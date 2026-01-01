TÉMOIGNAGES CLIENTS
ACCOR CONSTRUIT UNE CUSTOMER DATA PLATFORM POUR RENFORCER L’IMPACT DE SES CAMPAGNES MARKETING
Avec Snowflake et Hightouch, Accor, un leader mondial de l’hospitalité, développe une Customer Data Platform pour maximiser la performance de ses campagnes, optimiser ses budgets marketing et offrir des expériences clients ultra-personnalisées.
RÉSULTATS CLÉS :
2
mois pour lancer la CDP après les tests initiaux
85 %
de rapidité en plus dans l‘extraction de données pour les besoins de segmentation
SecteurRetail Grande distribution, Voyages et hospitalité
LieuIssy-les-Moulineaux, France
Une expérience d'accueil améliorée grâce à une meilleure qualité de données
Accor déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle. Avec plus de 5 700 hôtels, 10 000 restaurants et bars, ainsi que des espaces bien-être et de coworking répartis dans plus de 110 pays, le groupe réinvente l'hospitalité en offrant bien plus qu’un hébergement classique : des expériences uniques et personnalisées pour chaque client. Au cœur de cette ambition, les données jouent un rôle clé.
Dans le cadre de la refonte de ses opérations marketing, Accor a entrepris de renforcer la segmentation et d'améliorer le ciblage de ses clients et prospects grâce à une Customer Data Platform (CDP). L’objectif : offrir une expérience toujours plus personnalisée.
En utilisant Snowflake et ses modèles de données existants, Accor a déployé en deux mois une CDP composable à partir de la solution Hightouch.
Points forts
Des campagnes de marketing plus rapides : grâce à Snowflake et Hightouch, les équipes marketing d'Accor peuvent désormais obtenir des données en quelques minutes seulement pour des ciblages complexes, contre trois semaines auparavant.
Une visibilité transversale accrue pour une marque globale : Snowflake unifie les données du groupe en cohérence avec son organisation marketing, répartie en 7 groupes différents : en hubs géographiques pour les segments Premium, Midscale & Eco et en marques pour le segment Luxe (Fairmont, Sofitel…).
- Une meilleure compréhension des clients, grâce à la data : la granularité des données permise par la CDP permet un ciblage plus précis, et l’envoi de communications plus personnalisées aux clients tout au long de leur voyage.
La donnée au service des enjeux clients
Dans le cadre de la refonte de ses opérations marketing, Accor a évolué d’une approche strictement régionale vers une organisation matricielle, combinant d’une part les marques Premium, Midscale, & Eco gérées par hubs géographiques, et d’autre part les marques Luxe gérées individuellement au niveau mondial. Les équipes marketing mondiales cherchaient également à affiner leur ciblage en améliorant la personnalisation des messages, afin de rendre leurs actions plus efficaces.
En utilisant Snowflake et des modèles de données efficaces déjà en place, les équipes métiers et data ont uni leurs forces pour définir des cas d’usage pilotes.
« Snowflake a été retenu dès 2019 au sein de Accor comme socle technique data, rappelle ainsi Jean-François Guilmard, Chief Data Officer chez Accor. La préexistence et la maîtrise en interne de cette One Data Platform basée sur Snowflake a joué bien sûr un rôle fondamental d’accélérateur pour le projet de CDP ».
Un outil pour accélérer l'innovation
Accor a évalué plusieurs éditeurs et leurs solutions pour développer sa CDP, en s’appuyant sur des critères tels que la proposition de valeur, la solidité technique, la vision, la roadmap et les retours d’expérience de leurs clients. Rapidement, la question s’est posée entre une CDP classique et une CDP composable, notamment en raison de la stack technique Snowflake déjà en place et de la centralisation des données associée. Compte tenu de l’ensemble de ces critères et de sa composabilité native, c’est la solution de composable CDP Hightouch qui est retenue par Accor.
