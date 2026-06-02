Das Einbringen bestehender Daten sollte keine Migration oder Konvertierung erfordern. Parquet Direct, derzeit in Private Preview und bald allgemein verfügbar, macht bestehende Parquet-Dateien mit einer Performance auf Iceberg-Niveau abfragbar. Die Google Cloud Lakehouse-Integration ist allgemein verfügbar und erstellt Catalog Linked Databases für die cloudübergreifende Lakehouse-Umgebung von Google mit automatischer Tabellenerkennung und cloudübergreifendem Lese- und Schreibzugriff. Just-in-Time-Refresh für extern verwaltetes Iceberg, in Private Preview, erkennt veraltete Metadaten zur Abfragezeit und aktualisiert sie automatisch, wodurch die Notwendigkeit entfällt, geplante Aktualisierungen zu konfigurieren.

Auf Enterprise-Plattformen befinden sich die wertvollsten Unternehmensdaten – und dort war der Pipeline-Aufwand schon immer am größten. Die Zero-Copy-Integration macht kritische Geschäftsdaten in Ihrem Snowflake-Ökosystem in nahezu Echtzeit verfügbar, ohne ETL-Pipelines oder die Notwendigkeit, den semantischen Kontext neu aufzubauen. Diese existieren nun für SAP (GA), Salesforce, Workday (Private Preview), und neue Partnerschaften mit AVEVA und IBM werden dieses Modell weiter ausbauen – operative Technologie und Industriedaten von AVEVA CONNECT sowie Enterprise-Datenplattformen von IBM – und Geschäftsdefinitionen und Kontext für konsistentere, KI-bereite Daten zusammenführen.

Verbundene Systeme bedeuten nicht zwangsläufig auch eine verbundene Bedeutung. Umsatz, Abwanderung und Kundenzahlen bedeuten an drei verschiedenen Orten immer noch drei verschiedene Dinge, bis die Definitionen selbst in einer verbundenen Schicht leben. Horizon Context ist diese Schicht. Es verknüpft verstreute Geschäftsdefinitionen über Datenbanken, Data Lakes und BI-Tools hinweg, sodass jedes Team innerhalb und außerhalb von Snowflake (und KI-Agenten) von derselben Definition der Unternehmenswahrheit ausgeht. Stellen Sie eine Verbindung zu externen Datenbank-, BI- und Daten-Pipeline-Systemen wie PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI und dbt her und reichern Sie Metadaten mit Schemas, Abfrageprotokollen, Dashboard-Definitionen und mehr an (in Private Preview). Horizon Context ermöglicht diese Grundlage durch eine Reihe integrierter Funktionen:

Out-of-the-box-Konnektoren: Verbinden Sie sich mit Tools wie PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI und dbt, mit denen Sie umfassenden Kontext – Abfrageprotokolle, Beliebtheit, Schemas und mehr – aus vielen Quellen in einem durchsuchbaren Katalog zusammenführen können.

Verbinden Sie sich mit Tools wie PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI und dbt, mit denen Sie umfassenden Kontext – Abfrageprotokolle, Beliebtheit, Schemas und mehr – aus vielen Quellen in einem durchsuchbaren Katalog zusammenführen können. End-to-End-Lineage auf Spaltenebene: Lineage ist der Schlüssel zum Verständnis, wie Daten-Assets miteinander in Beziehung stehen. Horizon Context extrahiert Lineage-Informationen aus Snowflake und externen Datenbankabfrageprotokollen, BI-Systemen und OpenLineage-Feeds und fügt sie zu einem vollständigen End-to-End-Lineage-Graphen zusammen.

Lineage ist der Schlüssel zum Verständnis, wie Daten-Assets miteinander in Beziehung stehen. Horizon Context extrahiert Lineage-Informationen aus Snowflake und externen Datenbankabfrageprotokollen, BI-Systemen und OpenLineage-Feeds und fügt sie zu einem vollständigen End-to-End-Lineage-Graphen zusammen. Semantic Studio , in Private Preview, ist eine KI-gestützte IDE innerhalb von Snowflake Workspaces, mit der Teams gemeinsame Geschäftslogik ohne SQL-Kenntnisse definieren, testen und veröffentlichen können, mit Snowflake CoCo-Integration und Git-Synchronisierung für die Versionskontrolle.

