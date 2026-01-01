テクノロジーの破壊で最も難しいのは、アイデアや実験ではありません。実験から実際のビジネスバリューへと移行しています。生成AIに関する大規模な誇大広告により、慎重にAIを実装するよう取締役会から圧力がかかっています。

6月のSummitでは、Hastings DirectのSasha Jory氏とZoomのAwinash Sinha氏と一緒に、AIテクノロジー投資の最適化に焦点を当てたCIOエグゼクティブ パネルに参加しました。この1年半の間、CTOとCIOは、コストを抑制し、リスクを軽減しながらAIの可能性を活用するという大きなプレッシャーにさらされてきました。

Sinha氏は次のように述べています。「生成AIは新しいテクノロジーの波ですが、私たちはこれまで多くのテクノロジーの波を見てきました。「重要なのは、テクノロジーをコンテキスト化された最良の成果に結び付けることです。」

生成AIの話題を取り上げ、それを実用的な方法で自社の世界に適用するにはどうすればよいですか？

Jory氏は次のように語っています。「Hastingsの観点から言うと、私たちは、AIを使って社内のあらゆる問題を解決するという誇大広告にはこだわらないということです。「私たちは、データが適切な場所に保管され、適切な方法で管理されていることを確認することに集中しがちです。そして、使用したいテクノロジーを使ってそのデータを探索するための基盤は整っています」



Snowflakeも同じように生成AIに取り組んでいます。私たちは最初からデータについて統制されています。堅牢なAI戦略に貢献する要素を考えるとき、すべてはデータから始まります。