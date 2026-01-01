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SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

セッション、続々と公開中！AIとデータの先端事例に浸れる2日間です。

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Snowflake Trialで AIとアプリを数分で開発

開発者ガイドやハンズオンラボなどを活用して、データとAIをインパクトに変換できます。

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Snowflake Trialの流れをこちらでご確認ください。

Snowflake Trialのオプション

数分で開発をスタート

Snowflake Trialでは、400ドル分の無料クレジットでSnowflake AIデータクラウドのすべての機能を使用するか、40ドル分の無料の推論クレジットが含まれるSnowflake CoCo CLIのサブスクリプションを試すかのいずれかを選択できます。どちらのオプションも30日間ご利用いただけます。

AIデータクラウド

すべてのユーザーがエンタープライズデータとAIを簡素化できます。イノベーションが加速し、データの可能性が広がります。

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CoCo CLI

複雑なデータエンジニアリング、アナリティクス、ML、エージェントの構築が、ローカル環境での高精度でシンプルなインタラクションに変わります。

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cortex code cli ui

スタートガイド

動画で学ぶチュートリアル

まずはここから

Snowflakeプラットフォームトレーニング：学ぶ、創る、資格を得る

インストラクターによる無料のライブトレーニングで、AIデータクラウドを探索できます。ハンズオンラボを通じて、サイロ化されたデータを統合してほぼ無制限のスケーリングを活用する方法を学ぶと同時に、トライアルアカウントに対するリアルタイムのサポートも受けられます。

トレーニングにアクセス
in app templates

クイックスタート

テンプレートを使って、数分で環境構築

サンプルデータと、事前にプロビジョニングされたsnowflake_learningのロール、ウェアハウス、データベースを使用して、ガイド付きワークシート、Notebook、Streamlitアプリをすぐに体験できます。

Snowflakeで開く

ワンランク上のスキルを身につける

開発者ガイド、ハンズオンラボ、専門リソースを活用して、Snowflakeジャーニーをさらに進められます。

開発者イベント

Snowflake DevDay：開発者のためのイベント

最新のデータテクノロジーやAIテクノロジーのデモ、業界のエキスパートによる講演、プロフェッショナルバッジの獲得など、さまざまな体験をお楽しみいただけます。ぜひご参加ください。

SNOWFLAKEの学習パス

受講可能なコース

入門コースから始めて、データエンジニアリングやAIのコースに進みます。

入門

データエンジニアリング

生成AI

初級

Intro to Snowflake for Devs, Data Scientists, Data Engineers

アプリケーション、データパイプライン、AIモデル、ワークフローを構築するためのプラットフォームとしてのSnowflakeの概要を紹介します。ユーザー定義関数の作成方法、Snowflake Cortex LLM関数の使用方法、Streamlitアプリの編集方法などを習得できます。

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初級

Snowflake Foundations

Snowflakeをハンズオンで体験できます。データエンジニア、アナリスト、BIプロフェッショナルのためのインタラクティブな入門コースです。データのクエリ、モデリング、管理について学びます。

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初級

Introduction to Modern Data Engineering with Snowflake

Snowflakeを使用したモダンな継続的データパイプラインの構築方法を学ぶ、ハンズオン形式のテクニカルコースです。学習者がデータパイプラインの構築を迅速に開始できるように、Snowflakeの最も実用的な概念とツールに特に焦点を当てています。

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初級

Snowflake Data Engineering Professional Certificate

Snowflakeを使用したモダンな継続的データパイプラインの構築方法を学ぶ、ハンズオン形式のテクニカルコースです。学習者がデータパイプラインの構築を迅速に開始できるように、Snowflakeの最も実用的な概念とツールに特に焦点を当てています。

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中級

Advanced Data Engineering with Snowflake

データエンジニアリングのキャリアを築きたい方や、次のプロジェクトに向けてSnowflakeの実践的なスキルを身に付けたい方のためのコースです。本プログラムでは、学生、キャリア初期の若手、経験豊富なプロフェッショナルに対し、データ分野での市場競争力とキャリア成長を高めるための実践的スキルを提供します。

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初級

Associate Data Engineer in Snowflake

このコースでは、需要の高いテクノロジー職種に向けた準備を整えます。SnowflakeのAI駆動のクラウドプラットフォームでのハンズオン体験を通じて、SQL、データモデリング、データベース設計を学べます。アーキテクチャと機能を確認し、データの取り込みとクエリを練習し、スケーラブルなデータパイプラインを構築します。スポーツメディアエージェンシー向けのインサイトを作成する実際のプロジェクトで、スキルを応用できます。

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初級

Snowflake AI Fundamentals

Snowflake Cortexを使用して、データ管理と生成AIを組み合わせたAI駆動のアプリケーションを構築する方法を学習します。Snowflakeアーキテクチャ、SQL、大規模言語モデル（LLM）のスキルを習得し、実際のタスクに合わせたファインチューニングを習得します。責任あるAIを実践しながら、テキスト分析、要約、翻訳にAIを適用できます。最後に、Cortexを使用して対話型チャットボットを構築し、インテリジェントでデータドリブンな応答を生成します。

