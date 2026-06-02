Trazer os dados existentes não deve exigir migração ou conversão. O Parquet Direct, em versão preliminar privada e em breve disponível ao público, torna os arquivos Parquet existentes consultáveis com uma performance de classe Iceberg. A integração com o Google Cloud Lakehouse está em GA, criando bancos de dados vinculados ao catálogo para o ambiente de lakehouse cross-cloud do Google, com descoberta automática de tabelas e acesso cross-cloud de leitura e gravação. A atualização just-in-time para Iceberg gerenciado externamente, em versão preliminar privada, detecta metadados desatualizados no momento da consulta e os atualiza automaticamente, eliminando a necessidade de configurar atualizações agendadas.

As plataformas corporativas são onde residem os dados corporativos mais valiosos, e onde o custo do pipeline sempre foi mais pesado. A integração de cópia zero disponibiliza dados de negócios críticos no seu ecossistema Snowflake quase em tempo real, sem pipelines de ETL ou a necessidade de reconstruir o contexto semântico. Elas existem agora para SAP (GA), Salesforce, Workday (versão preliminar privada), e novas parcerias com a AVEVA e a IBM ampliarão ainda mais esse modelo (tecnologia operacional e dados industriais do AVEVA CONNECT, e plataformas de dados corporativos da IBM), reunindo definições de negócios e contexto para dados mais consistentes e prontos para IA.

Ter sistemas conectados não se traduz necessariamente em significados conectados. Receita, churn e contagem de clientes ainda significam três coisas diferentes em três lugares diferentes, até que as próprias definições residam em uma camada conectada. O Horizon Context é essa camada. Ele vincula definições de negócios dispersas em bancos de dados, data lakes e ferramentas de BI para que todas as equipes dentro e fora da Snowflake (e agentes de IA) raciocinem a partir da mesma definição de verdade corporativa. Conecte-se a bancos de dados externos, sistemas de BI e de pipeline de dados, incluindo PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt, e enriqueça os metadados com esquemas, logs de consulta, definições de dashboard e muito mais (em versão preliminar privada). O Horizon Context viabiliza essa base por meio de um conjunto de recursos integrados:

Conectores prontos para uso: Conecte-se a ferramentas como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt que permitem reunir um contexto rico (logs de consulta, popularidade, esquemas e muito mais) de várias fontes em um único catálogo pesquisável.

Conecte-se a ferramentas como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt que permitem reunir um contexto rico (logs de consulta, popularidade, esquemas e muito mais) de várias fontes em um único catálogo pesquisável. Linhagem em nível de coluna de ponta a ponta: A linhagem é fundamental para entender como os ativos de dados se relacionam entre si. O Horizon Context extrai informações de linhagem do Snowflake e de logs de consulta de bancos de dados externos, sistemas de BI e feeds do OpenLineage, unindo tudo para criar um gráfico de linhagem completo de ponta a ponta.

A linhagem é fundamental para entender como os ativos de dados se relacionam entre si. O Horizon Context extrai informações de linhagem do Snowflake e de logs de consulta de bancos de dados externos, sistemas de BI e feeds do OpenLineage, unindo tudo para criar um gráfico de linhagem completo de ponta a ponta. O Semantic Studio , em versão preliminar privada, é um IDE assistido por IA no Snowflake Workspaces que permite às equipes definir, testar e publicar lógicas de negócios compartilhadas sem conhecimento em SQL, com integração ao Snowflake CoCo e sincronização com o Git para controle de versão.

, em versão preliminar privada, é um IDE assistido por IA no Snowflake Workspaces que permite às equipes definir, testar e publicar lógicas de negócios compartilhadas sem conhecimento em SQL, com integração ao Snowflake CoCo e sincronização com o Git para controle de versão. O Semantic View Autopilot (GA) analisa padrões de consulta existentes para gerar e refinar automaticamente exibições semânticas, ajudando a garantir que sua camada de contexto permaneça atualizada à medida que seus dados e uso evoluem. O CoCo agora recupera o contexto de negócios para pesquisa, geração de SQL e análises complexas, em GA.

analisa padrões de consulta existentes para gerar e refinar automaticamente exibições semânticas, ajudando a garantir que sua camada de contexto permaneça atualizada à medida que seus dados e uso evoluem. O CoCo agora recupera o contexto de negócios para pesquisa, geração de SQL e análises complexas, em GA. E, por meio do Open Semantic Interchange (OSI), essas definições vão além do Snowflake para o ecossistema mais amplo de BI e IA, com 54 fornecedores participantes e uma especificação publicada.

