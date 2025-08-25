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Was ist Big Data Analytics und wie funktioniert es?

Dieser Artikel befasst sich mit Big Data Analytics und ihrer Funktionsweise. Es werden Tools, Methoden und Lösungen vorgestellt, die Unternehmen dabei helfen, Big Data in verwertbare Erkenntnisse zu verwandeln. Big Data Analytics ist in der heutigen Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung, um verborgene Muster aufzudecken, die Entscheidungsfindung zu verbessern, Kosten zu senken und Innovationen zu fördern.

  • Übersicht
  • Was ist Big Data Analytics?
  • Big Data im Vergleich zu herkömmlichen Daten
  • Wie funktioniert Big Data Analytics
  • Warum ist Big Data Analytics wichtig?
  • Methoden zur Big Data-Analyse
  • Vorteile von Big Data Analytics
  • Herausforderungen der Big Data Analytics
  • Anwendungsfälle für Big Data Analytics
  • Tools für Big Data Analytics
  • Fazit
  • Häufig gestellte Fragen zu Big Data Analytics
  • Kunden, die Snowflake einsetzen
  • Snowflake-Ressourcen

Übersicht

Big Data Analytics ist ein revolutionärer Ansatz zur Verarbeitung großer, komplexer Datasets. Auch wenn es zunächst trocken klingt, öffnet die Analytik Türen für wertvolle Erkenntnisse: Trends aufdecken, Abläufe optimieren und branchenübergreifende datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen. Die Möglichkeit, schnell Informationen aus großen Sammlungen strukturierter und unstrukturierter Daten zu analysieren und zu gewinnen, kann zu Fortschritten und Durchbrüchen – vom Gesundheitswesen bis hin zur Fertigung – führen und hat dies auch bereits getan.

Was ist Big Data Analytics?

Big Data Analytics ist der Prozess, bei dem riesige, vielfältige Datasets schnell erfasst und analysiert werden, um aussagekräftige kommerzielle oder wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Big Data-Analytics-Dienste lösen die Herausforderungen, die Daten mit sich bringen, die in extremer Menge und Geschwindigkeit in verschiedenen Formaten (strukturiert, semistrukturiert und unstrukturiert) eingehen. Durch den Einsatz skalierbarer, cloudnativer Rechenleistung können mithilfe von Analytics prädiktive Einblicke und Trends gewonnen werden, die für veraltete Verarbeitungssysteme unsichtbar wären. Letztlich können Unternehmen so von reaktivem Reporting zu proaktiver, datengestützter Strategie und überragender Entscheidungsfindung gelangen. 

Big Data Analytics unterscheidet sich grundlegend von herkömmlicher Data Analytics, indem sie sich auf den Umfang und die Komplexität der Daten konzentriert, anstatt nur Zusammenfassungen abzugeben. Während herkömmliche Methoden auf begrenzte, strukturierte Stichproben zurückgreifen, um vergangene Ereignisse zu analysieren, verarbeitet Big Data Analytics die Gesamtheit der multiformatigen Hochgeschwindigkeitsdaten, um Vorhersagemodelle zu erstellen.

 

Die fünf Vs von Big Data Analytics

Während Volumen, Geschwindigkeit und Vielfalt traditionell die Komplexität von Big Data definieren, erstreckt sich die moderne Definition auf die fünf Vs, um die wesentlichen Herausforderungen und notwendigen Ergebnisse von Big Data-Analysen vollständig zu erfassen. Diese zusätzlichen Faktoren – Richtigkeit und Wert – bestimmen, ob die Daten vertrauenswürdig und letztlich rentabel für das Unternehmen sind.

  • Volume (Volumen): Das bezieht sich auf den schieren Umfang der täglich generierten Daten – denken Sie an Petabytes oder sogar Exabytes. Herkömmliche Datenbanken können diese Menge an Informationen einfach nicht speichern oder effizient abfragen.

  • Velocity (Geschwindigkeit): Dies ist die Geschwindigkeit, mit der Daten erstellt, erfasst und verarbeitet werden. In vielen modernen Anwendungsfällen wie Betrugserkennung oder Aktienhandel müssen Einblicke nahezu in Echtzeit, oft innerhalb von Millisekunden, gewonnen werden.

