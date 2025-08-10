Diskover, soutenu par Snowflake Ventures, offre aux entreprises une visibilité totale sur leurs données existantes

Une stratégie d’IA réussie nécessite un socle data solide, mais un nombre impressionnant de leaders de la data et de l’IA se sentent mal préparés. Selon une enquête menée auprès des dirigeants, un quart d’entre eux ont décrit leurs pratiques en matière de données comme « plutôt imprécises » à « très imprécises » pour prendre en charge les applications d’IA générative, et plus de la moitié admettent qu’ils ne sont qu’« à peu près prêts ».

À cela s’ajoute le fait que les entreprises sont aux prises avec des pétaoctets de données piégées sur des appareils de stockage hérités. Le manque de visibilité sur ces systèmes rend impossible la recherche ou l’identification d’informations stratégiques et peut coûter aux entreprises de 100 employés traitant des données environ 2,7 millions USD par an. Diskover est à l’avant-garde de ce défi en aidant ses clients à trouver, analyser et enrichir des données pour une prise de décision intelligente et une action rapide, des tâches quotidiennes aux applications d’IA avancée et de data lake.

La capacité à exploiter la valeur des données dispersées et non structurées grâce à une visibilité globale est l'une des principales raisons pour lesquelles nous soutenons Diskover grâce à un investissement de Snowflake Ventures. Notre investissement offre à nos clients communs un processus transparent pour identifier les données les plus précieuses et permettre aux développeurs d’ingérer ces données dans Snowflake à l’aide de Snowflake Openflow sans avoir à repenser l’architecture ou la configuration.

Nos clients pourront accéder à Diskover via la Marketplace Snowflake pour bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs données sur des systèmes de stockage disparates tels que NetApp, Dell EMC, Vast et DDN, le tout au sein de leur environnement Snowflake. À l’avenir, une fois que les clients auront identifié des données stratégiques à l’aide de Diskover, ils pourront les répliquer en toute transparence dans Snowflake à l’aide d’Openflow, et Diskover développe les connecteurs directs pour permettre à nos clients de faire toutes ces opérations à partir de l’interface de Diskover.

Diskover aide les entreprises à localiser leurs données les plus précieuses sur les appareils de stockage existants en offrant une vue unifiée de toutes les données d'une entreprise, offrant une visibilité et une recherche globales et fournissant des fonctionnalités pour améliorer l'efficacité globale des données. Associée à la puissance de la plateforme simple, fiable et connectée de Snowflake, notre intégration aidera nos clients à ingérer facilement leurs données les plus essentielles, apportant clarté et réelle valeur opérationnelle pour construire un socle data robuste prêt pour l’IA.

Restez à l’affût pour essayer l’application connectée Snowflake de Diskover Data, bientôt disponible dans la Marketplace Snowflake.