, in Private Preview, ist eine KI-gestützte IDE innerhalb von Snowflake Workspaces, mit der Teams gemeinsame Geschäftslogik ohne SQL-Kenntnisse definieren, testen und veröffentlichen können, mit Snowflake CoCo-Integration und Git-Synchronisierung für die Versionskontrolle. Semantic View Autopilot (allgemein verfügbar) analysiert bestehende Abfragemuster, um Semantic Views automatisch zu generieren und zu verfeinern. So wird sichergestellt, dass Ihre Kontextschicht aktuell bleibt, während sich Ihre Daten und deren Nutzung weiterentwickeln. CoCo ruft nun den Geschäftskontext für die Suche, die SQL-Generierung und für komplexe Analysen ab (allgemein verfügbar).

analysiert bestehende Abfragemuster, um Semantic Views automatisch zu generieren und zu verfeinern. So wird sichergestellt, dass Ihre Kontextschicht aktuell bleibt, während sich Ihre Daten und deren Nutzung weiterentwickeln. CoCo ruft nun den Geschäftskontext für die Suche, die SQL-Generierung und für komplexe Analysen ab (allgemein verfügbar). Und durch den Open Semantic Interchange (OSI) gelangen diese Definitionen über Snowflake hinaus in das breitere BI- und KI-Ökosystem mit 54 teilnehmenden Anbietern und einer veröffentlichten Spezifikation.

Eine Frage an Ihre Daten zu stellen, sollte einfach funktionieren. Mit einer vernetzten, interoperablen Grundlage im Hintergrund ist das der Fall. Mit Agentic Queries (allgemein verfügbar) können Ihre Teams Fragen in natürlicher Sprache über Snowflake, Data Lakes und, in Private Preview, externe relationale Systeme hinweg stellen. Horizon Context liefert die kontrollierte Antwort fast augenblicklich.

Das ist erst der Anfang. Geteilte Daten, auch in offenen Formaten, sollten sich ebenso dialogorientiert abfragen lassen. Auto-gen Agents für Data Shares und Listings, in Public Preview, generieren sofort ein Semantic View und einen Agenten aus einem beliebigen Data Listing oder Secure Data Share, ohne dass eine manuelle Entwicklung erforderlich ist. Cortex Agent Sharing, in Public Preview, stellt diesen Agenten dann über Snowflake-Konten hinweg für interne Teams, Partner oder das breitere Ökosystem über den Marketplace bereit. Zusammen erschließen diese Funktionen durch ein dialogorientiertes Erlebnis neue Zielgruppen und Anwendungsfälle für dieselben kontrollierten Datensätze. Datennutzer können geteilte Daten sogar mit ihren eigenen First-Party-Daten kombinieren, um tiefere Einblicke zu gewinnen – alles standardmäßig kontrolliert.

Universelle Governance

Daten direkt an ihrem Speicherort zu verarbeiten, löst nur die halbe Problematik. Das größere Problem wird in dem Moment offensichtlich, in dem Sie dafür entwickeln: Wer kontrolliert Ihre Daten, wo und wie. Umgebungen mit mehreren Katalogen fragmentieren Richtlinien. Der Zugriff über mehrere Engines vervielfacht die Herausforderungen und untergräbt mit jedem Workaround die Kontrolle über Ihre Daten. Was wäre, wenn Sie Zugriffsrichtlinien nur einmal in einem universellen Katalog festlegen müssten? Wir freuen uns, neue Funktionen in Horizon Catalog (basierend auf Apache Polaris™) ankündigen zu können, die dabei helfen, Ihr gesamtes Iceberg-Ökosystem zu vernetzen. Jetzt können Sie nicht nur von Snowflake verwaltete Iceberg-Tabellen kontrollieren, sondern jede Iceberg-Tabelle in Ihrer Umgebung. Die universelle Governance, die in Horizon festgelegt wird, wird von jeder IRC-kompatiblen Engine und ohne Lock-in respektiert.