  • Variety (Vielfalt): Daten gibt es heute in verschiedenen Formaten, darunter Transaktionsdatensätze (strukturiert), Sensordaten und Webprotokolle (semistrukturiert) sowie Social-Media-Beiträge oder -Videos (unstrukturiert). Effektive Analytik muss in der Lage sein, all diese verschiedenen Datentypen zusammen zu harmonisieren und zu analysieren.

  • Veracity (Richtigkeit): Daten müssen vertrauenswürdig und genau sein, um sie für Analytics oder KI-Modelle zu verwenden. Denn sonst könnten sie zu schädlichen Ergebnissen führen. Die Verwendung von Daten mit niedriger Richtigkeit erfordert robuste Prozesse zur Datenbereinigung, Governance und Qualitätssicherung, um zu gewährleisten, dass die gewonnenen analytischen Erkenntnisse zuverlässig und nicht irreführend sind.
  • Value (Wert): Mehrwert ist das ultimative Ziel von Big Data Analytics: aussagekräftige, nützliche und rentable Einblicke aus riesigen Datasets zu gewinnen. Wenn ein Unternehmen erfolgreich Volumen, Geschwindigkeit, Vielfalt und Richtigkeit erreichen kann, dann ist der Wert das resultierende Geschäftsergebnis. Der Wert beinhaltet Wettbewerbsvorteile, Kosteneinsparungen, optimierte Entscheidungen, Innovation oder neue Einnahmequellen. Im Grunde genommen sind Daten nur dann „groß“, wenn sie letztlich einem Unternehmen einen Mehrwert einbringen.

Big Data im Vergleich zu herkömmlichen Daten

Es gibt keinen einzigen Faktor, der darüber entscheidet, ob es sich um große oder traditionelle Daten handelt. Einige der grundlegenden Unterschiede umfassen den Wert, wie oben erwähnt, und ob er effektiv mit traditionellen oder älteren Tools analysiert werden kann. Traditionelle Daten sind ähnlich wie Datenbanken strukturiert und basieren auf statistischen Methoden und herkömmlichen Abfragetools wie SQL, um analysiert zu werden. Big Data entwickelt sich schnell und umfasst riesige Datasets in unterschiedlichen Formaten, darunter strukturierte, unstrukturierte und semistrukturierte Daten. Herkömmliche Datenanalysetools können die Skalierbarkeit oder Komplexität von Big Data nicht verarbeiten oder analysieren. Deshalb erfordert Big Data für die Analyse verteilte Systeme und fortschrittliche Tools wie maschinelles Lernen. 

Traditionelle Datenanalytik verarbeitet überschaubare Mengen an Informationen, wie z. B. die Ausführung eines tagesaktuellen Verkaufsberichts aus einer einzigen, strukturierten Finanzdatenbank, indem sie in vorhersehbaren Batches verarbeitet wird. Umgekehrt sind Big-Data-Analytics-Lösungen erforderlich, wenn es darum geht, riesige Mengen an Streaming-Daten zu verarbeiten, wie z. B. eine globale Ridesharing-App, die Millionen von Fahrzeugen überwacht. In dieser Situation müssen beispielsweise Daten mit hoher Geschwindigkeit (in Millisekunden) erfasst und verarbeitet werden, um geschätzte Echtzeit-Ankunftszeiten und dynamische Preise zu berechnen. 

Auch hier muss Big Data eine große Vielfalt bewältigen und integriert strukturierte GPS-Koordinaten mit unstrukturiertem Feedbacktext von Fahrern und Bildern. Ausgeklügelte Techniken sind erforderlich, um die Richtigkeit (Vertrauenswürdigkeit) zu verwalten und sicherzustellen, dass der ultimative unternehmerische Nutzen herausgeholt wird – eine Komplexität, für die herkömmliche Systeme einfach nicht entwickelt wurden.

Wie funktioniert Big Data Analytics?

