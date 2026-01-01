より多くのFortune 500企業がSnowflakeデータクリーンルームを採用し、プライバシーファースト時代を強化
プライバシーは、もはやビジネスを行う上でますます重要な要件ではなく、新しい現状です。データを保護しないというリスクは高まる一方です。消費者は長年にわたってデータのコントロールとプライバシーの強化を求めてきましたが、現在では膨大な数の企業がデータの保護、トラッキングの無効化、Cookieレス環境の利用、広告ブロッカーの利用を急速に進めています。
今年は、プライバシーが広告のイノベーションとアプローチを大幅に変える転換期です。AppleのApp Tracking Transparencyフレームワーク 、Cookieの廃止とプライバシーサンドボックスへの移行に関するGoogleの戦略 、データクリーンルーム の普及などのテクノロジーは、規制を遵守し消費者の要求に応えながらオーディエンスにエンゲージするための新しい強力な方法をマーケターに提供しています。サードパーティCookieは、技術的な意思決定だけでなく同意によっても段階的に廃止され 、オプトアウト がデフォルトの動作となります。広告主にとってのメッセージは明確です。プライバシー第一の状況を切り抜けるには、もはやコンプライアンスではなく、信頼に基づいた同意ベースのデジタルエコシステムで競争を生き抜く必要があります。
メッセージは明確です。このプライバシー優先のランドスケープをナビゲートするのは、もはやコンプライアンスではなく、競争を勝ち抜くためのものです。」
企業はSnowflakeデータクリーンルームに注目
Snowflakeデータクリーンルームは、このような夕焼けCookie時代の煩雑なデータ収集と分析プロセスやテクノロジーに代わる、プライバシー重視の柔軟な代替手段です。包括的なプライバシー対策の実施により、ブランドと広告主は、安全かつ信頼のおけるコラボレーション環境で、ビジネスエコシステム全体でその可能性を最大限に活用し、簡単にコラボレーションと分析を行うことができます。
Snowflakeデータクリーンルームは、コンプライアンスに対応したデータコラボレーションを実現するためのフレームワークを提供するだけでなく、さまざまなメリットを企業に提供します。このソリューションは、ビジネスニーズに合わせて高度にカスタマイズ可能で相互運用性があり、すぐに使えるテンプレートとロジックおよびAIモデルをカスタマイズできます。また、独自の広告ビジネスやビジネス競合がなく、Snowflakeが追加のライセンス料を請求することもない、中立的なソリューションです。また、Snowflakeを利用することで、ソリューションに簡単にアクセスできるようになり、Snowflakeマーケットプレイスでネイティブに利用できるようになりました
Yahooがメディア業界のリーダーに加わり、革命を促進
NBCUniversalやRokuなどの他の業界リーダーと合流したYahoo DSPは、先週、Yahoo ConnectIDやSnowflakeデータクリーンルームとの新たな統合を発表しました。これにより、広告主は従来のIDソリューションの代替手段にアクセスし、Yahoo DSP上でシームレスかつ将来に対応できるデータアクティベーションを行えるようになります。Yahooのソリューションは信号損失に強く、米国の2億500万人以上の認証済みユーザーと直接的かつ同意ベースの消費者関係を築いています。Disney Ad SalesやParamountなどの業界大手企業は、すでにSnowflakeデータクリーンルームを採用し、広告収益の拡大、測定精度の向上、詳細なオーディエンス分析の実施という目に見えるビジネスメリットを実現しています。
小売メディアネットワークの成長
米国の大手小売メディアネットワークもSnowflakeデータクリーンルームを使用しています。このようなネットワークが拡大すれば、このダイナミックなエコシステムの一部となるメリットの価値も高まるでしょう。Snowflakeは、もはや単なるプラットフォームではなく、未来のプライバシー保護型データコラボレーションや、目に見えるROI（投資利益率）を実現する堅牢なデータインサイトを開拓する現代の広告主、ブランド、パブリッシャーにとって中心的なハブとなりつつあります。メッセージは明確です。広告の未来はここにあり、Snowflakeがそれを動かしています。
Snowflakeはもはや単なるプラットフォームではありません。プライバシーを守るデータコラボレーションの未来を開拓する現代の広告主、パブリッシャー、ブランドにとって、中心的なハブとなりつつあります。」
Netflix、Kantar、Experian
との新たなコラボレーション
