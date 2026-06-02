El lakehouse interoperable ofrece control sobre tus datos

Incorporar datos existentes no debería exigir migración ni conversión. Parquet Direct, en vista previa privada y próximamente con disponibilidad general, permite consultar los archivos Parquet existentes con rendimiento comparable al de Iceberg. La integración de Google Cloud Lakehouse cuenta con disponibilidad general y crea bases de datos vinculadas al catálogo para el entorno lakehouse de Google entre nubes, con descubrimiento automático de tablas y acceso de lectura y escritura entre nubes. La actualización just-in-time para Iceberg gestionado externamente, en vista previa privada, detecta metadatos obsoletos en el momento de la consulta y los actualiza automáticamente, lo que elimina la necesidad de configurar actualizaciones programadas.

Las plataformas empresariales son donde residen los datos empresariales más valiosos y donde el coste asociado a los pipelines siempre ha sido más elevado. La integración de copia cero pone los datos empresariales esenciales a tu disposición en el ecosistema de Snowflake prácticamente en tiempo real, sin pipelines de extracción, transformación y carga (ETL) ni necesidad de reconstruir el contexto semántico. Ya están disponibles para SAP (disponibilidad general), Salesforce y Workday (vista previa privada); y las nuevas colaboraciones con AVEVA e IBM ampliarán aún más este modelo (datos industriales y de tecnología de las operaciones de AVEVA CONNECT, y plataformas de datos empresariales de IBM), al unir definiciones empresariales y contexto para obtener datos más coherentes y preparados para la IA.

Contar con sistemas conectados no implica necesariamente que el significado también lo esté. Los ingresos, el abandono y los recuentos de clientes siguen significando tres cosas distintas en tres lugares distintos hasta que las propias definiciones residen en una capa conectada. Horizon Context es esa capa. Vincula definiciones empresariales dispersas entre bases de datos, data lakes y herramientas de inteligencia empresarial (BI) para que todos los equipos, dentro y fuera de Snowflake (y los agentes de IA), razonen a partir de la misma definición de verdad empresarial. Conéctate a sistemas externos de bases de datos, BI y pipelines de datos, como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI y dbt, y enriquece los metadatos con esquemas, registros de consultas, definiciones de paneles y mucho más (en vista previa privada). Horizon Context habilita este fundamento de datos mediante un conjunto de funcionalidades integradas:

Conectores listos para usar: Conéctate a herramientas como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI y dbt que te permiten recopilar contexto enriquecido (registros de consultas, popularidad, esquemas y mucho más) de muchas fuentes en un único catálogo con capacidad de búsqueda.

Conéctate a herramientas como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI y dbt que te permiten recopilar contexto enriquecido (registros de consultas, popularidad, esquemas y mucho más) de muchas fuentes en un único catálogo con capacidad de búsqueda. Linaje integral a nivel de columna: El linaje es clave para entender cómo se relacionan entre sí los activos de datos. Horizon Context extrae información de linaje de los registros de consultas de Snowflake y de bases de datos externas, sistemas de BI y feeds de OpenLineage, y lo integra todo para crear un grafo de linaje completo e integral.

El linaje es clave para entender cómo se relacionan entre sí los activos de datos. Horizon Context extrae información de linaje de los registros de consultas de Snowflake y de bases de datos externas, sistemas de BI y feeds de OpenLineage, y lo integra todo para crear un grafo de linaje completo e integral. Semantic Studio , en vista previa privada, es un entorno de desarrollo integrado (IDE) asistido por IA dentro de Snowflake Workspaces que permite a los equipos definir, probar y publicar lógica empresarial compartida sin necesidad de conocimientos especializados de SQL. Se integra con Snowflake CoCo y permite la sincronización con Git para el control de versiones.

, en vista previa privada, es un entorno de desarrollo integrado (IDE) asistido por IA dentro de Snowflake Workspaces que permite a los equipos definir, probar y publicar lógica empresarial compartida sin necesidad de conocimientos especializados de SQL. Se integra con Snowflake CoCo y permite la sincronización con Git para el control de versiones. Semantic View Autopilot (disponibilidad general) analiza los patrones de consulta existentes para generar y perfeccionar automáticamente vistas semánticas, lo que ayuda a garantizar que tu capa de contexto se mantenga actualizada a medida que evolucionan tus datos y su uso. CoCo ahora recupera contexto empresarial para la búsqueda, la generación de SQL y el análisis complejo, ya con disponibilidad general.

analiza los patrones de consulta existentes para generar y perfeccionar automáticamente vistas semánticas, lo que ayuda a garantizar que tu capa de contexto se mantenga actualizada a medida que evolucionan tus datos y su uso. CoCo ahora recupera contexto empresarial para la búsqueda, la generación de SQL y el análisis complejo, ya con disponibilidad general. Y, a través de Open Semantic Interchange (OSI), esas definiciones van más allá de Snowflake y llegan al ecosistema más amplio de BI e IA, con 54 proveedores participantes y una especificación publicada.

