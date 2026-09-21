자료 1: InvoiceIQ의 인보이스 세부 정보

Snowflake는 인보이스 처리를 단순한 문서 파싱 문제가 아니라, Snowflake에서 직접 실행되는 거버넌스 기반 데이터 및 워크플로우 문제로 재정의했습니다. 그 결과 문서 이해, 엔터프라이즈 보강, 비즈니스 규칙, ERP 제출을 하나의 시스템으로 결합한 Snowflake 네이티브 매입채무 관리 애플리케이션이 탄생했습니다.

이 글에서는 다음 내용을 살펴봅니다.

기존 AP 자동화가 충분한 가치를 실현하지 못하는 이유

Snowflake 네이티브 아키텍처를 선택한 이유

InvoiceIQ가 원본 인보이스를 재무 업무용 레코드로 전환하는 방식

프로덕션 환경에서 AI 기반 워크플로우를 운영하며 얻은 교훈

AP 자동화의 진짜 병목

최신 멀티모달 모델은 이미 인보이스를 읽을 수 있습니다. 이제 기술적 과제는 AI가 페이지의 텍스트를 인식할 수 있느냐가 아닙니다. 모델의 이해를 실제 재무 워크플로우 안에서 어떻게 신뢰할 수 있게 만드느냐가 핵심입니다.

실제로 AP 자동화가 실패하는 이유는 모델이 문서를 읽지 못해서라기보다, 해당 문서를 둘러싼 워크플로우가 단절되어 있기 때문인 경우가 더 많습니다. 데이터는 여러 시스템에 흩어져 있습니다. SaaS AI 기능은 대체로 범용적이어서 회사별 AP 워크플로우에 맞게 조정하기 어렵습니다. 통합 패턴 역시 적응형 워크플로우를 전제로 설계되어 있지 않습니다. 게다가 가장 중요한 예외 사례는 기업마다 다른 공급업체, 정책, ERP 요구사항에서 비롯되는 경우가 많습니다.

InvoiceIQ는 바로 이 마지막 구간의 간극을 메우기 위해 설계되었습니다. Snowflake 내부에서는 이 문제를 수작업 검토를 줄이고, 통제력을 높이며, 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터 위에 직접 구축되는 AI 애플리케이션의 재사용 가능한 패턴을 만드는 과제로 정의했습니다.

Snowflake 네이티브로 구축한 이유

초기 단계에서 Snowflake는 단순한 아키텍처 원칙을 세웠습니다. 워크플로우를 데이터 가까이에 두고, 결정론적으로 처리할 수 있는 부분은 결정론적으로 유지하며, 전체 워크플로우를 불투명한 에이전트로 만드는 대신 AI를 더 큰 시스템의 하나의 계층으로 활용한다는 원칙입니다.

이 결정이 중요했던 이유는 필요한 데이터가 이미 Snowflake에 있었기 때문입니다. 구매 주문서, 공급업체 기본 데이터, 과거 인보이스, 구성 정보, 큐 상태, 다운스트림 제출 레코드는 이미 Snowflake에서 사용할 수 있었거나 그 안에서 모델링할 수 있었습니다. 이러한 컨텍스트를 여러 외부 서비스로 내보내 조각난 구조를 만드는 대신, 애플리케이션 로직을 데이터 쪽으로 가져왔습니다.

InvoiceIQ는 Snowpark Container Services(SPCS)를 사용해 Snowflake 내부에서 실행되며, 워크플로우 조정, 구성, 감사 이력도 Snowflake에 유지됩니다. 이를 통해 단일 보안 경계를 확보하고 운영을 단순화하며, 문제가 발생했을 때 더 쉽게 점검할 수 있는 시스템을 구현했습니다.

InvoiceIQ의 작동 방식

큰 흐름에서 InvoiceIQ는 각 인보이스를 분류, 추출, 번역, 매칭, 보강, 의사 결정의 여섯 단계로 처리합니다. 각 단계는 명확하게 한정된 역할을 맡으며, 전체적으로 원본 PDF를 Workday에 제출하거나 명확한 근거와 함께 분석가에게 전달할 수 있는 재무 업무용 레코드로 전환합니다.