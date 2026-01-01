クイックスタート
開発者ガイド：段階的な演習
Snowflakeのエキスパートやパートナーが、製品のクイックスタート、業界固有のユースケース、管理のベストプラクティス、リファレンスアーキテクチャを紹介します。
開発者ガイドやハンズオンラボなどを活用して、データとAIをインパクトに変換できます。
Snowflake Trialのオプション
Snowflake Trialでは、400ドル分の無料クレジットでSnowflake AIデータクラウドのすべての機能を使用するか、40ドル分の無料の推論クレジットが含まれるSnowflake CoCo CLIのサブスクリプションを試すかのいずれかを選択できます。どちらのオプションも30日間ご利用いただけます。
すべてのユーザーがエンタープライズデータとAIを簡素化できます。イノベーションが加速し、データの可能性が広がります。
複雑なデータエンジニアリング、アナリティクス、ML、エージェントの構築が、ローカル環境での高精度でシンプルなインタラクションに変わります。
スタートガイド
まずはここから
インストラクターによる無料のライブトレーニングで、AIデータクラウドを探索できます。ハンズオンラボを通じて、サイロ化されたデータを統合してほぼ無制限のスケーリングを活用する方法を学ぶと同時に、トライアルアカウントに対するリアルタイムのサポートも受けられます。
クイックスタート
サンプルデータと、事前にプロビジョニングされたsnowflake_learningのロール、ウェアハウス、データベースを使用して、ガイド付きワークシート、Notebook、Streamlitアプリをすぐに体験できます。
開発者ガイド、ハンズオンラボ、専門リソースを活用して、Snowflakeジャーニーをさらに進められます。
SNOWFLAKEの学習パス
入門コースから始めて、データエンジニアリングやAIのコースに進みます。
サポート
トライアルを成功に導くためのヒントをご確認ください。
Snowflake Trialでは、クラウドストレージ（S3、Azure、GCS）からのデータのロードとクエリ、ロード済みのTasty Bytesサンプルデータとチュートリアルの使用、構造化データと半構造化データ（JSON、Parquet）の操作、Snowpark（Python/Java）を使用した開発、Streamlitアプリの構築、BIツール（Tableau、Power BI）の接続、Time Travel、ゼロコピークローニング、データシェアリングなどの機能のテストを行えます。ただし、一部の機能には制限があります。具体的には、外部ネットワークアクセス、ハイブリッドテーブル、Openflowの利用は、お支払い情報を追加するまで1日あたり10クレジットまでに制限されます。
Snowflake Trialアカウントのクレジットは、30日間まで使用できます。
サインアップ時にクラウドプラットフォーム（AWS、Azure、GCPのいずれか）、リージョン、エディションを選択する必要があります。後で変更することはできません。データ転送コストを削減するには現在使用しているクラウドを選択し、パフォーマンスを改善するにはユーザーに近いリージョンを選択します。また、最も高度な機能を使用するにはEnterpriseエディションを選択してください。別の設定が必要な場合は、新しいトライアルアカウントを作成する必要があります。
アクティベーションEメールが見つからない場合は、まずスパムまたは迷惑メールフォルダーを確認し、サインアップ時に正しいEメールアドレスを入力したかを確認してください。配信されるまで数分待ってから、サインアップページまたはログインページでEメールを再入力して、新しいアクティベーションEメールをリクエストしてみてください。問題が解決しない場合は、Snowflakeサポートにお問い合わせいただくか、IT部門にSnowflakeのEメールドメインをホワイトリストに追加するように依頼してください。企業のEメールフィルターがEメールをブロックしている可能性があります。
有料アカウントに変更するには、Snowsightにログインして「Upgrade」をクリックするか、［Admin］ > ［Billing］に移動してクレジットカードを追加します。変更中も、すべてのデータ、テーブル、ワークシートは保持されます。ただし、トライアルの有効期限が切れる前にアカウントを変更しない場合は、アカウントが一時停止され、データにアクセスできなくなる可能性があります。