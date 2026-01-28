Dans l’entreprise moderne, l’un des principaux obstacles à l’efficacité de l’intelligence artificielle et de l’analytique n’est pas le manque de données, mais une absence de sens partagé. Depuis trop longtemps, la logique business et les définitions, comme le taux d’attrition ou la marge nette, restent enfermées dans des silos propriétaires. Les équipes doivent donc recréer sans cesse le même contexte sémantique, avec à la clé des incohérences et des efforts inutiles.

Nous avons récemment présenté notre vision d’Open Semantic Interchange (OSI), un standard open source conçu comme un traducteur universel de la sémantique des données. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer plusieurs avancées majeures qui font passer OSI du stade de vision à celui de standard fondateur.

La spécification OSI est disponible

La première version de la spécification OSI est désormais disponible dans un référentiel Git sous licence Apache 2, à l’adresse https://github.com/open-semantic-interchange/OSI. Cette spécification définit un modèle extensible et indépendant de tout prestataire pour représenter les éléments d’une couche sémantique, notamment les jeux de données, les métriques, les dimensions, les relations et les contextes. Les outils, plateformes et applications agentiques peuvent ainsi les interpréter de manière homogène.



Pour nous, cette spécification est un point de départ, pas une finalité. Les retours, les échanges et les contributions de la communauté guideront son évolution. Pour savoir comment contribuer directement, consultez la section « Participez » ci-dessous.

Un écosystème de poids

La force de cette initiative repose sur celle de la communauté qui la soutient. Une coalition diversifiée de leaders de leur secteur d’activité, des hyperscalers du cloud aux plateformes d’analytique spécialisées, participe à cette communauté.

Depuis notre dernière actualité, nous sommes ravis d’accueillir les organisations suivantes au sein du groupe de travail OSI : AtScale, Coalesce, Collate, Credible, Databricks, JetBrains, Lightdash et Qlik.

Ces nouveaux membres rejoignent notre groupe de leaders et d’acteurs innovants du secteur d’activité : Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Collibra, Cube, DataHub, dbt Labs, Domo, Elementum AI, Firebolt, Hex, Honeydew, Informatica, Instacart, JPMC, Mistral AI, Omni, Preset, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma, Starburst Data and Strategy et ThoughtSpot.

Lancement du site web Open Semantic Interchange

Nous avons lancé un site web dédié au projet Open Semantic Interchange à l’adresse open-semantic-interchange.org. Ce site offre un accès simple à la spécification OSI, à l’annuaire des membres du groupe de travail OSI et aux actualités de la communauté. Ce lancement illustre notre engagement fondamental en faveur de la transparence et d’un développement porté par la communauté.

Pour aller de l’avant : un avenir ouvert, sous l’égide d’une fondation

Dès le départ, Open Semantic Interchange a été pensé comme un projet plaçant la communauté au premier plan. À mesure que l’initiative gagnera en maturité, nous confierons OSI à un modèle de gouvernance neutre, piloté par une fondation.

Participez

Si vous souhaitez participer, voici les meilleurs moyens de contribuer. Que vous développiez une couche sémantique, une application de données agentique, une expérience de BI ou un produit de catalogue et de gouvernance, voici les meilleurs moyens de contribuer :

Commencez par consulter open-semantic-interchange.org pour découvrir le projet.

Consultez le référentiel OSI et sa documentation pour découvrir la version actuelle de la spécification.

Vous avez un cas d’usage ou une idée d’évolution de la spécification à soumettre à la communauté ? Votez pour les Discussions Github pertinentes ou créez-en une si nécessaire.

Vous souhaitez ajouter des outils ou des convertisseurs ? Soumettez une pull request dans le référentiel.

Nous nous engageons à développer OSI de manière ouverte, avec une spécification claire, un espace public et un écosystème de partenaires en pleine croissance. Ouvrez avec nous la voie vers une sémantique unifiée.

Déclarations prévisionnelles

Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les résultats et les offres réels peuvent différer et sont soumis à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.