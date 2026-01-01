GS건설, CoCo와 CoWork로 대규모 건설 프로젝트의 Business AI를 완성하다

GS건설 데이터 AI 전환의 핵심은 차세대 프로젝트 관리 시스템인 PMX입니다. 700개 이상의 복잡한 테이블 구조로 인해 데이터 탐색이 어려웠고, L1 분석부터 L2 설계까지 전 과정이 엔지니어의 수작업으로 진행되어 과제 수행에 많은 시간이 소요되었습니다.

이를 해결하기 위해 Snowflake CoCo를 도입하여 L1 분석부터 L2 설계 및 품질 검증까지의 전 과정을 End-to-End로 자동화했습니다. CoCo는 L1 테이블 구조 및 성격을 파악하고 논리적 조인 관계와 외래 키를 추론하여 L2 데이터 모델과 마스터 스키마를 자동 생성합니다.

또한 스키마 타입과 제약 조건, 데이터 이상 패턴까지 자동으로 검증하며, 엔지니어는 AI가 수행한 최종 결과만 검토하고 승인하는 체계로 전환했습니다.

그 결과 과거 영업일 기준 2주 이상 걸리던 데이터 생성 및 검증 작업 기간이 1~2일로 단축되어 약 90%의 기간 절감 효과를 거두었습니다.