Big Data Analytics funktioniert über einen systematischen End-to-End-Workflow, der auf enorme Skalierbarkeit und Komplexität ausgelegt ist und Rohinformationen letztlich in verwertbare Erkenntnisse verwandelt. Um diesen Prozess zu veranschaulichen, verwenden wir das hypothetische Beispiel eines großen Kreditkartenunternehmens, das Echtzeit-Finanzbetrug verhindern will.

Der Workflow für dieses Beispiel zeigt, wie Erkenntnisse aus der Big Data-Analytics kontinuierliche Streams von Transaktionsdaten in Prognosemodelle und sofortige Warnungen verwandeln, die in jeder Phase spezielle Cloud-Technologien erfordern.

 

Datenerfassung (Ingestion)

In dieser Anfangsphase werden riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen erfasst. So erfasst das Kreditkartenunternehmen kontinuierlich Milliarden von Echtzeit-Ereignissen: jeden Kauf, jede Geldautomatenabhebung und jeden Online-Anmeldeversuch über Kartenzahlungen, E-Commerce-APIs und Anwendungsprotokolle weltweit.

 

Datenbereinigung und Vorverarbeitung

Rohdaten sind oft unordentlich und erfordern sofortige Bereinigung, Standardisierung und Anreicherung, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Das ist die Transformationsphase. Die Data Discovery ist ein inhärenter Bestandteil dieser Phasen, da sie das Erforschen und Verstehen der Daten vor oder während der Analyse beinhaltet. Duplikate, Fehler oder schwache Daten können irreführende Erkenntnisse liefern. Beim Beispiel Kreditkartenunternehmen werden Datenströme sofort auf fehlende Felder überprüft, standardisiert (z. B. um sicherzustellen, dass alle Zeitzonen einheitlich sind) und mit externen Daten wie bekannten Betrugslisten oder der Standorthistorie des Kunden angereichert.

 

Datenspeicherung und -verwaltung

Die riesigen, transformierten Datasets müssen in skalierbaren, flexiblen Architekturen gespeichert werden, die Rechen- und Speicherressourcen voneinander trennen. Die sauberen Daten des Kreditkartenunternehmens werden auf einer Cloud-Datenplattform gespeichert, die die Petabytes an Datensätzen verarbeitet, sodass verschiedene Analyseteams auf dieselbe Single Source of Truth zugreifen können, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

 

Datenanalyse 

Hier werden fortschrittliche Techniken wie maschinelles Lernen und statistische Modellierung angewendet, um Muster zu erkennen und Ergebnisse vorherzusagen. So können beispielsweise Modelle für maschinelles Lernen Kaufhistorie, Standort und Ausgabengewohnheiten von Nutzenden in Echtzeit anhand einer Transaktion analysieren. Erkennt das Modell eine statistisch signifikante Anomalie, z. B. eine Karte, die innerhalb einer Stunde auf zwei Kontinenten verwendet wird, wird die Transaktion gekennzeichnet.

 

Datenvisualisierung und Reporting

In der letzten Phase werden die komplexen Ergebnisse in Dashboards oder automatisierten Aktionen für geschäftliche Benutzer präsentiert. Bei dem hypothetischen Kreditkartenunternehmen werden sofort automatisierte Systeme ausgelöst, um die verdächtige Transaktion zu blockieren und eine Betrugsmeldung an den Kunden zu senden. Datenanalysten sehen sich Dashboards an, die aggregierte Trends von Betrugsversuchen über verschiedene Regionen und Kartentypen hinweg für die strategische Planung zeigen.

Warum ist Big Data Analytics wichtig?

Big Data Analytics ist eine wichtige Komponente von Business Intelligence, da sie über retrospektives Reporting hinausgeht und sich auf prädiktive Einblicke und Analysen konzentriert. Durch diesen Mechanismus, der riesige Datenspeicher, selbst unstrukturierte Daten, in verwertbare Einblicke verwandelt, verschaffen sich Unternehmen einen enormen Wettbewerbsvorteil, indem sie alles vom Umsatz über die Effizienz bis hin zur Kundenerfahrung vorantreiben. 