Hacer una pregunta a tus datos debería funcionar sin más. Con una base conectada e interoperable como soporte, funciona. Agentic Queries (disponibilidad general) permite a tus equipos formular preguntas en lenguaje natural en Snowflake, data lakes y, en vista previa privada, sistemas relacionales externos. Horizon Context devuelve la respuesta gobernada casi al instante.

Eso es solo el punto de partida. Los datos compartidos, incluidos los que están en formatos abiertos, también deberían ser igual de conversacionales. Auto-gen Agents for Data Shares and Listings, en vista previa pública, genera al instante una vista semántica y un agente de IA a partir de cualquier producto de datos o data share seguro, sin desarrollo manual. Cortex Agent Sharing, en vista previa pública, despliega después ese agente en distintas cuentas de Snowflake para equipos internos, partners o el ecosistema más amplio a través de Marketplace. Juntas, estas funcionalidades amplían las audiencias y los casos de uso para los mismos conjuntos de datos gobernados mediante una experiencia conversacional. Los consumidores incluso pueden combinar datos compartidos con sus propios datos de primera mano para obtener información más completa, todo ello gobernado de inmediato.

Gobernanza universal

Actuar sobre los datos donde se alojan solo resuelve la mitad del problema. El problema mayor se hace evidente en cuanto empiezas a diseñar con este enfoque: quién gobierna tus datos, dónde y cómo. Los entornos con varios catálogos fragmentan las políticas. El acceso multimotor multiplica los retos y, con cada solución alternativa, se erosiona tu control sobre tus datos. ¿Y si solo tuvieras que definir las políticas de acceso una vez en un único catálogo universal? Nos complace anunciar nuevas capacidades en Horizon Catalog (basado en Apache Polaris™) que ayudan a conectar todo tu ecosistema de Iceberg. Ahora puedes gobernar no solo las tablas de Iceberg gestionadas por Snowflake, sino todas las tablas de Iceberg de tu patrimonio. La gobernanza universal, definida en Horizon, se aplica en todos los motores compatibles con el catálogo REST de Iceberg (IRC) y sin dependencia de proveedor.

Empieza por ofrecer una base interoperable lista para producción. Ahora, en Horizon Catalog, tanto el acceso de lectura como el de escritura desde motores externos cuentan con disponibilidad general, lo que proporciona interoperabilidad bidireccional completa mediante credenciales suministradas (vended credentials), los mecanismos de seguridad abiertos definidos en el protocolo Iceberg REST para tablas de Iceberg gestionadas por Snowflake. Spark, Trino, PyIceberg y cualquier motor compatible pueden leer y escribir en la misma copia gobernada que usan tus usuarios de Snowflake. Un catálogo, un conjunto de políticas, sin tener que elegir entre usar tus motores preferidos y mantener las políticas de gobernanza en un solo lugar.

Cuando la mayoría de las empresas tienen varios catálogos, establecer controles de gobernanza uniformes resulta costoso y complejo. Implementar una gobernanza universal obliga a elegir entre realizar migraciones costosas o trasladar la complejidad y el coste operativo a tus equipos de datos al duplicar los controles de gobernanza, auditoría y supervisión en cada catálogo. Esta elección forzada erosiona el control sobre tus datos. El año pasado, basándonos en el principio de actuar sobre los datos donde residen, lanzamos las bases de datos vinculadas a catálogos (disponibilidad general) para descubrir automáticamente todas tus tablas de Iceberg externas, y leerlas y escribir en ellas de forma segura desde Snowflake. Este año ampliamos ese principio para incluir la gobernanza de los datos donde residen, lo que elimina la necesidad de migraciones forzadas. Ahora, en vista previa privada, también puedes gestionar el acceso seguro de los motores a estas tablas de Iceberg externas mediante las API de Horizon Iceberg REST Catalog para operaciones de lectura y escritura, lo que convierte Horizon Catalog en una capa de gobernanza universal para todas las tablas de Iceberg. Obtienes capacidades integrales de gobernanza, auditoría y observabilidad en un solo lugar para todas las operaciones de cualquier motor.

