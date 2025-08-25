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O que é Big Data Analytics e como funciona?

Este artigo abordará o que é análise de big data e como funciona. Ele mostra as ferramentas, os métodos e as soluções que ajudam as empresas a transformar big data em insights práticos. No atual cenário de negócios, a análise de big data é indispensável, permitindo que as organizações descubram padrões ocultos, melhorem o processo decisório, reduzam os custos e promovam a inovação.

  • Visão geral
  • O que é análise de big data?
  • Big data versus dados tradicionais
  • Como funciona a análise de big data
  • Por que a análise de big data é importante?
  • Métodos de análise de big data
  • Benefícios da análise de big data
  • Desafios da análise de big data
  • Casos de uso de análise de big data
  • Ferramentas de análise de big data
  • Conclusão
  • Perguntas frequentes sobre as ferramentas de análise de big data
  • Clientes que usam o Snowflake
  • Recursos Snowflake

Visão geral

A análise de big data é um método transformador para o processamento de grandes conjuntos de dados complexos. Embora à primeira vista ela possa parecer excessiva, a análise de dados abre portas para insights valiosos: descoberta de tendências, otimização de operações e possibilitação de tomadas de decisões baseadas em dados em todos os setores. Conseguir analisar e obter inteligência rapidamente de grandes conjuntos de dados estruturados e não estruturados pode e tem levado a grandes avanços e descobertas do setor de saúde ao setor industrial.

O que é análise de big data?

A análise de big data é o processo de coleta e análise rápida de imensos conjuntos de dados diversificados para extrair insights de negócios ou científicos significativos. Os serviços de análise de big data têm como objetivo lidar, especificamente, com os desafios impostos pelo fluxo de dados em volume e velocidade extremas, chegando em vários formatos (estruturados, semiestruturados e não estruturados). Ao utilizar o poder computacional em escala e nativo da nuvem, a análise de dados extrai insights e tendências preditivas que seriam invisíveis para os sistemas de processamento antigos. Em última análise, ela permite que as organizações evoluam de relatórios reativos para uma estratégia proativa e baseada em dados e uma tomada de decisões de qualidade superior. 

A análise de big data difere radicalmente da análise de dados tradicional ao se concentrar na escala e na complexidade dos dados, em vez de apenas resumi-los. Embora os métodos tradicionais dependam de amostras limitadas e estruturadas para analisar eventos anteriores, a análise de big data processa todos os dados multidimensionais de alta velocidade para criar modelos preditivos.

Cinco dimensões da análise de big data

Embora o volume, a velocidade e a variedade tradicionalmente definam a complexidade do big data, a definição moderna estende-se aos cinco Vs para capturar totalmente os desafios essenciais e os resultados necessários da análise de big data. Esses fatores adicionais, veracidade e valor, determinam se os dados são confiáveis e, em última análise, lucrativos para a empresa.

  • Volume: refere-se à enorme escala dos dados gerados diariamente, em termos de petabytes ou até exabytes. Os bancos de dados tradicionais simplesmente não conseguem armazenar ou consultar com eficiência tanta informação.

  • Velocidade: é a rapidez na qual os dados são criados, coletados e processados. Em muitos casos de uso modernos, como detecção de fraudes ou negociação de ações, os insights precisam ser extraídos quase em tempo real, geralmente em milissegundos.

  • Variedade: atualmente, os dados vêm em diversos formatos, incluindo registros transacionais (estruturados), dados de sensores e logs da web (semiestruturados) e publicações ou vídeos de mídias sociais (não estruturados). Uma análise de dados eficiente deve ser capaz de harmonizar e analisar todos esses diferentes tipos de dados em conjunto.

  • Veracidade: os dados devem ser confiáveis e precisos para serem usados em análise de dados ou modelos de IA, caso contrário, eles podem levar a resultados distorcidos. Usar dados de baixa veracidade exige fortes processos de limpeza, governança e garantia de qualidade dos dados para garantir que os insights analíticos gerados sejam confiáveis e não induzam a erros.
  • Valor: é o objetivo final da análise de big data: extrair insights significativos, úteis e lucrativos de imensos conjuntos de dados. Se uma empresa puder alcançar com sucesso volume, velocidade, variedade e veracidade, o valor será o resultado final para os negócios. O valor inclui vantagem competitiva, redução de custos, decisões otimizadas, inovação ou novos fluxos de receita. Em essência, os dados são "grandes" somente se, em última análise, gerarem valor para uma organização.

Big data versus dados tradicionais

Não existe um único fator que determine se algo é um big data ou um dado tradicional. Algumas das diferenças fundamentais incluem o valor, como mencionado acima, e se ele pode ser analisado de forma eficaz por ferramentas tradicionais ou antigas. Os dados tradicionais são estruturados, como em bancos de dados, e dependem de métodos estatísticos e ferramentas de consulta tradicionais, como SQL, para serem analisados. Big data são rápidos e incluem grandes conjuntos de dados em diferentes formatos, incluindo dados estruturados, não estruturados e semiestruturados. As ferramentas tradicionais de análise de dados não conseguem processar ou analisar a escala ou a complexidade de big data. Por isso, eles requerem sistemas distribuídos e ferramentas avançadas, como aprendizado de máquina, para análise. 