Dieser Prozess verbessert sofort die Entscheidungsfindung, indem Ratespiele durch Informationen ersetzt werden, die beantworten, was wahrscheinlich als Nächstes geschehen wird und wie am besten vorzugehen ist, wodurch sich ein Wettbewerbsvorteil verschafft wird.

Über Strategien hinaus wirkt sich Big Data direkt auf den Gewinn und die Kundenbeziehungen aus. Sie steigert die betriebliche Effizienz, indem sie Streaming-Daten von allen Maschinen und Systemen analysiert und so vorausschauende Wartungen ermöglicht und verschwenderische Ausgaben in globalen Workflows eliminiert. Gleichzeitig fördert sie ein tieferes Verständnis der Kundschaft, indem sie verschiedene Daten – von Transaktionen bis hin zur sozialen Stimmung – zusammenführt, um eine detaillierte 360-Grad-Ansicht zu erstellen, die hyperpersonalisierte Angebote fördert und die Kundentreue steigert. Die extrem schnelle Analyse von Daten dient auch als primäre Verteidigung für die Risikominderung, indem Bedrohungen wie Finanzbetrug und Cyberangriffe sofort in Echtzeit erkannt und neutralisiert werden.

Big-Data-Analysemethoden

Big Data Analytics verfolgt einige wesentliche analytische Ansätze:

 

Deskriptive Analytik

Deskriptive Analytik ist die grundlegendste Analyse, bei der Daten verwendet werden, um die Frage zu beantworten, was in der Vergangenheit passiert ist. Dabei werden Daten aggregiert, gezählt und zusammengefasst, um einen Kontext zu vergangenen Ereignissen und Performance zu schaffen, wie z. B. Verkaufsdaten aus einem letzten Quartal. 

 

Diagnostische Analytik

Techniken wie Data Mining und Kausalitätsanalyse zielen darauf ab, herauszufinden, „warum“ etwas passiert ist, um die Grundursache für ein bestimmtes Ergebnis zu bestimmen, wie eine bestimmte Kampagne, die zu Kunden-Leads oder einer verringerten Abwanderung geführt hat.

 

Prädiktive Analytik

Mithilfe statistischer Modelle und maschinellen Lernens nutzt diese Art der Analyse vergangene Muster, um künftige Wahrscheinlichkeiten zu prognostizieren und die Frage zu beantworten: "Was wird wahrscheinlich als Nächstes passieren?" Dies kann auf viele Branchen und Anwendungsfälle angewendet werden, z. B. auf die Prognose der zukünftigen Verkaufsnachfrage, die Prognose der Wartung von Fahrzeugflotten oder die Prognose, wann Studierende wahrscheinlich zurückfallen und vorausschauende Unterstützung benötigen. Prädiktive Analytik ist ein leistungsstarkes Werkzeug im Marketing, mit dem datengestützte Einblicke Kampagnen gestalten und Kunden gewinnen, halten und pflegen können. Und hier ermöglicht Big Data Analytics die Möglichkeiten von ML- und KI-Modellen.

 

Präskriptive Analytik

Dies ist eine der fortschrittlichsten Formen der Big Data Analytics, die über die Vorhersage, was passieren könnte, hinausgeht und vorgibt, was wir dagegen tun sollten. Oft werden Entscheidungen in Echtzeit mithilfe von Optimierung und Simulation getroffen, z. B. durch dynamische Anpassung der Preise, um den Gewinn anhand des aktuellen Bestands und der aktuellen Nachfrage zu maximieren.

Vorteile von Big Data Analytics

Big Data Analytics liefert einen messbaren Wert im gesamten Unternehmen, indem es eine Reihe kritischer, datengestützter Vorteile ermöglicht, die sich direkt auf Rentabilität, Strategie und Risiko auswirken. Zu den Vorteilen gehören:

 

Kostensenkung und betriebliche Effizienz

Durch die Analyse von Streaming-Daten aus Lieferketten und Sensoren können Unternehmen Verschwendung erkennen und beseitigen. Das ermöglicht eine präzise Ressourcenzuweisung und eine vorausschauende Wartung, um kostspielige Geräteausfallzeiten zu verhindern. 