Es beginnt mit der Bereitstellung einer interoperablen Grundlage, die für die Produktion bereit ist. Jetzt sind sowohl Lese- als auch Schreibzugriff von externen Engines allgemein verfügbar im Horizon Catalog und bieten vollständige bidirektionale Interoperabilität über Vended Credentials, die im Iceberg REST-Protokoll definierten offenen Sicherheitsmechanismen, für Snowflake-Managed Iceberg Tables. Spark, Trino, PyIceberg und jede kompatible Engine können auf derselben kontrollierten Kopie lesen und schreiben wie Ihre Snowflake-Benutzer. Ein Katalog, ein Satz von Richtlinien, kein Kompromiss zwischen der Nutzung Ihrer bevorzugten Engines und der zentralen Verwaltung von Governance-Richtlinien.

Da die meisten Unternehmen über mehrere Kataloge verfügen, ist die Einrichtung einheitlicher Governance-Kontrollen kostspielig und komplex. Die Implementierung einer universellen Governance erzwingt die Wahl zwischen kostspieligen Migrationen oder der Übertragung der Komplexität und der Betriebskosten auf Ihre Datenteams, indem Governance-, Auditing- und Monitoring-Kontrollen über jeden Katalog hinweg dupliziert werden. Dieser erzwungene Kompromiss untergräbt die Kontrolle über Ihre Daten. Letztes Jahr haben wir, basierend auf dem Prinzip der direkten Datenverarbeitung am Speicherort, Catalog-Linked Databases (allgemein verfügbar) eingeführt, um alle Ihre externen Iceberg Tables von Snowflake aus automatisch zu erkennen und sicher zu lesen und zu schreiben. In diesem Jahr erweitern wir dieses Prinzip um die Governance von Daten am Speicherort, wodurch erzwungene Migrationen überflüssig werden. Jetzt, in Private Preview, können Sie auch den sicheren Engine-Zugriff auf diese externen Iceberg Tables verwalten, indem Sie Horizon Iceberg REST Catalog APIs für Lese- und Schreiboperationen verwenden, wodurch sich der Horizon Catalog zu einer universellen Governance-Schicht für alle Iceberg Tables entwickelt. Sie erhalten umfassende Governance-Funktionen, Auditing und Observability an einem Ort für alle Operationen von jeder Engine.

Ein weiterer häufiger Grund für die Katalogfragmentierung ist, dass feingranulare Zugriffskontrollen auf den Katalog beschränkt waren, der mit einer einzelnen Engine verknüpft ist. Diese Einschränkung erhöht den operativen Aufwand für die Verwaltung einer Multi-Engine-Umgebung für Ihre Datenteams und steigert das Risiko, dass eine falsch konfigurierte Richtlinie ein Datenleck verursacht. Jetzt beseitigt die Unterstützung für die Iceberg REST Scan Plan API (in Private Preview) diese Einschränkung. Mit dieser Funktion folgen feingranulare Zugriffsrichtlinien den Daten, wo immer sie abgefragt werden. Dadurch können Richtlinien für den Zeilenzugriff und Dynamic Data Masking, die im Horizon Catalog für Snowflake-Managed Iceberg Tables definiert sind, beim Zugriff durch externe Engines durchgesetzt werden. Schließlich setzt der neue Snowflake Connector for Apache Spark (allgemein verfügbar) diese Richtlinien für Teams durch, die bereits mit Spark arbeiten, und bietet schon heute eine produktionsbereite Lösung.

