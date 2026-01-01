トークン化と暗号化のどちらを使用するかの選択は必ずしも明確ではありません。どちらのテクノロジーも、保護しようとしているデータと求められている取り扱い方法に応じて、ユースケースが異なります。以下に、主な違いを紹介します。

データの変換

トークン化は、機密データを別のボールトに保存されているランダムなプレースホルダー値に置き換えます。暗号化は、数学アルゴリズムを使用してデータのスクランブルを行います。スクランブルされたデータは、適切なキーでスクランブル解除できます。

可逆性

トークン化では、元のデータを取得するにはセキュアなトークンボールトへのアクセス権が必要です。暗号化は、正しい復号キーとアルゴリズムがあれば元に戻せるため、ポータビリティに優れています。

セキュリティ

トークンのセキュリティは、トークンを元のデータにリンクさせるボールトのセキュリティに全面的に依存します。ボールトが突破されると、すべてのトークンが侵害を受ける可能性があります。暗号化はキーの管理に依存するため、通常、侵害は特定のキーで暗号化されたデータにのみ影響します。

パフォーマンス

トークン化では、ボールトのルックアップとネットワークレイテンシーによってパフォーマンスのボトルネックが発生する可能性があります。暗号化は外部に依存せずにローカルで実行できるため、より高速な処理が可能です。

コンプライアンス

トークン化されたデータは機密情報を含んでいないため、大部分が規制対象外です。暗号化されたデータは通常、機密扱いのままコンプライアンス要件が適用されます。

インフラストラクチャ

トークン化には、高可用性とディザスタリカバリを備えた専用のボールトインフラストラクチャが必要です。暗号化はインフラストラクチャの要件が低く、バックアップ手順がシンプルです。

コスト

トークン化では、ボールトの管理とメンテナンスのための継続的な運用コストが多めにかかります。暗号化では、広く利用可能な多くのソリューションを通じて、一般的に総保有コストを抑えることができます。

どちらのテクノロジーも、適切に設計されたデータガバナンスシステムの重要なコンポーネントです。たとえば、銀行やEコマースサイトでは、トークンを使用して個人の決済処理情報を不明瞭にすると同時に、暗号化を展開して企業の専有データを保護できます。トークン化は、患者のアイデンティティを保護しようとするヘルスケア組織には適していますが、検査結果や医療画像などの大量の機密情報の保護には適していません。