 

Verbesserte Kundeneinblicke

Durch die Integration und Analyse von Transaktionen neben unstrukturierten Daten wie Social-Media-Stimmung erhalten Unternehmen eine detaillierte 360-Grad-Sicht auf die Verbraucher:innen und gehen weit über das grundlegende demografische Verständnis hinaus.

 

Schnellere Entscheidungsfindung

Big Data versetzt Führungskräfte in die Lage, schnell an Rätselraten vorbeizugehen und liefert zuverlässige, datengestützte Informationen, die nicht nur künftige Ergebnisse prognostizieren, sondern auch die beste Vorgehensweise vorschlagen.

 

Verbesserte Produktentwicklung

Analysen decken verborgene Verhaltensmuster und Vorlieben von Kund:innen auf und führen Produktteams an, bestehende Angebote zu optimieren oder schnell innovative neue Funktionen zu entwickeln, die direkt auf die Marktnachfrage eingehen.

 

Wettbewerbsvorteil

Big Data Analytics ermöglicht es Unternehmen, ihre Marktposition erheblich zu verbessern, indem sie tiefgreifende, zeitnahe Einblicke in Strategie und Innovation einfließen lassen. Das führt direkt zu mehr Umsatz, Kundenzufriedenheit und mehr. 

 

Risikomanagement und Betrugserkennung

Die Fähigkeit, Daten mit extremer Geschwindigkeit zu verarbeiten, ist für eine moderne Verteidigung unerlässlich. So können Finanzinstitute und Sicherheitsteams anomale Transaktionen oder Cyberangriffe sofort in Echtzeit erkennen und neutralisieren.

Herausforderungen der Big Data Analytics

Trotz des transformativen Potenzials von Big Data Analytics stehen Unternehmen bei der effektiven Nutzung dieser Informationen vor erheblichen Herausforderungen, vor allem aufgrund der schieren Skalierbarkeit und Komplexität, die mit den fünf V verbunden sind. Zu diesen Schwierigkeiten gehören technische, Sicherheits- und Talentbereiche, die moderne, integrierte Lösungen erfordern.

 

Datenvolumen

Das einfache Speichern und Verarbeiten von Petabytes an Informationen ist kostspielig, und die herkömmliche Infrastruktur versagt oft bei dem riesigen Umfang an Daten, die täglich generiert werden.

 

Datenvielfalt

Die Notwendigkeit, viele verschiedene Datenformate zu integrieren und zu vereinheitlichen – von strukturierten Datenbanken bis hin zu unstrukturierten Videos und Texten –, schafft komplexe und arbeitsintensive Pipelines für Daten.

 

Datengeschwindigkeit

Um kontinuierliche, schnelle Streams eingehender Daten in Echtzeit zu verarbeiten, sind spezielle Streaming-Technologien erforderlich, die effizient entwickelt und gewartet werden müssen.

 

Datenqualität und -richtigkeit

Da Daten aus zahlreichen Quellen mit unterschiedlicher Zuverlässigkeit stammen, bleibt die Gewährleistung der Genauigkeit, Einheitlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen eine grundlegende Hürde.

 

Sicherheit und Datenschutz

Der Schutz riesiger, verteilter Datasets, die sensible Kundeninformationen enthalten, bringt komplexe Compliance-Risiken und Governance-Herausforderungen mit sich, die verschiedenen globalen Vorschriften unterliegen können.

 

Skalierbarkeit und Performance 

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sicherzustellen, dass ihre Datenplattformen sofort skaliert werden können, um schwankenden Anforderungen gerecht zu werden, ohne dabei die Abfragegeschwindigkeit zu beeinträchtigen oder übermäßige Betriebskosten zu verursachen.

 

Talent und Fachwissen

Big-Data-Analysemethoden erfordern qualifizierte Data Scientists und Data Engineers, die über das spezifische Fachwissen verfügen, um komplexe Big-Data-Technologien zu verwalten, zu optimieren und daraus Nutzen zu ziehen.

