Nel 2026, con la maturazione dell’Agentic AI, i sistemi intelligenti passano da assistenti passivi ad attori indipendenti. Questa rivoluzione sta trasformando sia l’esperienza di acquisto sia le operazioni aziendali lungo la supply chain, nelle operazioni in negozio e nella produzione dei prodotti.

Sul fronte dei consumatori, il retail sta esplorando l’agentic commerce, dove gli agenti AI ricercano, negoziano ed eseguono acquisti in modo autonomo per conto dei consumatori. Questo trasforma radicalmente la relazione tra acquirente e commerciante, poiché lo “shopper” è sempre più un algoritmo anziché una persona.

Per i brand, questo crea un gap di visibilità che impone un cambio di rotta dalla SEO tradizionale alla generative engine optimization (GEO). I brand devono garantire che i dati dei propri prodotti siano strutturati, accurati e leggibili dalle macchine per restare visibili agli agenti AI che controllano la scoperta.

Con innovazioni come il Universal Commerce Protocol (UCP) che standardizza le modalità di interazione tra agenti personali e commercianti, il successo dei retailer dipenderà dagli agenti merchant intelligenti. Come un avvocato che rappresenta un cliente in un contesto legale complesso, un agente merchant intelligente rappresenterà un commerciante, sfruttando le fonti di dati disponibili per ottimizzare un’offerta in un ambiente altamente competitivo e concludere la transazione.

All’interno delle aziende, le capacità agentiche stanno rivoluzionando la creazione fisica e la movimentazione delle merci.

Nel settore manifatturiero e nelle supply chain, i motori prescrittivi powered by agenti AI stanno sostituendo le dashboard passive di analisi dei dati, adattando in autonomia i programmi di produzione, ridirezionando le spedizioni in base ai dati meteorologici e negoziando i contratti di rifornimento senza intervento umano.

Il warehouse execution system (WES) si è affermato come sistema nervoso centrale, orchestrando l’AI fisica come i depallettizzatori robotici e gli autonomous mobile robot (AMR) per gestire task di fulfillment complessi e modulari.

Per le operazioni in negozio, lo spatial computing e le tecnologie RFID forniscono agli agenti la ground truth necessaria. Creando digital twin in tempo reale dell’inventario del negozio, questi sistemi consentono agli agenti di gestire in autonomia i livelli di stock, ottimizzare l’allocazione del personale e prevenire le perdite con una precisione che i metodi manuali non possono eguagliare.

Infine, il panorama normativo sta guidando un parallelo cambiamento tecnologico verso una trasparenza radicale. L’applicazione dei digital product passport (DPP) nell’UE richiederà che i prodotti siano dotati di una registrazione digitale verificabile del loro percorso, della sostenibilità e della composizione.

Nel 2026, la tecnologia non è più solo una funzione di supporto: è il sistema nervoso centrale del commercio moderno.

Implicazioni per i dati: dai silos di dati agli agenti autonomi

L’Agentic AI alza la posta strategica per la modernizzazione dei dati. Gli agenti di commerce front-end e gli assistenti degli addetti, gli agenti di supply chain back-end e gli assistenti line-of-business (LOB) non possono operare in modo efficace se i profili dei clienti risiedono in un sistema, l’inventario in un altro e i dati sui margini in fogli di calcolo. Le organizzazioni devono unificare i dati su consumatori, prodotti, prezzi e supply chain in un’unica fonte di verità governata in tempo reale. Una moderna data foundation (cloud-native, interoperabile e basata sugli eventi) consente agli agenti AI di orientarsi tra data set affidabili, comprendere il contesto e agire con velocità e precisione.

In secondo luogo, i dati devono essere pronti per l’AI. Con l’evoluzione della SEO tradizionale verso la GEO, i cataloghi prodotti devono essere strutturati, arricchiti e leggibili dalle macchine. Gli agenti di shopping di terze parti hanno bisogno di attributi dettagliati, dati sulla sostenibilità, istruzioni d’uso, logiche di prezzo e disponibilità per interpretare, confrontare e consigliare i prodotti in modo accurato. Gli agenti operativi traggono vantaggio da un semantic layer unificato per recuperare i report e supportare le decisioni di business.

