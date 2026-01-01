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免费开发者日 — 6月25日 — 线上

不只是听说 AI，而是亲手构建它。行业领袖分享与动手实验。

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通过 Snowflake Trial，数分钟内构建 AI 与应用

利用开发者指南、动手实验等丰富资源，将数据与 AI 转化为影响力。

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Snowflake：AI 时代的领先平台

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以适合您的方式开始使用——我们提供两种 Snowflake Trial选项：您可以获得 400 美元的免费额度，解锁完整的 Snowflake AI 数据云；或者选择 Snowflake CoCo CLI 订阅，体验价值 40 美元的免费推理服务。两项试用均专为 30 天体验精心打造。

AI 数据云

赋能每一位用户，简化企业级数据与 AI 流程。加速创新，让您的数据创造更多价值。

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COCO CLI

CLI（命令行界面）在您的本地环境中，将复杂的数据工程、数据分析、机器学习及智能体（Agent）构建任务，转化为简单、有据可依且高准确度的交互体验。

获取Snowflake Trial (EN)
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Snowflake Platform 培训：学习、构建与认证

免费参加讲师指导的线上培训，探索 AI 数据云。通过动手实验，您将学习如何打通数据孤岛、借助近乎无限的弹性扩展能力，同时为您的Snowflake Trial账户获得实时技术支持。

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快速入门

使用模板，几分钟即可上手

使用示例数据及预配置的 snowflake_learning 角色、仓库和数据库，快速探索引导式 Worksheets、Notebooks 和 Streamlit 应用。

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从入门课程开始，继续学习数据工程与AI 课程。

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数据工程

生成式 AI

初学者

面向开发者、数据科学家和数据工程师的 Snowflake 入门

了解 Snowflake 作为构建应用程序、数据管道以及 AI 模型和工作流平台的基础知识。您将学习如何创建用户定义函数、如何使用 Snowflake Cortex LLM 函数、如何编辑 Streamlit 应用等。

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初学者

Snowflake 基础

动手实践 Snowflake！通过这个互动式入门课程，学习如何查询、建模和管理数据，专为数据工程师、分析师和 BI 专业人员设计。

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Snowflake 现代数据工程入门

这是一门技术实操课程，教您如何使用 Snowflake 构建现代化的持续数据管道。课程专注于最实用的 Snowflake 概念和工具，帮助您快速上手数据管道的构建。

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Snowflake 数据工程专业证书

这是一门技术实操课程，教您如何使用 Snowflake 构建现代化的持续数据管道。课程专注于最实用的 Snowflake 概念和工具，帮助您快速上手数据管道的构建。

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Snowflake 高级数据工程

开启数据工程职业生涯，或为下一个项目积累 Snowflake 实操经验。本课程为在校学生、职场新人及资深专业人士提供实用技能，提升在数据领域的就业竞争力和职业发展。

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Snowflake 助理数据工程师

通过 Snowflake 助理数据工程师学习路径，为高需求的技术岗位做好准备。借助 Snowflake AI 驱动的云平台，通过实操学习 SQL、数据建模和数据库设计。探索其架构与功能，练习数据摄取和查询，并构建可扩展的数据管道。在一个真实项目中应用所学技能，为一家体育媒体机构生成数据洞察。

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Snowflake AI 基础

学习使用 Snowflake Cortex 构建 AI 驱动的应用程序，将数据管理与生成式 AI 相结合。掌握 Snowflake 架构、SQL 和大语言模型（LLMs）相关技能，包括针对实际任务的微调。运用 AI 进行文本分析、摘要和翻译，同时实践负责任的 AI。最后，使用 Cortex 构建一个对话式聊天机器人，生成智能的数据驱动响应。

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构建与评估数据智能体

学习使用多智能体工作流构建数据智能体：设计规划器、计划执行器和专用子智能体以连接数据源；追踪与评估：衡量智能体最终回答的质量，以及智能体目标、计划和行动之间的一致性；优化智能体性能：更新智能体提示词，并添加内联评估，使智能体能够在运行时动态调整计划。