Anwendungsfälle für Big Data Analytics

Wenn Big Data Analytics auf modernen Cloud-Datenplattformen basiert, entstehen individuelle, hochwertige Anwendungsfälle, die auf die spezifischen Datenherausforderungen jeder großen Branche zugeschnitten sind. Diese Anwendungsfälle umfassen:

 

Gesundheitswesen

Durch die Zusammenführung unstrukturierter Patientenakten, Daten aus klinischen Studien und Informationen zu Leistungsansprüchen können Leistungserbringer eine 360-Grad-Ansicht eines Patienten erstellen, um Versorgungspfade zu personalisieren und die allgemeinen Gesundheitsergebnisse zu verbessern.

 

Finanzen

Finanzinstitute nutzen die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung von Big Data Analytics, um Milliarden von Transaktionen in Echtzeit zu analysieren. Das ermöglicht eine sofortige Betrugserkennung, prädiktive Analytik und ausgefeilte algorithmische Handelsstrategien.

 

Handel

Händler kombinieren Online-Clickstream-Daten, Aufzeichnungen über Treueprogramme und Lagerbestände, um die Nachfrage genau vorherzusagen und hyperpersonalisierte Produktempfehlungen zu geben, die den Umsatz steigern.

 

Fertigung

Die Integration riesiger Mengen an IT- und Betriebstechnologie-Sensordaten aus der Fertigungshalle ermöglicht vorausschauende Wartung und trägt zur Optimierung von Produktionsprozessen für mehr betriebliche Effizienz bei.

 

Transport und Logistik

Unternehmen analysieren Echtzeit-GPS- und Wetterdaten sowie historische Trends, um komplexe Lieferrouten zu optimieren, den Flottenbetrieb proaktiv zu steuern und die Resilienz der Lieferkette zu steigern.

 

Bildungswesen

Universitäten zentralisieren Studenten-, Lehrkörper- und Verwaltungsakten, um eine 360-Grad-Ansicht zu erstellen, mit der sie gefährdete Studierende identifizieren und Lerninterventionen personalisieren können, um die Bindung zu stärken. Analysen helfen auch, Verschwendung bei der Gebäudenutzung zu reduzieren und unterstützen Alumni-Beziehungen und die Mittelbeschaffung. 

 

Unterhaltung

Medienunternehmen analysieren große Mengen an Sehgewohnheiten und Daten zur sozialen Stimmung, um eine Content-Erstellungsstrategie zu entwickeln und Inhaltsempfehlungen in Echtzeit zu optimieren. So wird das Engagement und die Bindung von Abonnent:innen maximiert.

Tools für Big Data Analytics

Aufgrund der enormen Skalierbarkeit und Komplexität moderner Daten reichen relationale Single-Server-Tools nicht mehr aus. Big Data Analytics erfordert ein leistungsstarkes Ökosystem spezialisierter Technologien. Diese Tools sind oft nach Funktionen kategorisiert: Speicherung, Verarbeitung und Analyse. Hier einige beliebte Big-Data-Analysetools:

 

Hadoop

Apache Hadoop ist ein grundlegendes Open-Source-Framework, das entwickelt wurde, um riesige Datasets zu verwalten und zu verarbeiten, indem der Workload auf ein Netzwerk von Standardservern verteilt wird. Sie bietet die grundlegenden Funktionen für fehlertolerante Speicherung und Stapelverarbeitung im Petabyte-Bereich.

 

Spark

Apache Spark ist eine fortschrittliche, mehrsprachige Verarbeitungs-Engine, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Es beschleunigt analytische Workloads, insbesondere maschinelles Lernen, indem die Daten im gesamten Cluster gespeichert bleiben, was zu einer überragenden Performance gegenüber plattenbasierten Systemen führt.

 

Stream-Analytics-Tools

Diese spezielle Software wird verwendet, um Daten sofort nach ihrer Generierung zu erfassen und zu analysieren – ein „Data in Motion“-Ansatz. Dies ist entscheidend für Anwendungsfälle, die sofortige Einblicke erfordern, wie z. B. die Überwachung von Internet of Things (IoT)-Sensoren oder die Erkennung von Finanzbetrug innerhalb von Millisekunden.