A análise de dados tradicional lida com um volume de informações gerenciável, como a execução de um relatório de vendas no final do dia a partir de um único banco de dados financeiro estruturado, processando-o em lotes previsíveis. Por outro lado, as soluções de análise de big data são necessárias quando se lida com um imenso volume de dados de streaming, como um app global de transporte de passageiros que monitora milhões de veículos. Nessa situação, por exemplo, os dados precisam ser ingeridos e processados em alta velocidade (milissegundos) para calcular em tempo real os tempos estimados de chegada e preços dinâmicos. 

Neste cenário, o big data precisa gerenciar uma imensa variedade de dados, integrando informações estruturadas (coordenadas de GPS) com dados não estruturados (feedbacks de motoristas em texto e imagens). Técnicas sofisticadas são necessárias para gerenciar a veracidade (confiabilidade) e garantir que o valor comercial final seja extraído, um desafio para o qual os sistemas tradicionais simplesmente não foram projetados para lidar.

Como funciona a análise de big data?

A análise de big data opera por meio de um fluxo de trabalho sistemático e completo, projetado para lidar com uma escala e complexidade gigantesca, transformando, em última análise, informações brutas em insights úteis. Para ilustrar esse processo, vamos usar o exemplo hipotético de uma grande empresa de cartão de crédito que procura prevenir fraudes financeiras em tempo real.

O fluxo de trabalho deste exemplo mostra como os insights de análise de big data transformam fluxos contínuos de dados transacionais em modelos preditivos e alertas imediatos, exigindo tecnologias de nuvem especializadas em todas as fases.

Coleta de dados (ingestão)

Este estágio inicial envolve a coleta de imensos volumes de dados em alta velocidade de diversas fontes. Por exemplo, a empresa de cartão de crédito recebe continuamente bilhões de eventos em tempo real: todas as compras, saques de ATM e tentativas de login online de usos de cartões de crédito, APIs de comércio eletrônico e logs de apps em todo o mundo.

Limpeza e pré-processamento de dados

Os dados brutos são muitas vezes confusos, exigindo limpeza, padronização e enriquecimento imediatos para garantir a precisão. Este é o estágio de transformação. A descoberta de dados é parte integrante destas etapas, pois envolve a exploração e compreensão dos dados antes ou durante a análise. Dados duplicados, com erros ou de baixa qualidade podem produzir insights incorretos. No exemplo da administradora de cartões de crédito, os fluxos de dados são verificados instantaneamente quanto a campos ausentes, padronizados (por exemplo, garantindo que todos os fusos horários sejam uniformes) e enriquecidos com dados externos, como listas de bloqueio de fraudes conhecidas ou o histórico de localização do cliente.

Gestão e armazenamento de dados

Os imensos conjuntos de dados transformados devem ser armazenados em arquiteturas com escalas dimensionáveis e flexíveis que separam a computação do armazenamento. Os dados limpos da empresa de cartão de crédito são armazenados em uma plataforma de dados na nuvem, que lida com petabytes de registros, permitindo que diferentes equipes de análise acessem a mesma única fonte de verdade sem afetar a performance.

Análise de dados 

É nesta etapa que técnicas avançadas, como aprendizado de máquina e modelagem estatística, são empregadas para descobrir padrões e prever resultados. Por exemplo, os modelos de aprendizado de máquina podem analisar o histórico de compras, o local e os hábitos de despesas de um usuário em relação a uma transação em tempo real. Se o modelo detectar uma anomalia estatisticamente significativa (por exemplo, um cartão usado em dois continentes no período de uma hora), ele sinalizará a transação.

Visualização de dados e produção de relatórios

A fase final envolve a apresentação das descobertas complexas por meio de dashboards ou ações automatizadas para usuários empresariais. Na empresa hipotética de cartões de crédito, sistemas automatizados são ativados de modo instantâneo para bloquear a transação suspeita e enviar uma mensagem de texto de alerta de fraude ao cliente. Enquanto isso, os analistas de dados visualizam dashboards que mostram tendências agregadas de tentativas de fraude em diferentes regiões e tipos de cartão para o planejamento estratégico.

Por que a análise de big data é importante?

A análise de big data é um componente importante da inteligência de mercado, pois ela vai além da produção de relatórios retrospectivos, levando a insights e análises preditivas. Ter esse mecanismo para transformar extensos volumes de dados, até dados não estruturados, em insights úteis confere uma imensa vantagem competitiva, levando tudo, desde a receita até a eficiência e a experiência do cliente. 

É um processo melhora imediatamente o processo decisório, substituindo a suposição por inteligência capaz de responder sobre o que provavelmente ocorrerá a seguir e a melhor forma de continuar, criando uma vantagem competitiva.

