世界23か所を巡るSnowflake World Tourでは、AIデータクラウドの最新のイノベーションについて知ることができます。

このツアーでは、すべてを可能にするデータファウンデーションをさらに進化させるとともに、組織のAI活用とアプリケーション開発を加速します。その最新の進展をぜひご覧ください。これには、Snowflake Cortex、ストリーミング、Icebergオープンテーブルフォーマットなどに関連する新機能が含まれています。Snowflakeのエグゼクティブから話を聞く機会や、仲間とのネットワーキングの機会などがたくさんあります。



開発者、ビジネスリーダー、IT担当役員、管理者、データサイエンティストなど、どのような方にとっても、Snowflake World Tourは、SnowflakeのAIデータクラウドにより貴社ならびに皆さまのキャリアが新たなフロンティアへと導かれる流れを発見し、学び、体験できる機会となります。

基調講演に期待することは？

各オープニング基調講演では、業界をリードする企業がSnowflakeをどのように活用し、AIイノベーションを通じてビジネスを変革しているかを探ります。世界中の基調講演の半数近くは、SnowflakeのCEO、Sridhar Ramaswamy、CFO、Mike Scarpelli、CIO/CDO、Sunny Bediといったエグゼクティブチームのメンバーが行います。

私たちのチームは、サイロの解消、最新アプリの開発と配布、誰もが安全にAIを活用できるようにする、Snowflakeの統合プラットフォームの最新イノベーションをご紹介します。Snowflakeのエンジニアリングチームと製品チームのライブデモをご覧いただくほか、Snowflake AIデータクラウドによって業界がどのように形作られているかについて、有名なグローバル企業による発表を聞くこともできます。

セッショントラック

すべての都市で、実際の顧客のユースケースを取り上げた独自のセッションが行われます。AIの実装を成功させるための方法を「データファウンデーションの強化」トラックで学ぶことも、確かなデータ戦略を持ち、「企業AIの促進」トラックに進む準備を整えることも、次の3つのトラックのいずれかから最適なものを選択できます。

データファウンデーションの強化：AIデータクラウドにより、ビジネスをスケールアップするための強力なデータファウンデーションを確立する方法をご紹介します。Snowflakeがすべての主要なアーキテクチャパターン（レイクハウス、ウェアハウス、データレイク、データメッシュなど）をサポートする方法、Horizonがコンプライアンス、セキュリティ、ガバナンスを大規模に実現する方法、Snowflakeのフルマネージドプラットフォームでコストを管理し、パフォーマンスを最適化する方法を学習します。

エンタープライズAIの促進：Snowflakeは、エンタープライズデータの生成AIを安全かつ簡単にし、すべての人にAIを届ける力を提供します。Snowpark、Snowflake Cortex、Arctic、Streamlitなどのイノベーションにより、Snowflakeは機械学習とLLMへのアクセス性、ガバナンス、スケーラビリティを高めています。

アプリの構築と配布：市場投入までの時間を短縮し、ビジネスを成長させる強力なプラットフォームを備えた高性能アプリケーションを開発する方法をご紹介します。AIデータクラウドで最新のアプリケーションを設計、構築、最適化、デプロイする方法について、プロダクトリーダー、開発者、お客様からお話をうかがいます。

ネットワーキングの機会はどこで見つけることができますか？

オープニング基調講演と15以上の分科会セッションの後は、パートナー展示会場でSnowflakeのパートナーによるイノベーションや統合について聞くことができます。この会場は、イベント全体を通じてネットワーキングとコラボレーションのハブとして機能します。最後に交流会とハッピーアワーズがあります。同僚やSnowflakeのデータエキスパートとの会話を楽しみながら、前菜やドリンクをお楽しみください。

最新情報はどこにありますか？

各会場の最新情報は、https://www.snowflake.com/world-tour/をブックマークしてください。Snowflakeの最新情報は、LinkedInまたはTwitterでフォローしてください。

イベントは無料です。ぜひ、エンタープライズAI時代の到来にご参加ください。同僚を招待し、より多くの現場を取材し、より多くのインサイトをチームと共有してもらいましょう。お近くのイベントはこちら！





バンガロール - 9月19日

ジャカルタ - 9月25日

テキサス州ダラス - 10月1日

パリ - 10月1日

アムステルダム - 10月3日

アトランタ - 10月3日

ムンバイ - 10月4日

サンパウロ - 10月8日

ロンドン - 10月10日

ニューヨーク - 10月15日

ベルリン - 10月16日

ストックホルム - 10月17日

トロント - 10月21日

クアラルンプール - 10月23日

オークランド - 10月24日

メキシコシティ - 10月24日

シドニー - 10月29日

ボゴタ - 10月30日

シカゴ - 11月4日