Wir erweitern die Reichweite von Open Data Sharing und ermöglichen es Kunden, föderierte Kataloge mithilfe von Catalog-Linked Databases zu teilen (in Kürze allgemein verfügbar). Wir kündigen außerdem an, dass Open Data Sharing erweitert wurde (Public Preview), sodass jede IRC-kompatible externe Engine alle Data Shares konsumieren kann, ohne ein Snowflake-Konto zu benötigen. In Kombination ermöglichen diese beiden Funktionen Kunden, jede externe Engine zu nutzen, um sicher auf jedes offene Tabellenformat zuzugreifen, das über Horizon zugänglich ist.

Richtlinien bleiben durchgesetzt, da die Verbindungen selbst sicher sind. Private Link zu externen Katalogen und Speichern ist allgemein verfügbar, wodurch Daten vom öffentlichen Internet ferngehalten werden, wenn Snowflake eine Verbindung zu externen Lakes herstellt.

Dies funktioniert, weil die zugrunde liegenden Standards offen sind. Apache Polaris ist jetzt ein Top-Level-Projekt der Apache Software Foundation, und Snowflake-Ingenieure haben die Spezifikation der Scan Planning API zum Apache Iceberg-Projekt beigetragen. Universelle Governance wird zu einer Ökosystem-Lösung, nicht nur zu einem Snowflake-Feature.

Standardmäßig Enterprise-ready

Die Verarbeitung von Daten an ihrem Speicherort und ihre universelle Governance bilden die Architektur. Der Betrieb in der Produktion liegt in der Verantwortung Ihres Teams. Die meisten Lakehouse-Architekturen geben diese Verantwortung an die Architekt:innen zurück: Integritätsprüfungen müssen instrumentiert, Audit-Protokolle über Engines hinweg abgeglichen und Ausfallsicherheit nachträglich integriert werden. Heute entfällt dieser betriebliche Aufwand. Umfassendes Auditing in Access History (in Private Preview) protokolliert jede Operation einer externen Engine direkt in der Access History von Snowflake und bietet Compliance- und Sicherheitsteams einen einzigen, zusammenhängenden Datensatz aller Tabellenoperationen auf Benutzerebene, unabhängig von der verwendeten Engine oder der aufgerufenen Tabelle. Die betriebliche Integritätsüberwachung für Externally Managed Iceberg Tables in mit Katalogen verknüpften Datenbanken (in Private Preview) deckt Probleme mit der Aktualität und Aktualisierung auf, bevor sie die Produktion erreichen. Und die Managed Iceberg-Replikation, die in Kürze allgemein verfügbar sein wird, macht dieselbe offene Grundlage standardmäßig widerstandsfähig gegen Ausfälle. Enterprise-ready, ganz ohne Integrationsprojekt.

Compliance-Teams mussten schon immer Audit-Protokolle über verschiedene Engines hinweg abgleichen. Umfassendes Auditing in Access History (in Private Preview), das jede Operation einer externen Engine direkt in der Access History von Snowflake protokolliert, macht dieser Arbeit ein Ende. Jedes Zugriffsereignis landet in einem einzigen, rechtssicheren Datensatz: wer, wo und wann auf was zugegriffen hat. Architekt:innen können das Audit an einem einzigen Ort beantworten.

Iceberg Health Insights in Snowsight (in Private Preview) bietet Plattformteams eine vernetzte betriebliche Sicht auf ihren Bestand an Externally Managed Iceberg Tables – Auto-Refresh-Status, Tabellenerkennung und Aktualitätssignale –, ohne zwischen Cloud-Konsolen wechseln oder benutzerdefiniertes Monitoring erstellen zu müssen. Wenn eine mit einem Katalog verknüpfte Datenbank veraltete Metadaten aufweist oder eine Aktualisierungs-Pipeline ins Stocken gerät, sehen Teams dies an einem Ort und können das Problem beheben, bevor nachgelagerte Abfragen veraltete Ergebnisse liefern. Wenn diese Funktion in Richtung allgemeiner Verfügbarkeit erweitert wird, wird sie sich auf den gesamten Iceberg-Bestand (sowohl von Snowflake verwaltet als auch extern) erstrecken und die betriebliche Sicherheit bieten, die Produktions-Lakehouse-Architekturen erfordern.