 

Verteilter Speicher

Diese Architekturen sind darauf ausgelegt, riesige Dateien in Blöcke aufzuteilen und sie sicher auf zahlreiche physische oder virtuelle Maschinen zu verteilen. Dieses Design gewährleistet eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und hohe Datenbeständigkeit und eliminiert Single Points of Failure.

 

Data-Mining-Tools

Diese Software sitzt auf den Verarbeitungs- und Speicherebenen und nutzt ausgefeilte statistische und maschinelle Lernalgorithmen, um selbstständig riesige Datasets zu durchkämmen. Diese Tools können verborgene Korrelationen aufdecken, Ausreißer identifizieren und Muster für prädiktive Modellierung erkennen.

 

NoSQL-Datenbanken

Hierbei handelt es sich um eine vielfältige Familie nicht relationaler Datenbanktechnologien, die auf flexible Datenmodelle zugeschnitten sind, einschließlich semistrukturierter und unstrukturierter Daten. Sie bieten die Agilität und enorme horizontale Skalierbarkeit, die strenge, feste Schema-Datenbanken nicht bieten können.

 

Data Warehouses

Data Warehouses sind moderne, cloudnative Plattformen, die für leistungsstarke analytische Abfragen großer Mengen sauberer, strukturierter Daten optimiert wurden. Sie sind auf eine Trennung von Rechenleistung und Speicher ausgelegt, sodass Ressourcen unabhängig voneinander hoch- oder herunterskaliert werden können, je nach Bedarf.

Fazit

Big Data Analytics ist keine optionale IT-Funktion mehr. Heute ist es eine strategische Notwendigkeit, die moderne Unternehmensführung definiert. Indem Unternehmen die Komplexität der fünf V’s (Volumen, Geschwindigkeit, Vielfalt, Richtigkeit, Wert) meistern, erhalten sie die Möglichkeit, über rückwärtsgerichtete Berichte hinauszugehen und immense Datenspeicher mit vielfältigen Rohdaten in präzise zukunftsgerichtete Informationen umzuwandeln. Die ultimative Kraft dieser Disziplin ist ihre Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und in einer datengestützten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit Analytics können Unternehmen ihre Workflows optimieren, Marktveränderungen antizipieren und hyperpersonalisierte Kundenerfahrungen bereitstellen, was den Umsatz und die betriebliche Effizienz steigert. In einer Welt, in der Daten-Assets exponentiell wachsen, ist die Fähigkeit, diese Daten in verwertbare Erkenntnisse zu verwandeln, der wichtigste Faktor, um einen nachhaltigen Geschäftsvorteil zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen zu Big Data Analytics

Big Data Analytics dient als Engine für moderne Business Intelligence und bietet die nötige Rohleistung und fortschrittliche Modellierungsfunktionen, um riesige, komplexe Datasets zu verarbeiten. Business Analytics nutzt die daraus resultierenden Einblicke, Modelle und Trends und setzt sie direkt in operative Strategien und verwertbare Managemententscheidungen um.

Die beiden Felder überlappen sich stark und verwenden einige der gleichen Tools, haben aber einen unterschiedlichen Umfang. Big Data Analytics ist die Engine, die riesige Datasets sammelt, bereinigt und verarbeitet, während Data Science die Disziplin ist, die diese Infrastruktur nutzt, um fortschrittliches, prädiktives Wissen und grundlegend neue Algorithmen zu entwickeln.

Big-Data-Analytics-Plattformen sind in der Regel mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrolle ausgestattet. Die allgemeine Sicherheit hängt jedoch von der richtigen Konfiguration und Governance ab. Zwar birgt der Umgang mit riesigen, sensiblen Daten Risiken, doch diese Systeme schützen sie, indem sie die erforderlichen Maßnahmen wie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und ständige, automatisierte Verschlüsselung für alle Daten einsetzen. Letztlich hängt die Sicherheit davon ab, dass das Unternehmen diese Tools richtig einsetzt, z. B. durch rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC, Role-Based Access Controls), um zu steuern, wer auf bestimmte Daten zugreifen kann. 