Fazer uma pergunta aos seus dados deve ser algo simples. Com uma base conectada e interoperável, isso é possível. O Agentic Queries (GA) permite que suas equipes façam perguntas em linguagem natural no Snowflake, em data lakes e, em versão preliminar privada, em sistemas relacionais externos. O Horizon Context retorna a resposta governada quase instantaneamente.

Esse é apenas o ponto de partida. Os dados compartilhados, inclusive em formatos abertos, também devem ser igualmente conversacionais. O Auto-gen Agents for Data Shares and Listings, em versão preliminar pública, gera instantaneamente uma exibição semântica e um agente a partir de qualquer oferta de dados ou compartilhamento seguro de dados sem desenvolvimento manual. O Cortex Agent Sharing, em versão preliminar pública, implementa esse agente nas contas do Snowflake para equipes internas, parceiros ou o ecossistema mais amplo por meio do Marketplace. Juntos, esses recursos abrem novos públicos e casos de uso para os mesmos conjuntos de dados governados por meio de uma experiência conversacional. Os consumidores podem até mesmo combinar dados compartilhados com seus dados próprios para obter insights mais ricos, tudo governado de forma nativa.

Governança universal

Agir sobre os dados no local resolve apenas metade do problema. O problema maior se torna óbvio no momento em que você o desenvolve: quem governa seus dados, onde e como. Ambientes com vários catálogos fragmentam as políticas. O acesso a vários mecanismos multiplica os desafios, corroendo o controle sobre seus dados a cada solução alternativa. E se você só precisasse definir as políticas de acesso uma vez em um catálogo universal? Temos o prazer de anunciar novos recursos no Horizon Catalog (baseado no Apache Polaris™) que ajudam a conectar todo o seu ecossistema Iceberg. Agora, você pode governar não apenas o Iceberg gerenciado pelo Snowflake, mas todas as tabelas Iceberg em seu ambiente. A governança universal, definida no Horizon, é respeitada em todos os mecanismos compatíveis com IRC e sem dependência de fornecedor.

Tudo começa com o fornecimento de uma base interoperável pronta para produção. Agora, o acesso de leitura e gravação de mecanismos externos está em GA no Horizon Catalog, fornecendo total interoperabilidade bidirecional por meio de credenciais emitidas, os mecanismos de segurança abertos definidos no protocolo Iceberg REST, para tabelas Iceberg gerenciadas pelo Snowflake. Spark, Trino, PyIceberg e qualquer mecanismo compatível podem ler e gravar na mesma cópia governada que seus usuários do Snowflake. Um catálogo, um conjunto de políticas, sem concessões entre usar seus mecanismos preferidos e manter as políticas de governança em um só lugar.

Quando a maioria das empresas tem vários catálogos, definir controles de governança uniformes é algo caro e complexo. A implementação de uma governança universal força a escolha entre migrações caras ou a transferência da complexidade e do custo operacional para suas equipes de dados, duplicando os controles de governança, auditoria e monitoramento em cada catálogo. Essa escolha forçada corrói o controle sobre seus dados. No ano passado, com base no princípio de agir sobre os dados no local, lançamos os bancos de dados vinculados a catálogos (em GA) para descobrir automaticamente e ler e gravar com segurança em todas as suas tabelas Iceberg externas no Snowflake. Este ano, estendemos esse princípio para incluir a governança de dados no local, eliminando a necessidade de migrações forçadas. Agora, em versão preliminar privada, você também pode gerenciar o acesso seguro do mecanismo a essas tabelas Iceberg externas usando as APIs do Horizon Iceberg REST Catalog para operações de leitura e gravação, evoluindo o Horizon Catalog para uma camada de governança universal para todas as tabelas Iceberg. Você ganha recursos abrangentes de governança, auditoria e observabilidade em um só lugar para todas as operações de qualquer mecanismo.