85 %
Rapidité d’extraction de données
L’équipe data organise alors un POC, sur la base d’un use case défini avec les équipes métiers : le recensement, parmi les clients existants et les prospects identifiés, de ceux qui pourraient avoir une appétence pour
l'hôtellerie de luxe. Cette segmentation était auparavant impossible car les critères n'étaient pas assez fins dans l’outil existant. Objectif du POC : évaluer la valeur de la nouvelle CDP composable, construite sur la plateforme Snowflake. « La prise en main, les capacités et les résultats obtenus ont été si rapides que nous avons pu, sur la période prévue pour notre POC, tester deux autres use cases, et ainsi engager un plus grand nombre de collaborateurs métier » se félicite Jean-François Guilmard.
Une rapidité rendue possible par la maturité de l’équipe data et la bonne maîtrise de Snowflake et du modèle de données développé depuis plusieurs années. Résultat : deux mois seulement après les premiers tests, la mise en production de la CDP Hightouch sur Snowflake est définitivement validée.
Temps gagné et budgets marketing optimisés
Ainsi, le travail sur le modèle de données s’intensifie pour intégrer de nouveaux attributs aux enregistrements de chaque business unit, chacune disposant de ses propres données et connecteurs. L'idée est de développer les connecteurs adaptés aux plateformes digitales spécifiques à chaque activité. Ce travail vise à atteindre deux objectifs : d’une part, une capacité de segmentation la plus précise possible pour assurer une personnalisation des messages ultra poussée, et d’autre part, une vision globale et partagée des contacts permettant des processus digitaux unifiés et harmonisés à l’échelle mondiale.
« Au total, nous avons formé plus de 200 personnes et nous organisons des comités hebdomadaires pour assurer le suivi et la continuité de l’adoption de la plateforme vers de nouveaux usages » souligne Jean-François Guilmard. Les équipes marketing, ainsi que d’autres équipes métiers telles que la Loyalty, utilisent désormais la CDP comme outil de requêtes.. Elles bénéficient de données tierces qui viennent enrichir celles de la plateforme, renforçant ainsi la connaissance client.
« La CDP, du fait de sa composabilité, nous a permis une optimisation immédiate de nos budgets marketing »
JEAN-FRANCOIS GUILMARD
Concrètement, ces dernières ont gagné un temps précieux : au lieu de devoir attendre trois semaines pour des demandes de segmentation complexe, elles peuvent désormais isoler un segment précis pour une campagne en quelques minutes.
Cette autonomie leur permet de gagner en agilité, et de réduire le temps de déploiement des campagnes. Outre une meilleure efficacité des équipes, les performances des campagnes marketing profitent également de la nouvelle CDP : un meilleur ciblage limite leurs coûts tout en favorisant leur capacité d’activation en matière d’acquisition, de fidélisation et de rétention.
« En d’autres termes, la CDP nous a permis une optimisation immédiate de nos budgets marketing, précise le Chief Data Officer de chez Accor. Un résultat positif rapide que l’on doit au caractère composable de la CDP, et surtout à la préexistence et à la maîtrise de la stack technologique Snowflake en amont ».
Vers une exploitation de la puissance de l'ia
Après plusieurs mois d’utilisation, la CDP composable ouvre déjà de nouvelles perspectives au groupe, avec plusieurs axes de développement. L’intégration de données tierces va se poursuivre, afin d’enrichir la connaissance clients et toujours mieux segmenter et adresser la cible de prospects. De même, Accor prévoit d'intensifier l’utilisation en temps réel, avec par exemple la proposition d’activités autour de l’hôtel, en fonction des centres d’intérêt du client, au moment du check-in.
Mais c’est aussi et surtout l’intégration de l’intelligence artificielle qui constitue le socle d’avenir de l’approche data du groupe dans les prochaines années. « L’augmentation du volume de données n’est utile que si elles dispensent un intérêt business, rappelle Jean-François Guilmard. À ce titre, l’IA peut fortement augmenter leur valeur, et nous travaillons à ce jour main dans la main avec l’équipe IA du Groupe pour définir de nouveaux indicateurs, tels qu’un score de brand affinity (notamment pour les marques du secteur luxe) ou encore le score de pression commerciale. Autant de défis à relever et de nouvelles données à créer grâce à l’IA, tout en comptant sur le socle solide et stable que constituent Hightouch et Snowflake ».