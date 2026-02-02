Snowpipeストリーミングのハイパフォーマンスアーキテクチャへの移行

Snowpipe Streaming High Performanceに移行する理由とその方法について説明します。

アップグレードする理由：高パフォーマンスのメリット

大規模なパフォーマンス

Snowpipe Streaming High Performanceは、ファイルの解析と検証の負荷をクライアントからサーバーに移します。Pipeオブジェクトを使用して取り込みパスを分離することで、非常に優れたスケーラビリティを実現しました。サポートされているワークロードでは、テーブルあたり最大10 GB/秒、通常は5～10秒のエンドツーエンドレイテンシーを達成できるようになりました。社内テストでは、データ解析の最適化が改善したことで、ファイルレイアウトの最適化は、ワークロードとデータ特性に応じてSnowpipe Streaming Classicと比較してダウンストリームクエリのパフォーマンスを最大50%高速化できることが示されました。

低レイテンシーの実現がインタラクティブテーブルでのユースケースに貢献

パフォーマンスは取り込み速度だけではありません。クエリレイテンシーも大規模に変化します。Snowpipe Streaming High PerformanceとSnowflake Interactive Tablesを組み合わせることで、同時実行性の高いアプリケーションをSnowflakeから直接実行できます。これにより、「ホット」データを外部の運用データストアにオフロードする必要がなくなります。

標準テーブルは膨大な分析スキャンに優れていますが、インタラクティブテーブルは低レイテンシーで同時実行性の高い分析用に最適化されており、多くの場合、サポートされているワークロードでは1秒未満の応答時間を達成します。ほぼリアルタイムの鮮度でデータを直接ストリーミングできます。これにより、リアルタイムのパーソナライゼーションエンジン、顧客向けダッシュボード、数千の同時ユーザーに対応する組み込み分析アプリケーションを構築できます。この統合されたアーキテクチャは、スピードのために別々のサービングレイヤーを維持することでコストと複雑さを軽減し、スタックを簡素化します。

予測可能な定額料金

Classicの最大の問題点の1つは、クライアント接続時間に関連付けられたコストモデルです。このモデルは、アイドル状態のクライアントが多数ある場合に予測不可能なスケーリングを引き起こす可能性があります。Snowpipe Streaming High Performanceは、これを簡素化します。これ以降は、非圧縮の1ギガバイトあたり0.0037クレジットの定額料金をお支払い頂きます。移動したデータの料金を支払うだけで、クライアントが接続している時間はありません。

多言語機能と効率性

Javaのみという障壁を取り払いました。Snowpipe Streaming High Performanceは、JavaとPythonのためのファーストクラスのSDKとREST APIをリリースします。内部では、これらのSDKは高パフォーマンスのRustコア上で再構築されます。単に高速というだけでなく、軽量なります。ワークロードや実装によっては、クライアントサイドのCPUとメモリの使用率が最大30%削減されたというお客様もいます。

新機能：複雑さのないパワー

Snowpipe Streaming High Performanceは、これまでClassicでは実装が困難だった機能をもたらします。

プリクラスタリング：転送中のデータのソート

ストリーミングデータはソートされずに届くことが多く、バックグラウンドメンテナンスにコストがかかることや、自動クラスタリングが実行されるまでクエリが遅延することがありました。Snowpipe Streaming High Performanceでは、CLUSTER_AT_INGEST_TIME = TRUEを有効にできます。これにより、データがストレージに書き込まれる前に転送中のデータのソートとクラスタリングが行われます。つまり、データは高度に最適化された形式で格納され、即時のクエリパフォーマンスが実現します。

複雑なデータ型

モダンストリーミングは単なるテキストではありません。Snowpipe Streaming High Performanceは、ジオメトリとジオグラフのタイプのネイティブサポートなど、複雑なデータシェイプに対する堅牢なサポートを追加します。また、最大128MBのカラム値もサポートしました。これは、Classicの制限を超えた重いJSONブロブや複雑なバリアントデータにとって不可欠です。

ステートレスなインフライト変換

Snowpipe Streaming High Performanceは、パイプオブジェクトを導入して、取り込みパス内でステートレスなインフライト変換を直接実行できるようにします。データがターゲットテーブルに到達する前に、データ型のキャスト、JSONの抽出、列の並べ替えなどの標準的なCOPYコマンドロジックを適用できるようになりました。

このアプローチにより、レイテンシーとインフラストラクチャのコストの両方を削減できます。データが入ったら変換することで、中間ステージングテーブルやロード後の処理に必要なコンピュートリソースが不要になります。データは最終テーブルに格納され、すぐに分析できます。これにより、二次変換ジョブに関連する遅延が解消されます。

ネイティブスキーマの進化

Classicでは、ソースデータスキーマの変更がパイプラインの破損につながることがよくありました。Snowpipe Streaming High Performanceは、ENABLE_SCHEMA_EVOLUTION = TRUEをネイティブでサポートします。新しい列は自動的に検出され、追加されます。NOT NULL制約はオンザフライで削除されるため、データが変化してもパイプラインは実行され続けます。

デフォルトパイプ

移行を容易にするため、デフォルトパイプを導入しました。Snowpipe Streaming High Performanceの使用を開始するために、手動でPipeオブジェクトを作成する必要はありません。コードがテーブルをターゲットとしているが、High Performance APIを指している場合、Snowflakeは自動的にルーティングを処理します。つまり、ClassicコードがTable_Aに書き込んだ場合、Snowpipe Streaming High Performanceコードは追加の設定なしに（デフォルトパイプ経由で）Table_Aに書き込むことができます。

移行ガイド：ハイパフォーマンスへの道

移行は、データロス・ゼロのシンプルなプロセスであるように設計されています。

ステップ 1：前提条件の確認

Snowflakeアカウントがサポートされているリージョン内にあることを確認します。2025年11月現在、Snowpipe Streaming High Performanceは、AWS、Azure、GCPの商用展開で一般提供されています。

SDKリファレンスやコード例など、入門について詳しくは、ドキュメントを参照してください。

ステップ 2：コードの更新

アプリケーションの依存関係を、SnowflakeストリーミングSDKの最新バージョンに更新します。

注目すべきAPI変更は2つあります。まず、ビルダーにスキーマコンテキストが必要になりました。builder(channelName)だけでなく、builder(channelName, dbName, schemaName)を使用します。2つ目は、取り込み方法がinsertRow ( . . . )からappendRow ( . . . )に変わることです。

ステップ 3：データロスゼロのカットオーバーを実行する

レコードのドロップや複製なしに、クラシックからSnowpipe Streaming High Performanceに切り替えるには、オフセットトークンを渡すだけです。