Outro motivo comum por trás da fragmentação de catálogos é que os controles de acesso granulares foram limitados ao catálogo associado a um único mecanismo. Essa limitação aumenta a carga operacional de gerenciar um ambiente com vários mecanismos para suas equipes de dados, elevando o risco de uma política mal configurada causar um vazamento de dados. Agora, o suporte para a Iceberg REST Scan Plan API (em versão preliminar privada) elimina essa restrição. Com esse recurso, as políticas de acesso granulares acompanham os dados onde quer que sejam consultados, permitindo que as políticas de acesso a linhas e Dynamic Data Masking definidas no Horizon Catalog para tabelas Iceberg gerenciadas pelo Snowflake sejam aplicadas quando acessadas por mecanismos externos. Por fim, o novo Snowflake Connector for Apache Spark (em GA) aplica essas políticas para equipes que já executam no Spark, fornecendo uma solução pronta para produção hoje.

Estamos ampliando o alcance do Open Data Sharing, permitindo que os clientes compartilhem catálogos federados usando bancos de dados vinculados a catálogos (em GA em breve). Também estamos anunciando que o Open Data Sharing foi aprimorado (versão preliminar pública) para que qualquer mecanismo externo compatível com IRC possa consumir todos os compartilhamentos de dados sem precisar de uma conta do Snowflake. Quando combinados, esses dois recursos capacitam os clientes a usar qualquer mecanismo externo para acessar com segurança qualquer formato de tabela aberta que possa ser acessado pelo Horizon.

As políticas permanecem aplicadas porque as próprias conexões são seguras. O Private Link para catálogos e armazenamento externos está em GA, mantendo os dados fora da internet pública quando o Snowflake se conecta a lakes externos.

Isso funciona porque os padrões subjacentes são abertos. O Apache Polaris agora é um projeto de nível superior da Apache Software Foundation, e os engenheiros da Snowflake contribuíram com a especificação da Scan Planning API para o projeto Apache Iceberg. A governança universal se torna uma solução de ecossistema, não apenas um recurso do Snowflake.

Pronto para as empresas por padrão

Atuar nos dados onde estão e governá-los universalmente é a arquitetura. Executá-la em produção é responsabilidade da sua equipe. A maioria das arquiteturas de lakehouse devolve essa responsabilidade ao arquiteto: verificações de integridade para instrumentar, logs de auditoria para reconciliar entre mecanismos e resiliência para adicionar. Hoje, esse fardo operacional desaparece. A auditoria abrangente no Access History, em versão preliminar privada, registra cada operação de mecanismo externo diretamente no Access History do Snowflake, oferecendo às equipes de conformidade e segurança um registro único e conectado de todas as operações de tabela no nível do usuário, independentemente do mecanismo usado ou da tabela acessada. O monitoramento de integridade operacional para tabelas Iceberg gerenciadas externamente em bancos de dados vinculados a catálogos, em versão preliminar privada, revela problemas de atualização e atualidade antes que cheguem à produção. E a replicação gerenciada do Iceberg, em breve em GA, torna a mesma base aberta resiliente contra interrupções por padrão. Pronto para empresas, sem o projeto de integração.

As equipes de conformidade sempre tiveram que reconciliar logs de auditoria entre mecanismos. A auditoria abrangente no Access History, em versão preliminar privada, que registra cada operação de mecanismo externo diretamente no Access History do Snowflake, acaba com esse trabalho. Cada evento de acesso vai para um único registro defensável: quem acessou o quê, onde e quando. Os arquitetos podem responder à auditoria em um só lugar.

O Iceberg Health Insights no Snowsight, em versão preliminar privada, oferece às equipes de plataforma uma visão operacional conectada de seu acervo Iceberg gerenciado externamente (status de atualização automática, descoberta de tabelas e sinais de atualidade) sem alternar entre consoles na nuvem ou criar monitoramento personalizado. Quando um banco de dados vinculado a catálogo revela metadados obsoletos ou um pipeline de atualização trava, as equipes veem isso em um só lugar e resolvem o problema antes que as consultas downstream retornem resultados desatualizados. À medida que esse recurso se expande para ficar disponível ao público, ele se estenderá por todo o acervo Iceberg (tanto gerenciado pelo Snowflake quanto externo), oferecendo a confiança operacional que as arquiteturas de lakehouse de produção exigem.