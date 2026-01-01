サインアップ時にクラウドプラットフォーム（AWS、Azure、GCPのいずれか）、リージョン、エディションを選択する必要があります。後で変更することはできません。データ転送コストを削減するには現在使用しているクラウドを選択し、パフォーマンスを改善するにはユーザーに近いリージョンを選択します。また、最も高度な機能を使用するにはEnterpriseエディションを選択してください。別の設定が必要な場合は、新しいトライアルアカウントを作成する必要があります。