 상당의 무료 크레딧으로 Snowflake AI 데이터 클라우드의 전반적인 기능을
사용해 보실 수 있습니다. Snowflake CoCo Web UI가 아닌 CLI 버전을 선호하시는 분들은
Snowflake CoCo CLI 버전을 이용해 보시기 바랍니다.
단, CoCo CLI 사용 크레딧은 총 400달러 중 40달러만 제공됩니다.
두 옵션 모두 30일간 사용 가능합니다.

AI 데이터 클라우드

모든 사용자가 엔터프라이즈 데이터와 AI를 손쉽게 다룰 수 있도록 지원합니다. AI 기능을 활용해 데이터에서 인사이트를 발견하고, 비즈니스 성과를 창출해 보세요.

시작하기
snowflake intelligence ui screen

CoCo CLI

로컬 환경에서 복잡한 데이터 엔지니어링, 분석, ML 및 에이전트 구축 작업을 높은 정확도의 간단한 상호작용으로 전환하세요.

시작하기
cortex code cli ui

단계별 가이드

튜토리얼시청하기

입문 가이드

Snowflake 플랫폼 트레이닝

무료로 진행되는 강사 주도형 실시간 교육에서 AI 데이터 클라우드를 직접 체험해 보세요. 핸즈온 랩을 통해 사일로화된 데이터를 통합하고 Snowflake의 뛰어난 확장성을 활용하는 방법을 실습하면서, Snowflake Trial 계정에 대한 실시간 지원도 받을 수 있습니다.

교육 일정 살펴보기
in app templates

빠른 시작 방법

템플릿으로 바로 시작하기

샘플 데이터와 사전 구성된 snowflake_learning 역할, 웨어하우스, 데이터베이스를 활용해 안내형 Worksheets, Notebooks, Streamlit 앱을 바로 살펴보세요.

Snowflake에서 확인하기

학습 프로그램레벨업 가이드

개발자 가이드, 핸즈온 랩, 전문가 리소스를 통해
Snowflake 학습 여정을 계속 이어가세요.

개발자 이벤트

개발자를 위한 Snowflake DevDay

동료 개발자들과 함께 다양한 프로그램에 참여해 최신 데이터 및 AI 기술 데모와 업계 전문가의 인사이트를 확인하고, 인증 배지도 획득해 보세요.

SNOWFLAKE NORTHSTAR

교육 과정둘러보기

입문 과정부터 시작해 데이터 엔지니어링과 AI 과정까지 학습 범위를 넓혀보세요.

입문 과정

데이터 엔지니어링

생성형 AI

초급

Intro to Snowflake for Devs, Data Scientists, Data Engineers

Snowflake를 활용해 애플리케이션, 데이터 파이프라인, AI 모델과 워크플로우를 구축하는 방법을 알아보세요. 사용자 정의 함수 생성, Snowflake Cortex LLM 함수 사용, Streamlit 앱 편집 등 다양한 기능을 실습할 수 있습니다.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
linkedin learning
LinkedIn Learning
초급

Snowflake Foundations

인터랙티브 입문 과정에서 Snowflake를 직접 실습해 보세요. 데이터 엔지니어, 분석가, BI 전문가를 위해 설계된 이 과정에서는 데이터 쿼리, 모델링, 관리의 기본을 다룹니다.

지금 등록하기
datacamp logo
DataCamp
초급

Introduction to Modern Data Engineering with Snowflake

Snowflake로 최신 데이터 파이프라인을 구축하고 지속적으로 운영하는 방법을 배우는 기술 실습 과정입니다. 데이터 파이프라인 구축에 바로 활용할 수 있는 Snowflake의 핵심 개념과 실용적인 도구를 중심으로 다룹니다.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
linkedin learning
LinkedIn Learning
초급

Snowflake Data Engineering Professional Certificate

Snowflake로 최신 데이터 파이프라인을 구축하고 지속적으로 운영하는 방법을 배우는 기술 실습 과정입니다. 데이터 파이프라인 구축에 바로 활용할 수 있는 Snowflake의 핵심 개념과 실용적인 도구를 중심으로 다룹니다.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
중급

Advanced Data Engineering with Snowflake

데이터 엔지니어링 커리어를 시작하거나 다음 프로젝트에 활용할 Snowflake 실무 경험을 쌓아보세요. 학생, 주니어, 경력자 모두 데이터 분야에서 경쟁력을 높이고 커리어를 확장하는 데 필요한 실무 역량을 기를 수 있습니다.