Netflix、Kantar、Experianは、Snowflakeデータクリーンルームを採用した最新の業界リーダーであり、ストリーミング業界における責任あるデータ使用の新たな基準を確立しました。 Netflixは現在Snowflakeデータクリーンルームを使用して、広告戦略を推進しています 。Netflixは、プライバシーが守られた方法で企業全体のデータを安全に共有、分析することにより、視聴者の信頼を損なうことなく、高度にパーソナライズされた効果的な広告エクスペリエンスを提供できます。Netflixの業界をリードするソリューションの追加要素は、今後数か月で公開される予定です。
また、データ、インサイト、コンサルティングのグローバルリーダーであるKantarは、Snowflakeのパートナーとなり、Snowflakeデータクリーンルームを同社の膨大なサービススイートに統合しました。このコラボレーションにより 、Kantarは複数の関係者による安全なデータコラボレーションを実現し、クライアントに価値あるインサイトを提供できるようになりました。その結果、クライアントはより正確で実用的なインサイトを獲得し、ビジネス成果を高めることができます。
今月初め、Experianはすべてのクライアント向けにIDグラフをSnowflakeデータクリーンルームに統合することを発表しました。Powered by Snowflakeのこのソリューションにより、顧客は消費者のプライバシーを確保しながら、データの価値を最大限に高めることができます。Experianのシグナルに依存しないオフラインおよびデジタルのグラフは、広告主、広告プラットフォーム、効果測定パートナーに特に役立ちます。
また、クラウドベースのマーケティングテクノロジー企業であるZeta Globalは、Snowflakeデータクリーンルーム上に構築された Zeta Media Engineを導入することで、Snowflakeとの統合を拡大しました。このコラボレーションにより、ZetaはマーケターにID解決、オーディエンスモデリング、メディアアクティベーションの各ソリューションをSnowflakeの安全な環境内で直接シームレスに統合することができます。このソリューションにより、マーケティングチームはZetaのインテリジェンスで強化されたマルチパーティデータを活用し、より正確な効果測定と確定的なキャンペーンパフォーマンス分析を行うことができます。
ソーシャルメディアプラットフォーム、小売業者などのエコシステムが拡大
Snowflakeデータクリーンルームを採用しているのは メディアパブリッシャー やストリーマーだけではありません。Snapなどのソーシャルプラットフォームも顧客となりました。Snowflakeとの統合により、広告主はより堅牢でプライバシー保護されたデータコラボレーション機能を使用できるようになり、ブランド効果測定の有効性が高まりました。これらの統合は、消費者のプライバシーを第一に据えながら、より適応的で効果的な広告戦略の基盤を築きつつあります。
さまざまな業界のビッグブランドも、Snowflakeのテクノロジーの大きな価値を認識しています。Booking.com、 Indeed、 Samsung Ads 、その他多くの大手ブランドや代理店がSnowflakeを利用し、広告戦略に革命を起こしています。カスタマーエクスペリエンスの強化、広告ターゲティングの改善、プライバシー保護のクロスチャネルキャンペーンの実施、きめ細かい効果測定など、これらの企業は透明性と信頼性を高めながら、新しい広告基準を設定しています。
規制に準拠した革新的な広告エコシステムの未来
Snowflakeデータクリーンルームのメリットを得られるのは、ブランドや広告主だけではありません。また、Snowflakeの機運の高まりは、より協力的でコンプライアンスに準拠した革新的な広告エコシステムを生み出しています。世界経済全体で業界のリーダーや企業による利用が拡大すると、「適応するか、後れを取るか」を特徴とする状況下で、データに関するコラボレーションや広告方法の最適化の方法がさらに広がるでしょう。
10月7-10日にニューヨークで開催されるAdvertising Weekで、Snowflakeデータクリーンルームについてさらに詳しく学びましょう。ぜひ私のセッション「Uncovering the Secret:コマースメディアの成功に向けた戦略的データコラボレーション（10月10日午後12時30分、マーケットプレイスステージ）ブランド、パブリッシャー、代理店が、Snowflakeデータクリーンルームを使用して、プライバシー最優先の世界でどのように強力かつ新しい競争優位性を解き放っているかを説明します。
運動に参加し、革命の一部になりましょう。 明るい未来でお会いしましょう!
Snowflakeデータクリーンルームの詳細については、eBook『3 Steps to Building a Effective Data Clean Room』を参照してください。