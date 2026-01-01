快速入门
开发者指南：详细操作指南
探索产品快速入门、行业应用场景、管理最佳实践以及来自 Snowflake 专家和合作伙伴的参考架构。
利用开发者指南、动手实验等丰富资源，将数据与 AI 转化为影响力。
选择您的 Snowflake Trial方案
以适合您的方式开始使用——我们提供两种 Snowflake Trial选项：您可以获得 400 美元的免费额度，解锁完整的 Snowflake AI 数据云；或者选择 Snowflake CoCo CLI 订阅，体验价值 40 美元的免费推理服务。两项试用均专为 30 天体验精心打造。
赋能每一位用户，简化企业级数据与 AI 流程。加速创新，让您的数据创造更多价值。
CLI（命令行界面）在您的本地环境中，将复杂的数据工程、数据分析、机器学习及智能体（Agent）构建任务，转化为简单、有据可依且高准确度的交互体验。
详细操作指南
从这里开始
免费参加讲师指导的线上培训，探索 AI 数据云。通过动手实验，您将学习如何打通数据孤岛、借助近乎无限的弹性扩展能力，同时为您的Snowflake Trial账户获得实时技术支持。
快速入门
使用示例数据及预配置的 snowflake_learning 角色、仓库和数据库，快速探索引导式 Worksheets、Notebooks 和 Streamlit 应用。
通过开发者指南、动手实验和专家资源，继续您的 Snowflake 学习之旅。
SNOWFLAKE 学习路径
从入门课程开始，继续学习数据工程与AI 课程。
支持
快速获取解答，助您试用顺利。
使用 Snowflake Trial账户，您可以从云存储（S3、Azure、GCS）加载和查询数据，使用预置的 Tasty Bytes 示例数据和教程，处理结构化和半结构化数据（JSON、Parquet），使用 Snowpark（Python/Java）进行开发，构建 Streamlit 应用，连接 BI 工具（Tableau、Power BI），以及测试时间旅行、零拷贝克隆和数据共享等功能。请注意，部分功能存在限制：外部网络访问、混合表和 Openflow 的使用在添加付款方式前每日限额为 10 个 Credits。
Snowflake 试用账户有效期为 30 天，或消耗完 400 美元的免费额度，以先到者为准。（Cortex Code CLI 免费试用另含 40 美元免费额度。）您可以在 Snowsight 左侧导航栏中查看剩余额度。如果免费额度或试用时间已用完，您可以联系销售代表申请延期，也可以添加信用卡转为付费账户，立即继续使用 Snowflake。
注册时，您需要选择云平台（AWS、Azure 或 GCP）、区域和版本，这些选项在注册后无法更改。建议选择您当前使用的同一云平台，以降低数据传输成本；选择距离用户较近的区域，以获得更好的性能；如需使用最全面的高级功能，建议选择 Enterprise 版本。如果后续需要不同的配置，您需要重新创建一个新的试用账户。
如果找不到激活邮件，请先检查垃圾邮件或垃圾箱文件夹，并确认注册时输入的电子邮件地址是否正确。请等待几分钟，然后尝试在注册或登录页面重新输入您的电子邮件地址以请求新的激活邮件。如果问题仍然存在，请联系 Snowflake Support，或请您的 IT 部门将 Snowflake 电子邮件域名添加到白名单，因为公司邮件过滤器可能会拦截该邮件。
要转换为付费账户，请登录 Snowsight，点击 Upgrade 或进入 Admin > Billing，添加信用卡。在转换过程中，您的所有数据、表和工作表都将被保留。但如果在试用期到期前未完成转换，账户将被暂停，您可能会失去对数据的访问权限。
如需额外支持，请探索 Snowflake Documentation、Snowflake Support，或查看您注册邮件中的联系信息以联系您的销售代表。