지금 등록하기
Coursera logo
Coursera
초급

Associate Data Engineer in Snowflake

Snowflake Associate Data Engineer 트랙으로 데이터 엔지니어링 커리어를 준비해 보세요. Snowflake의 AI 기반 클라우드 플랫폼을 활용해 SQL, 데이터 모델링, 데이터베이스 설계를 실습하고, 데이터 수집과 쿼리 실행, 확장 가능한 데이터 파이프라인 구축까지 경험할 수 있습니다. 스포츠 미디어 에이전시를 위한 인사이트 도출 프로젝트를 통해 배운 내용을 실제 시나리오에 적용해 보세요.

지금 등록하기
datacamp logo
DataCamp
초급

Snowflake AI Fundamentals

Snowflake Cortex로 데이터 관리와 생성형 AI를 결합해 AI 애플리케이션을 구축하는 방법을 배워보세요. Snowflake 아키텍처, SQL, 대규모 언어 모델(LLM)의 기본기를 다지고, 실제 업무에 활용할 수 있는 파인튜닝 기법까지 익힐 수 있습니다. 텍스트 분석, 요약, 번역에 AI를 적용해 보며 책임 있는 AI 활용 방식도 함께 살펴봅니다. 마지막으로 Cortex를 활용해 데이터 기반의 지능형 응답을 생성하는 대화형 챗봇을 직접 구축해 봅니다.

지금 등록하기
datacamp logo
DataCamp
중급

Building and Evaluating Data Agents

멀티 에이전트 워크플로우를 활용해 데이터 에이전트를 구축하는 방법을 배워보세요. 플래너, 플랜 실행기, 데이터 소스 연결용 전문 서브 에이전트를 설계하고, 에이전트의 최종 답변 품질과 목표, 계획, 행동의 일관성을 평가합니다. 프롬프트를 개선하고 런타임 중 계획을 조정하는 인라인 평가를 추가해 에이전트 성능을 높이는 방법도 함께 실습합니다.

지금 등록하기
Coursera logo
Coursera
datacamp logo
DataCamp
초급

Introduction to Generative AI with Snowflake

생성형 AI의 기본 개념을 익히고, Snowflake를 활용해 주요 AI 사용 사례를 구현하는 방법을 배워보세요. AI 역량을 강화하고 싶은 모든 사용자를 위한 과정으로, 특히 데이터 사이언티스트, AI/ML 엔지니어, 데이터 분석 전문가에게 적합합니다.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
linkedin learning
LinkedIn Learning
초급

Snowflake Generative AI Professional Certificate

AI 분야 커리어를 준비하고 있나요? 다음 프로젝트에 활용할 Snowflake 실무 경험이 필요하신가요? 이 프로그램을 통해 취업 경쟁력을 높이고, 다음 커리어 기회를 준비하거나 데이터 전문가로서 한 단계 더 성장하는 데 필요한 실무 역량을 기를 수 있습니다.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
초급

Fast prototyping of GenAI apps with Streamlit

프로토타입 제작 과정을 간소화하고, 빠르게 개선하며, 시장 적합성을 검증하는 방법을 배워보세요. 몇 줄의 Python 코드로 공유 가능한 Streamlit 웹 앱을 만들고, 반복 개발 주기를 몇 주에서 몇 시간으로 단축하며, Cortex AI로 애플리케이션 성능을 개선할 수 있습니다. hello-world 챗봇에서 시작해 프롬프트 엔지니어링과 RAG를 추가하고, 완성한 앱을 게시해 실시간 피드백을 받아보세요.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
중급

Building Generative AI Apps to Talk to Your Data

정형 테이블 데이터와 비정형 문서 데이터를 자연어로 활용할 수 있는 대화형 AI 애플리케이션 구축 방법을 배워보세요. 이 과정에서는 Cortex Search와 Cortex Analyst를 포함한 Snowflake Cortex를 활용해 실무형 애플리케이션을 만드는 데 중점을 둡니다.