Otra causa frecuente de la fragmentación de los catálogos es que los controles de acceso detallados se han limitado al catálogo asociado a un único motor. Esta limitación aumenta la carga operativa que supone gestionar un entorno multimotor para tus equipos de datos, lo que eleva el riesgo de que una política mal configurada provoque una filtración de datos. Ahora, la compatibilidad con Iceberg REST Scan Plan API (en vista previa privada) elimina esta restricción. Con esta capacidad, las políticas de acceso detalladas acompañan a los datos dondequiera que se consulten, lo que permite aplicar las políticas de acceso a filas y de enmascaramiento de datos dinámico definidas en Horizon Catalog a las tablas de Iceberg gestionadas por Snowflake cuando se accede a ellas desde motores externos. Por último, el nuevo Snowflake Connector for Apache Spark (disponibilidad general) aplica estas políticas a los equipos que ya trabajan con Spark y ofrece una solución lista para producción desde hoy.

Estamos ampliando el alcance de Open Data Sharing, lo que permite a los clientes compartir catálogos federados mediante bases de datos vinculadas a catálogos (próximamente con disponibilidad general). También anunciamos que Open Data Sharing se ha mejorado (vista previa pública) para que cualquier motor externo compatible con IRC pueda consumir todos los data shares sin necesitar una cuenta de Snowflake. Combinadas, estas dos capacidades permiten a los clientes usar cualquier motor externo para acceder de forma segura a cualquier formato de tabla abierto que esté disponible a través de Horizon.

Las políticas siguen aplicándose porque las propias conexiones son seguras. Private Link a catálogos y almacenamiento externos cuenta con disponibilidad general, lo que mantiene los datos fuera de la Internet pública cuando Snowflake se conecta a data lakes externos.

Esto funciona porque los estándares subyacentes son abiertos. Apache Polaris es ahora un proyecto de alto nivel de la Apache Software Foundation, y los ingenieros de Snowflake aportaron la especificación de la Scan Planning API al proyecto Apache Iceberg. La gobernanza universal se convierte en una solución de ecosistema, no solo en una función de Snowflake.

Diseñado para entornos empresariales de forma predeterminada

Actuar sobre los datos donde residen y gobernarlos de forma universal es la arquitectura. Ejecutarla en producción es responsabilidad de tu equipo. La mayoría de las arquitecturas lakehouse devuelven esa responsabilidad al equipo de arquitectura: comprobaciones del estado de los instrumentos, registros de auditoría que conciliar entre motores y resiliencia que incorporar a posteriori. Hoy, esa carga operativa desaparece. La auditoría integral en el historial de acceso, en vista previa privada, registra cada operación de motores externos directamente en el historial de acceso de Snowflake, lo que proporciona a los equipos de cumplimiento y seguridad un único registro conectado de todas las operaciones de tabla a nivel de usuario, con independencia del motor utilizado o de la tabla a la que se acceda. La supervisión del estado operativo de las tablas de Iceberg gestionadas externamente en bases de datos vinculadas a catálogos, en vista previa privada, detecta problemas de vigencia y actualización antes de que lleguen a producción. Y la replicación de Iceberg gestionado, próximamente con disponibilidad general, hace que esa misma base abierta sea resiliente ante interrupciones de forma predeterminada. Diseñado para entornos empresariales, sin proyecto de integración.

Los equipos de cumplimiento siempre han tenido que conciliar registros de auditoría entre motores. La auditoría integral en el historial de acceso, en vista previa privada, registra cada operación de motores externos directamente en el historial de acceso de Snowflake y pone fin a esa tarea. Cada evento de acceso se incluye en un único registro defendible: quién accedió a qué, dónde y cuándo. Los arquitectos pueden responder a la auditoría en un solo lugar.

Iceberg Health Insights en Snowsight, en vista previa privada, proporciona a los equipos de plataforma una vista operativa conectada de su entorno de Iceberg gestionado externamente (estado de actualización automática, descubrimiento de tablas y señales de vigencia), sin tener que alternar entre consolas en la nube ni crear una supervisión personalizada. Cuando una base de datos vinculada a un catálogo muestra metadatos obsoletos o un pipeline de actualización se detiene, los equipos lo ven en un solo lugar y lo resuelven antes de que las consultas posteriores devuelvan resultados desactualizados. A medida que esta capacidad avance hacia la disponibilidad general, se extenderá por todo el entorno de Iceberg (tanto gestionado por Snowflake como externo) y aportará la confianza operativa que exigen las arquitecturas lakehouse de producción.