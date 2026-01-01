AI에게 어디까지 맡길 수 있을까? Runtime TrustOps로 엔터프라이즈 AI 위임의 경계를 넓히는 티냅스

기업이 AI 도입을 망설이는 결정적 이유, ‘신뢰의 간극’

텍스트로만 답하던 챗봇 시대를 지나, 데이터를 검색하고 외부 시스템을 직접 호출하는 에이전트 시대가 도래했습니다. 이제 AI의 오류는 단순한 오답이 아니라 기업 비즈니스에 실질적인 손해를 입히는 행동으로 표출됩니다. 예를 들어, 각 단계의 정확도가 95%라도 10단계의 독립적 업무를 모두 성공할 확률은 단순 산술만으로도 약 60% 수준까지 낮아집니다. 물론 실제 오류가 완전히 독립적으로 발생하지는 않지만, 이 예시는 에이전트 업무에서는 개별 모델의 성능이 아니라 전체 실행 경로를 봐야 한다는 점을 보여줍니다.

기업 현장에서 AI의 판단을 무조건 신뢰하기 어려운 이유는 크게 세 가지 판단 오차에서 비롯됩니다.

AI가 제시한 답변이 검색된 근거 문서와 잘 부합하더라도(Grounded), 그 근거 자체가 오래되었거나 잘못된 문서라면 결과는 오답입니다. 따라서 AI가 제시한 마지막 답변뿐 아니라, 검색에서 실행까지 이어지는 전체 경로를 봐야 합니다.

에이전트가 허용된 도구와 실행 경로 안에서 움직이더라도, 그 판단이 실제 업무 기준에 맞는지는 별도로 검증해야 합니다. 실행 직전 단계에서의 실시간 판단 검증이 필요합니다.

특정 수치나 데이터의 팩트 체크가 완벽하더라도, 전체적인 맥락과 기업 비즈니스 논리에 부합하지 않는다면 이는 실질적인 오답과 다름없습니다. 예를 들어, 재무 수치가 모두 정확하더라도, 그 숫자를 근거로 ‘이 기업에 대출해도 된다’고 결론 내리는 것이 해당 금융사의 심사 기준에 맞는지는 별개의 문제입니다.

이러한 이유들로, AI 모델의 능력(Capability)이 고도화된다고 해서 기업의 업무 위임(Delegation)이 자동으로 비례해 증가하지는 않습니다.