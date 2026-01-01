시계열 분석 및 예측 설명

시계열을 생성하는 데 사용하는 데이터에는 몇 가지 공통적인 특성이 있으며 다음과 같은 요소로 구분할 수 있습니다.



추세

추세는 지표가 전반적으로 어떤 방향으로 움직이고 있는지를 보여줍니다. 앞선 예를 기준으로 보면 뉴스레터 가입자 수가 월 단위로 지속 증가하고 있으며, 이는 가입자 성장 추세가 형성되고 있음을 보여줍니다.



계절성

계절성은 예측 가능하고 반복적인 이벤트와 연관돼 일정한 주기로 반복되는 데이터 패턴을 의미합니다. 가장 일반적인 예로는 휴가철 전후로 소비자 지출이 증가하는 현상을 들 수 있습니다. 보다 세분화된 예로는, 매월 1일과 15일에 임대 가능한 아파트 물량이 갑자기 늘어나는 늘어나는 경우가 있습니다.



주기적 패턴

주기는 특정 시즌이나 이벤트에 국한되지 않은 장기적인 패턴을 의미합니다. 이는 일반적으로 장기간에 걸쳐 나타나는 경제 성장기 및 침체기를 의미하며 단일 사건이나 특정 발생 요인에 직접적으로 연결되지는 않습니다. 예를 들어 경기 침체기에는 엔터프라이즈 소프트웨어 지출이 감소하고, 경제 성장기에는 그 반대 현상이 나타날 수 있습니다.



불규칙성 또는 무작위 노이즈

노이즈는 기술적 문제로 인해 정상 범위에서 벗어나거나 일회성 발생 또는 기타 정의되지 않은 사건 등 다른 어떤 요소로도 설명할 수 없는 데이터 포인트를 의미합니다. 기계 장비에서 발생하는 센서 오류나 주식 가격이 분 단위로 소폭 변동하는 현상은 노이즈의 대표적인 예입니다.