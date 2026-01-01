ACCOR CONSTRUIT UNE CUSTOMER DATA PLATFORM POUR RENFORCER L’IMPACT DE SES CAMPAGNES MARKETING

Dans le cadre de la refonte de ses opérations marketing, Accor a évolué d’une approche strictement régionale vers une organisation matricielle, combinant d’une part les marques Premium, Midscale, & Eco gérées par hubs géographiques, et d’autre part les marques Luxe gérées individuellement au niveau mondial. Les équipes marketing mondiales cherchaient également à affiner leur ciblage en améliorant la personnalisation des messages, afin de rendre leurs actions plus efficaces.

En utilisant Snowflake et des modèles de données efficaces déjà en place, les équipes métiers et data ont uni leurs forces pour définir des cas d’usage pilotes.

« Snowflake a été retenu dès 2019 au sein de Accor comme socle technique data, rappelle ainsi Jean-François Guilmard, Chief Data Officer chez Accor. La préexistence et la maîtrise en interne de cette One Data Platform basée sur Snowflake a joué bien sûr un rôle fondamental d’accélérateur pour le projet de CDP ».