In definitiva, il successo nel retail e nel CPG dipende dalla capacità di sviluppare agenti. Creare e gestire agenti AI richiede una solida piattaforma enterprise. Questa foundation offre la governance e la scalabilità necessarie per connettere fonti di dati interoperabili e in tempo reale a una piattaforma di AI, creando un’infrastruttura operativa affidabile, self-healing e ad alto impatto.

Tecnologie abilitanti: i dati enterprise e la piattaforma di Agentic AI

Passare dalla promessa concettuale del commercio autonomo alla realtà operativa richiede più di algoritmi intelligenti: impone una revisione radicale dello stack tecnologico sottostante. Se i dati sono la linfa vitale dell’Agentic AI, la piattaforma enterprise ne è il sistema nervoso centrale. Per compiere con successo la transizione dalle dashboard passive alle operazioni self-healing, le organizzazioni devono abbandonare i sistemi fragili e frammentati per adottare un’architettura integrata di livello industriale. I seguenti pilastri architetturali fondamentali definiscono la moderna piattaforma enterprise: una foundation progettata per acquisire dati da più fonti, tradurli in intelligenza pronta per le macchine e distribuire agenti autonomi e governati in grado di agire per conto del business.

Data foundation unificata

Per agire in autonomia, gli agenti hanno bisogno di una foundation che riduca completamente latenza e frammentazione. Non basta più sincronizzare i dati durante la notte: gli agenti hanno bisogno di un’architettura che unifichi i record strutturati e non strutturati (dalla supply chain all’ecommerce) in un’unica fonte di verità, distribuendoli in tempo quasi reale. Combinando una piattaforma dati cloud-native con un’architettura in tempo reale basata sugli eventi, le aziende possono offrire agli agenti di negoziazione la precisione al sotto del secondo necessaria per concludere accordi nel momento giusto.

Piattaforma dati cloud-native: L’agentic commerce non funziona su dati frammentati. Parte da una piattaforma cloud-native che unifica i dati su consumatori, prodotti, prezzi e supply chain, sia strutturati sia non strutturati, in un’unica fonte di verità governata. Basta riconciliare fogli di calcolo tra i reparti. Basta record di prodotto in conflitto tra i sistemi ecommerce e quelli in negozio. Una foundation, una versione della realtà, pronta come base per qualsiasi agente o applicazione.





Architettura in tempo reale basata sugli eventi: Quando un agente shopper e un agente merchant negoziano un’offerta personalizzata, la latenza non è un piccolo inconveniente: è un ostacolo decisivo. L’architettura in tempo reale basata sugli eventi abilita lo scambio rapido che l’agentic commerce richiede. I prezzi si adeguano. L’inventario conferma. Le offerte si concludono. Nel tempo che serve a un cliente per toccare “acquista”.

Dati pronti per l’AI

Un agente non può agire su dati che non comprende, il che significa che le organizzazioni devono strutturare intenzionalmente le informazioni per il consumo da parte delle macchine. Questo va ben oltre i semplici SKU e prezzi. Dalla definizione di una logica di business condivisa tramite un semantic layer unificato e dall’ottimizzazione per l’output dei motori generativi, fino all’arricchimento dei cataloghi con attributi approfonditi, alla mappatura delle relazioni tramite i knowledge graph e alla conformità alle rigorose normative DPP, questo layer trasforma i dati grezzi in una mappa altamente contestualizzata e leggibile in cui l’AI può orientarsi in modo efficiente.

Semantic layer unificato: Se la definizione di “margine” del tuo team marketing differisce da quella del team finance ed entrambe differiscono da ciò che vede la tua supply chain, ogni agente costruito su quei dati eredita la stessa confusione. Un semantic layer unificato standardizza la logica di business in tutta l’azienda, così che qualsiasi agente che interroghi “margine”, “inventario” o “disponibilità” riceva la stessa risposta, a prescindere dal dipartimento che serve.





Cataloghi prodotti pronti per la GEO: I dati di prodotto pensati per le persone non funzionano per le macchine. I motori generativi e gli agenti di shopping non riescono a interpretare in modo affidabile i testi di marketing, le immagini lifestyle o le schede tecniche con formattazione incoerente. Ristrutturare i cataloghi prodotti in formati ad alta fedeltà e leggibili dalle macchine, ottimizzati per la GEO, consente ai tuoi prodotti di essere individuabili, confrontabili e rappresentati con precisione nelle interazioni mediate dall’AI.





