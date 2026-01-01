AIデータクラウドは、オープンファイルやテーブル形式で保存されているデータなど、さまざまな形式、構造、保管場所のデータを処理し、コラボレーションするための単一のプラットフォームです。Icebergテーブル（現在一般提供開始）をSnowflakeプラットフォームの機能と組み合わせることで、データレイクハウスやデータメッシュなどのさまざまなオープンアーキテクチャを構築できます。また、一元的なアクセスによる複数のエンジンからの読み取りと書き込みの相互運用性など、さらなる柔軟性を提供するために、Snowflakeは今後90日間でPolaris Catalogをオープンソース化します。Icebergテーブルが一般提供されたことで、Snowflakeの多くの機能を活用し、オープンIcebergフォーマットのテーブル上でさまざまなワークロードを強化できるようになりました。これには、Snowpark、ストリーム、タスク、動的テーブルによるパイプラインと変換（近日中にパブリックプレビュー開始）、Snowflake Cortex AIによるAIとMLのIcebergへの拡張、自動クラスタリングや圧縮などの機能によるストレージメンテナンスの実行、ライブデータシェアリングでの安全なコラボレーションが含まれます。

データレイクでIcebergをまだ使用していない場合、Snowflakeは簡単かつコスト効率の良い方法でIcebergにオンボーディングするための機能を提供します。Parquet Direct（プライベートプレビュー中）では、新しいParquetファイルが到着しても、Parquetファイルを書き換えたり複製したりすることなくIcebergを使用できます。レイクハウスですでにDelta Lakeを使用している場合、Delta Direct（プライベートプレビュー中）では、ユニバーサルフォーマット（UniForm）のすべての要件なしで、継続的かつコスト効率の良い方法でDelta Lakeテーブルに「ブロンズ」レイヤーと「シルバー」レイヤー用のIcebergテーブルとしてアクセスできます。