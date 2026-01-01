誰もが小売業界について話しているテクノロジーは間違いありません。生成AIは、次のレベルの生産性と新しいタイプの従業員エクスペリエンスおよびカスタマーエクスペリエンスを約束し、驚異的な関心を集め続けています。

すべては光の速さで起こっています。ChatGPTの登場時には、数か月で何億人ものユーザーを獲得していました。その後、爆発的に改良された新しい生成AIモデルが市場に投入され、小売業界全体に強力な新しいユースケースが生まれました。

しかし、ブランドはそれらを活用する準備はできていますか？多くの企業は、これを実現するためにより良いデータが必要だと認識していますが、画像、動画、非構造化データなどの複雑なデータを扱うのは言うまでもなく、データを利用可能、信頼できる、アクセス可能なものにするのに苦労しています。

AIの約束を解き放つことを目指すすべての小売および消費財企業にとって、現在クラウドの強固なデータファウンデーションが不可欠なのはそのためです。

革命ではなく進化

良い知らせは？小売業は、AIをリードしてきた長い歴史があります。パーソナライゼーションを大規模に再定義したAmazonなどの先駆的なeコマースレコメンデーションエンジンについて考えてみてください。その後、小売業者は機械学習とディープラーニングの機能を拡大するとともに、データとアナリティクスの能力を大幅に向上させ、これまでのパフォーマンスの診断から将来のニーズの予測へと移行しました。

今、生成AIは別の段階の変化を提供しています。Accentureの最新調査によると、今後3～5年間で時間、資金、人的資本の観点から小売企業の経営幹部の93%が、AIおよび生成AIへスケールアップへの投資を計画していることが明らかになっています。Snowflakeは、日常生活の言語を使用し、即座に理解できる応答を得ることで、設計上人間らしくAIと対話することを可能にします。つまり、AIは小売事業者、ブランド、消費者にとって、アドバイス、ガイド、作成、コーディング、保護、自動化、補完、拡張といった新たな役割を果たせるようになるのです。

小売従業員向けアドバイザー

エキサイティングな時代です。どこから話しましょうか？従業員サポートは、「後悔しない」理想的な出発点です。社内ナレッジ管理用の生成AIバーチャルアシスタントの作成は比較的低リスクで高報酬です。

Accentureの最新データによると、小売全体の全労働時間の半分（50%）は生成AIの影響を受ける可能性があります。このテクノロジーは、小売従業員により迅速かつ簡単に利用できるインサイト、専門知識、ノウハウを提供する方法を提供します。リアルタイムで顧客と接する現場の従業員や、午前中に在庫が届かなかった理由を問い合わせる間接部門の従業員など、あらゆる小売タスクに当てはまります。

マーケティング資料や製品説明の原案作成、ソーシャルメディアやニュースソースのセンチメント分析など、さまざまな運用ユースケースも考慮する必要があります。しかし、もちろん、人間を巻き込むことが重要です。そうすることで、生成AIは常に責任を持ち、正確で、関連性があり、ブランドの整合性が確保されます。

カンバセーショナルコマース

コンシューマーエクスペリエンスは？生成AIが消費者を導き、助言する能力は、小売業者がパーソナライゼーションからパーソナライゼーションへと進化するのに役立つでしょう。食料品の買い物：自分の好み、予算、家族規模などに合わせてレシピ提案を依頼し、シームレスなエクスペリエンスの一環としてすべての食材を即座に購入できることを想像してみてください。

これがデジタルショッピングの未来であり、時代に遅れを取らないことが極めて重要です。ソリューションはすでに市場に投入されており、Amazon Rufusなどの例が米国で試験的に導入されています。また、AccentureはフランスのDIY小売業者であるBricoramaに対し、塗装色やDIY機器を選択できる同様のサービスを支援しています。

クラウドデータプラットフォームでAIを活用

主な課題は？ブランド自身がこれらのサービスを開発できなければ、消費者の購買ジャーニーをコントロールできなくなります。そのため、消費者をブランドドメイン内に留めておくソリューションを構築することが不可欠です。在庫、サプライチェーン、顧客インサイトなど、ビジネス全体のリアルタイムデータにアクセスできることも重要です。

業界をリードする小売業者が、クラウドの強固なデータファウンデーションなしにAIはないと認識するのはそのためです。また、小売業者が次世代AIツールやソリューションを活用できるようになる上で、AccentureとSnowflakeのコラボレーションが唯一無二の強みを発揮できる理由もここにあります。

たとえば、Accentureのai.RETAIL製品は、サプライチェーン、顧客インサイト、ワークフォース管理などの重要な領域をカバーする、完全にカスタマイズ可能なAIアクセラレーターを提供します。これは、製品の手配、在庫、物流、全方位的な顧客インサイト、最適な人員配置スケジューリングなど、あらゆる面でAIを活用したソリューションを迅速に実現する方法です。

Snowflake AI Data Cloud for Retailのようなクラウドデータプラットフォームと組み合わせることで 影響は大きな変化をもたらしますSnowflakeを利用することで、小売業者は、これまでバラバラでサイロ化されていたデータを1か所に統合し、ビジネス全体のシングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）を構築し、AIツールを含むさまざまなアプリケーションや機能間で迅速かつ安全にデータを共有できるようになります。

生成AIをミックスに追加

さらに、SnowflakeのAI機能により、小売業者はテクノロジースタック内に別のAIレイヤーを維持する必要がありません。小売業者は、データが存在する場所で、生成AIと古典AIの両方を使用して、Snowflakeを使用してAIソリューションを構築できます。これにより、速度が向上しただけでなく、適切なモデルと適切なデータを適切な場所に統合できるようになりました。

過去1年間、小売業者はSnowflakeとai.RETAILを利用して最新のAI機能を解放してきました。たとえば、英国のある小売業者では、Snowflakeを利用したai.RETAILが、小売業者マネージャーがスケジューリングの課題や労働者トレーニングのニーズなどの労働力の問題を特定して解決できる生成AIツールの構築を支援しました。また、ある衣料品小売業者の従業員は、生成AIを使用して在庫状況を把握し、より多くの情報に基づいて配分を決定できるようになりました。

これはほんの始まりにすぎません。クラウドの強固なデータとAI基盤により、小売業者は消費者エンゲージメント、労働力の最適化、運用効率に関するかつてない機会を実現できます。生成AIとより強力なデジタルコアにより、小売企業は顧客により良いサービスを提供し、消費者はニーズや好みに合わせてショッピング体験を改善できるというメリットを得ることができます。

飛躍する準備はできていますか？AccentureとSnowflakeがai.RETAILでどのように顧客価値の向上を促進しているかをご紹介します。