Arricchimento degli attributi: Prezzo e SKU sono ormai il minimo indispensabile. In un mondo agentico, i dati di prodotto devono spingersi oltre: disponibilità in tempo reale, istruzioni d’uso, credenziali di sostenibilità, logiche di prezzo complesse (bundle, fasce di volume, variazioni regionali) e altro ancora. Più è ricco il tuo layer di attributi, più gli agenti possono abbinare in modo intelligente i prodotti alle intenzioni, e più i tuoi prodotti emergono con precisione e coerenza nei consigli generati dall’AI.





Knowledge graph unificati: I dati isolati ti dicono cosa è accaduto. I dati in relazione ti dicono perché è accaduto e cosa è probabile che accada dopo. I knowledge graph unificati mappano le connessioni tra data set eterogenei, offrendo agli agenti il contesto ambientale necessario per ragionare su larga scala. In che modo gli eventi meteorologici incidono sulla logistica di specifici SKU? Quali interruzioni dei fornitori si ripercuotono su quali rotture di stock regionali? I knowledge graph trasformano queste domande da progetti di ricerca in capacità degli agenti in tempo reale.





Normative DPP: In Europa la trasparenza normativa è ora obbligatoria per alcuni settori, con un’introduzione graduale per tutti i settori nei prossimi anni. I DPP creano registrazioni verificabili ed end‑to‑end del percorso e della composizione di un prodotto, dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione, distribuzione e punto vendita. Oltre alla conformità, i DPP sbloccano nuovo valore: consentono agli agenti di verificare le dichiarazioni di sostenibilità, supportare i workflow dell’economia circolare e fornire ai consumatori i dati di provenienza che richiedono sempre più spesso.

Piattaforma agentica enterprise

Una volta unificati e tradotti i dati, serve il motore operativo per sviluppare, eseguire e governare la tua forza lavoro digitale. Questo layer di orchestrazione dà vita alla tua strategia: distribuisce agenti merchant a contatto con i clienti per negoziare le transazioni, scala il processo decisionale tra i dipartimenti con gli agenti dati enterprise e applica un rigoroso monitoraggio human-on-the-loop (HOL). È il framework governato che permette agli agenti di risolvere problemi complessi in autonomia, mantenendo saldamente le persone al controllo del layer decisionale.

Agente merchant: È il cervello AI al centro dell’agentic commerce. L’agente merchant interagisce con gli agenti shopper tramite protocolli standardizzati (ACP/UCP), attingendo all’intera profondità del tuo catalogo prodotti, ai profili Customer 360, all’inventario in tempo reale e ai dati di terze parti per costruire l’offerta ottimale nel momento giusto. Non è un motore di raccomandazione statico, ma un negoziatore dinamico, che bilancia obiettivi di margine, customer lifetime value e vincoli di inventario per concludere il miglior accordo possibile per entrambe le parti.





Agenti dati enterprise: L’analisi dei dati non dovrebbe essere frenata dal numero di analisti che puoi assumere. Gli agenti dati enterprise democratizzano l’accesso agli insight, consentendo agli utenti di business di ogni funzione, dal merchandising al finance, dalle operations al marketing, di interrogare, esplorare e agire sui dati tramite l’AI conversazionale. Costruito su una piattaforma ad alte prestazioni progettata per eseguire migliaia di agenti in simultanea, è così che si scala il supporto decisionale a tutta l’organizzazione.





Monitoraggio HOL: L’autonomia senza supervisione non è intelligenza: è rischio. I sistemi human-on-the-loop progettano un layer di governance in cui gli agenti operano in modo indipendente entro confini definiti, ma effettuano l’escalation quando serve. Quando un agente rileva un’anomalia, non si limita a segnalarla: simula alternative, valuta i compromessi e presenta una soluzione consigliata per l’approvazione umana. La persona resta nel loop al layer decisionale, non a quello esecutivo, e il business avanza più velocemente senza rinunciare al controllo.

Il punto di vista per i dirigenti

Con l’evoluzione della tecnologia AI da semplici assistenti passivi ad agenti autonomi, il successo dipende dalla capacità di rafforzare le competenze nella creazione di agenti. Implementa infrastrutture dati e di Agentic AI di livello enterprise che forniscano dati accessibili e pronti per l’AI, e che abilitino operazioni sia human-in-the-loop che autonome nell’agentic commerce, nel settore manifatturiero, nei punti vendita e nelle supply chain.

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