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中級

Building and Evaluating Data Agents

マルチエージェントワークフローを使用したデータエージェントの構築方法を学習します。具体的には、プランナー、プラン実行者、およびデータソースに接続するための特化型サブエージェントを設計します。また、トレースと評価のプロセスを通じて、エージェントの最終回答の品質や、目標、プラン、アクションの一貫性を測定します。さらに、エージェントのプロンプトを更新し、ランタイムでプランを調整できるようインライン評価を追加することで、エージェントのパフォーマンスを向上させる手法についても習得できます。

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初級

Introduction to Generative AI with Snowflake

生成AIの概要と、Snowflakeを使用した一般的なAIユースケースの実装方法を紹介します。このコースは、AIのスキルアップを目指すすべての学習者を対象としていますが、特にデータサイエンティスト、ML/AIエンジニア、データアナリティクスのプロフェッショナルに適しています。

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初級

Snowflake Generative AI Professional Certificate

AI分野でのキャリア構築を目指していますか。それとも、次のプロジェクトに向けてSnowflakeの実践的なスキルを身に付けたいとお考えでしょうか。このプログラムでは、次の仕事に就くために、またはデータプロフェッショナルとして既存のキャリアを成長させるために、求人市場で競争優位性を獲得するために必要な実践的なスキルを習得できます。

 

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初級

Fast prototyping of GenAI apps with Streamlit

プロトタイピングワークフローの合理化、迅速なイテレーション、製品市場適合性の検証について学びます。数行のPythonコードを共有可能なStreamlitウェブアプリに変え、Cortex AIを使用してイテレーション時間を数週間から数時間に短縮し、アプリケーションのパフォーマンスを改善できます。Hello Worldチャットボットから始め、プロンプトエンジニアリングとRAGを追加し、結果を公開してリアルタイムのフィードバックを得ます。

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中級

Building Generative AI Apps to Talk to Your Data

テーブル内の構造化データとドキュメント内の非構造化データのどちらであってもユーザーが自然言語でインタラクトできる、対話型AIアプリケーションを構築する方法を学習します。このコースでは、Cortex SearchやCortex Analystなど、Snowflake Cortexを使用した実用的なアプリケーションの構築に焦点を当てます。

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中級

Building and Evaluating Data Agents

マルチエージェントワークフローを使用したデータエージェントの構築方法を学習します。具体的には、プランナー、プラン実行者、およびデータソースに接続するための特化型サブエージェントを設計します。また、トレースと評価のプロセスを通じて、エージェントの最終回答の品質や、目標、プラン、アクションの一貫性を測定します。さらに、エージェントのプロンプトを更新し、ランタイムでプランを調整できるようインライン評価を追加することで、エージェントのパフォーマンスを向上させる手法についても習得できます。

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サポート

よくある 質問

トライアルを成功に導くためのヒントをご確認ください。

Snowflake Trialでは、クラウドストレージ（S3、Azure、GCS）からのデータのロードとクエリ、ロード済みのTasty Bytesサンプルデータとチュートリアルの使用、構造化データと半構造化データ（JSON、Parquet）の操作、Snowpark（Python/Java）を使用した開発、Streamlitアプリの構築、BIツール（Tableau、Power BI）の接続、Time Travel、ゼロコピークローニング、データシェアリングなどの機能のテストを行えます。ただし、一部の機能には制限があります。具体的には、外部ネットワークアクセス、ハイブリッドテーブル、Openflowの利用は、お支払い情報を追加するまで1日あたり10クレジットまでに制限されます。

Snowflake Trialアカウントのクレジットは、30日間まで使用できます。

サインアップ時にクラウドプラットフォーム（AWS、Azure、GCPのいずれか）、リージョン、エディションを選択する必要があります。後で変更することはできません。データ転送コストを削減するには現在使用しているクラウドを選択し、パフォーマンスを改善するにはユーザーに近いリージョンを選択します。また、最も高度な機能を使用するにはEnterpriseエディションを選択してください。別の設定が必要な場合は、新しいトライアルアカウントを作成する必要があります。

 

アクティベーションEメールが見つからない場合は、まずスパムまたは迷惑メールフォルダーを確認し、サインアップ時に正しいEメールアドレスを入力したかを確認してください。配信されるまで数分待ってから、サインアップページまたはログインページでEメールを再入力して、新しいアクティベーションEメールをリクエストしてみてください。問題が解決しない場合は、Snowflakeサポートにお問い合わせいただくか、IT部門にSnowflakeのEメールドメインをホワイトリストに追加するように依頼してください。企業のEメールフィルターがEメールをブロックしている可能性があります。

 

有料アカウントに変更するには、Snowsightにログインして「Upgrade」をクリックするか、［Admin］ > ［Billing］に移動してクレジットカードを追加します。変更中も、すべてのデータ、テーブル、ワークシートは保持されます。ただし、トライアルの有効期限が切れる前にアカウントを変更しない場合は、アカウントが一時停止され、データにアクセスできなくなる可能性があります。

 

その他のサポートについては、SnowflakeドキュメントSnowflakeサポートをご覧いただけます。または、サインアップ時のEメールに記載されている営業担当者の連絡先情報をご確認ください。