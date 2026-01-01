企業はSnowflakeデータクリーンルームに注目



Snowflakeデータクリーンルームは、このような夕焼けCookie時代の煩雑なデータ収集と分析プロセスやテクノロジーに代わる、プライバシー重視の柔軟な代替手段です。包括的なプライバシー対策の実施により、ブランドと広告主は、安全かつ信頼のおけるコラボレーション環境で、ビジネスエコシステム全体でその可能性を最大限に活用し、簡単にコラボレーションと分析を行うことができます。

Snowflakeデータクリーンルームは、コンプライアンスに対応したデータコラボレーションを実現するためのフレームワークを提供するだけでなく、さまざまなメリットを企業に提供します。このソリューションは、ビジネスニーズに合わせて高度にカスタマイズ可能で相互運用性があり、すぐに使えるテンプレートとロジックおよびAIモデルをカスタマイズできます。また、独自の広告ビジネスやビジネス競合がなく、Snowflakeが追加のライセンス料を請求することもない、中立的なソリューションです。また、Snowflakeを利用することで、ソリューションに簡単にアクセスできるようになり、Snowflakeマーケットプレイスでネイティブに利用できるようになりました

Yahooがメディア業界のリーダーに加わり、革命を促進

NBCUniversalやRokuなどの他の業界リーダーと合流したYahoo DSPは、先週、Yahoo ConnectIDやSnowflakeデータクリーンルームとの新たな統合を発表しました。これにより、広告主は従来のIDソリューションの代替手段にアクセスし、Yahoo DSP上でシームレスかつ将来に対応できるデータアクティベーションを行えるようになります。Yahooのソリューションは信号損失に強く、米国の2億500万人以上の認証済みユーザーと直接的かつ同意ベースの消費者関係を築いています。Disney Ad SalesやParamountなどの業界大手企業は、すでにSnowflakeデータクリーンルームを採用し、広告収益の拡大、測定精度の向上、詳細なオーディエンス分析の実施という目に見えるビジネスメリットを実現しています。

小売メディアネットワークの成長

米国の大手小売メディアネットワークもSnowflakeデータクリーンルームを使用しています。このようなネットワークが拡大すれば、このダイナミックなエコシステムの一部となるメリットの価値も高まるでしょう。Snowflakeは、もはや単なるプラットフォームではなく、未来のプライバシー保護型データコラボレーションや、目に見えるROI（投資利益率）を実現する堅牢なデータインサイトを開拓する現代の広告主、ブランド、パブリッシャーにとって中心的なハブとなりつつあります。メッセージは明確です。広告の未来はここにあり、Snowflakeがそれを動かしています。