지금 등록하기
coursera logo
Coursera
중급

Building and Evaluating Data Agents

멀티 에이전트 워크플로우로 데이터 에이전트를 구축하는 방법을 배워보세요. 플래너, 플랜 실행기, 데이터 소스 연결용 전문 서브 에이전트를 설계하고, 에이전트의 답변 품질과 목표, 계획, 행동의 일관성을 평가합니다. 프롬프트 개선과 인라인 평가 추가를 통해 에이전트가 런타임 중 계획을 조정하고 성능을 높이는 방법도 실습합니다.

지금 등록하기
deeplearning logo
DeepLearning.AI

문의 사항

자주 묻는 질문

Snowflake Trial을 성공적으로 활용할 수 있도록 빠른 답변을 받아보세요.

Snowflake Trial에서는 클라우드 스토리지(S3, Azure, GCS)의 데이터를 로드하고 쿼리할 수 있습니다. 사전 로드된 Tasty Bytes 샘플 데이터와 튜토리얼을 활용하고, 정형 및 반정형 데이터(JSON, Parquet)를 다루며, Snowpark(Python/Java)로 개발하거나 Streamlit 앱을 구축할 수 있습니다. Tableau, Power BI 같은 BI 도구를 연결하고, Time Travel, Zero-Copy Cloning, 데이터 공유와 같은 기능도 테스트해 볼 수 있습니다. 단, 일부 기능에는 제한이 있습니다. 결제 정보를 추가하기 전까지 외부 네트워크 액세스, 하이브리드 테이블, Openflow 사용은 하루 10크레딧으로 제한됩니다.

Snowflake Trial 계정 크레딧은 30일 이내에 사용해야 합니다.

가입 시 클라우드 플랫폼(AWS, Azure 또는 GCP), 리전, 에디션을 선택해야 하며, 선택한 설정은 나중에 변경할 수 없습니다. 데이터 전송 비용을 줄이려면 현재 사용 중인 클라우드와 동일한 플랫폼을 선택하고, 성능을 높이려면 사용자와 가까운 리전을 선택하는 것이 좋습니다. 고급 기능이 필요하다면 Enterprise Edition을 선택하세요. 다른 설정이 필요하다면 Snowflake Trial 계정을 새로 생성해야 합니다.

활성화 이메일이 보이지 않는다면 먼저 스팸 또는 정크 메일함을 확인하고, 가입 시 올바른 이메일 주소를 입력했는지 확인하세요. 이메일이 도착하기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다린 뒤에도 이메일이 오지 않으면 가입 또는 로그인 페이지에서 이메일 주소를 다시 입력해 새 활성화 이메일을 요청해 보세요. 문제가 계속되면 Snowflake 지원 팀에 문의하거나, 회사 이메일 필터가 이메일을 차단하고 있을 수 있으므로 IT 부서에 Snowflake 이메일 도메인을 허용 목록에 추가해 달라고 요청하세요.

유료 계정으로 전환하려면 Snowsight에 로그인한 뒤 Upgrade를 클릭하거나 Admin > Billing으로 이동해 신용카드 정보를 추가하세요. 전환 과정에서 데이터, 테이블, 워크시트는 모두 유지됩니다. 단, Snowflake Trial이 만료되기 전에 계정을 전환하지 않으면 계정이 일시 중지되며 데이터에 액세스하지 못할 수 있습니다.

추가 지원이 필요하면 Snowflake 설명서와 Snowflake 지원 리소스를 확인하거나, 가입 이메일에 영업 담당자 연락처가 포함되어 있다면 해당 담당자에게 문의해 보세요.