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Snowflake 生成式 AI 入门

本课程介绍生成式 AI 及如何使用 Snowflake 实现常见的 AI 用例。本课程适合所有希望提升 AI 技能的人群，尤其适合数据科学家、ML/AI 工程师和数据分析专业人员。

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Snowflake 生成式 AI 专业证书

想在 AI 领域发展职业？或为下一个项目积累 Snowflake 实操经验？本课程将帮助您掌握实用技能，提升就业竞争力，助您获得理想的下一份工作，或推动数据专业人员的职业成长。

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初学者

使用 Streamlit 快速构建 GenAI 应用原型

学习精简原型开发流程、快速迭代并验证产品市场契合度。只需几行 Python 代码即可创建可分享的 Streamlit Web 应用，将迭代周期从数周缩短至数小时，并使用 Cortex AI 提升应用性能。从一个 hello-world 聊天机器人开始，加入提示工程和 RAG，最后发布应用以获取实时反馈。

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中级

构建生成式 AI 应用，用自然语言与数据对话

学习如何构建对话式 AI 应用，让用户通过自然语言与数据交互——无论是表中的结构化数据还是文档中的非结构化数据。本课程专注于使用 Snowflake Cortex 构建实用应用，涵盖 Cortex Search 和 Cortex Analyst。

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中级

构建与评估数据智能体

学习使用多智能体工作流构建数据智能体：设计规划器、计划执行器和专用子智能体以连接数据源；追踪与评估：衡量智能体最终回答的质量，以及智能体目标、计划和行动之间的一致性；优化智能体性能：更新智能体提示词，并添加内联评估，使智能体能够在运行时动态调整计划。

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支持

常见问题问题

快速获取解答，助您试用顺利。

使用 Snowflake Trial账户，您可以从云存储（S3、Azure、GCS）加载和查询数据，使用预置的 Tasty Bytes 示例数据和教程，处理结构化和半结构化数据（JSON、Parquet），使用 Snowpark（Python/Java）进行开发，构建 Streamlit 应用，连接 BI 工具（Tableau、Power BI），以及测试时间旅行、零拷贝克隆和数据共享等功能。请注意，部分功能存在限制：外部网络访问、混合表和 Openflow 的使用在添加付款方式前每日限额为 10 个 Credits。

Snowflake 试用账户有效期为 30 天，或消耗完 400 美元的免费额度，以先到者为准。（Cortex Code CLI 免费试用另含 40 美元免费额度。）您可以在 Snowsight 左侧导航栏中查看剩余额度。如果免费额度或试用时间已用完，您可以联系销售代表申请延期，也可以添加信用卡转为付费账户，立即继续使用 Snowflake。

注册时，您需要选择云平台（AWS、Azure 或 GCP）、区域和版本，这些选项在注册后无法更改。建议选择您当前使用的同一云平台，以降低数据传输成本；选择距离用户较近的区域，以获得更好的性能；如需使用最全面的高级功能，建议选择 Enterprise 版本。如果后续需要不同的配置，您需要重新创建一个新的试用账户。

如果找不到激活邮件，请先检查垃圾邮件或垃圾箱文件夹，并确认注册时输入的电子邮件地址是否正确。请等待几分钟，然后尝试在注册或登录页面重新输入您的电子邮件地址以请求新的激活邮件。如果问题仍然存在，请联系 Snowflake Support，或请您的 IT 部门将 Snowflake 电子邮件域名添加到白名单，因为公司邮件过滤器可能会拦截该邮件。

要转换为付费账户，请登录 Snowsight，点击 Upgrade 或进入 Admin > Billing，添加信用卡。在转换过程中，您的所有数据、表和工作表都将被保留。但如果在试用期到期前未完成转换，账户将被暂停，您可能会失去对数据的访问权限。

如需额外支持，请探索 Snowflake Documentation、Snowflake Support，或查看您注册邮件中的联系信息以联系您的销售代表。