Além da estratégia, o big data afeta diretamente o resultado final e os relacionamentos com os clientes. Ele aumenta a eficiência operacional analisando dados de streaming de todas as máquinas e sistemas, permitindo a manutenção preditiva e a eliminação dos custos desperdiçados em fluxos de trabalho globais. Ao mesmo tempo, ele promove um entendimento mais profundo do cliente, unindo dados diversos, desde transações até sentimentos sociais, para criar uma visão detalhada de 360 graus que possibilita fornecer ofertas hiperpersonalizadas e aumenta a fidelidade do cliente. A análise de dados em velocidade extrema também funciona como a principal defesa para mitigar riscos, detectando e neutralizando instantaneamente ameaças, como fraudes financeiras e intrusões cibernéticas, em tempo real.

Métodos de análise de big data

A análise de big data tem algumas abordagens analíticas principais:

Análise de dados descritiva

A análise descritiva é a análise mais fundamental, usando os dados para responder à questão do que aconteceu no passado. Isso envolve agregar, contar e resumir dados para fornecer contexto sobre eventos e performance anteriores, como dados de vendas de um trimestre passado. 

Análise de dados diagnóstica

Técnicas como mineração de dados e causalidade visam determinar o 'porquê' algo aconteceu para tentar identificar a causa raiz de um resultado específico, como uma campanha específica que gerou leads de clientes ou reduziu a rotatividade (churn).

Análise de dados preditiva

Usando modelos estatísticos e aprendizado de máquina, este tipo de análise utiliza padrões anteriores para prever probabilidades futuras, respondendo à pergunta: "O que é provável que aconteça a seguir?" Ela pode ser empregada em inúmeros setores e casos de uso, incluindo a previsão da demanda de vendas futuras, a previsão da manutenção em frotas automotivas ou a previsão de quando é provável que os alunos fiquem para trás e precisem de suporte preventivo. A análise de dados preditiva é uma ferramenta poderosa no marketing, onde os insights baseados em dados podem moldar campanhas e ajudar a atrair, reter e cultivar clientes. É nesta etapa que o poder da análise de big data faz uso dos recursos dos modelos de ML e IA.

Análise de dados prescritiva

Esta é uma das formas mais avançadas de análise de big data. Ela vai além da previsão do que pode acontecer para prescrever o que devemos fazer com isso. Muitas vezes, este tipo de análise usa otimização e simulação para orientar decisões em tempo real, como o ajuste dinâmico dos preços para maximizar o lucro com base no estoque e na demanda atuais.

Benefícios da análise de big data

Em toda a empresa, a análise de big data oferece valor mensurável, possibilitando uma série de benefícios indispensáveis e baseados em dados que afetam diretamente a lucratividade, a estratégia e os riscos. Entre suas vantagens estão:

Redução de custos e eficiência operacional

A análise de dados de streaming de cadeias de fornecedores e sensores ajuda as empresas a identificar e eliminar o desperdício, permitindo uma alocação precisa de recursos e possibilitando a manutenção preditiva para evitar tempo de inatividade de equipamentos caros. 

Melhores insights sobre o cliente

Ao integrar e analisar transações e dados não estruturados, como o sentimento das mídias sociais, as organizações obtêm uma visão mais detalhada e de 360 graus do consumidor, indo muito além da compreensão demográfica básica.

Decisões mais rápidas

O big data dá autonomia aos gestores para irem além das suposições, fornecendo inteligência baseada em dados de alta precisão que, além de prever cenários, recomenda a melhor linha de ação.

Melhor desenvolvimento de produtos

A análise de dados revela padrões ocultos no comportamento e nas preferências dos clientes, orientando as equipes de produtos a refinar as ofertas existentes ou desenvolver rapidamente novos recursos inovadores que lidam diretamente com a demanda do mercado.

Vantagem competitiva

Ao utilizar insights avançados e no tempo certo para fundamentar a estratégia e a inovação, a análise de big data permite que uma empresa melhore sua posição no mercado de modo significativo. Isso resulta diretamente em maior geração de receita, satisfação do cliente e muito mais. 

Gestão de riscos e detecção de fraudes

A capacidade de processar dados em velocidade extrema é essencial para a defesa moderna, permitindo que instituições financeiras e equipes de segurança detectem e neutralizem instantaneamente transações anômalas ou intrusões cibernéticas em tempo real.

Desafios da análise de big data

Apesar do potencial transformador da análise de big data, as organizações enfrentam grandes desafios para fazer uso eficaz dessas informações, principalmente por causa da escala e da complexidade inerentes aos cinco Vs. Essas dificuldades incluem áreas técnicas, de segurança e de talentos, exigindo soluções modernas e integradas para serem superadas.

Volume de dados

Simplesmente armazenar e processar petabytes de informação é caro, e as infraestruturas tradicionais muitas vezes não conseguem lidar com a enorme escala de dados gerados diariamente.

Variedade de dados

A necessidade de integrar e harmonizar vários formatos de dados, desde bancos de dados estruturados até vídeos e textos não estruturados, cria pipelines de dados complexos e trabalhosos.

Velocidade dos dados

O processamento contínuo e ágil dos fluxos de dados recebidos em tempo real requer tecnologias de streaming especializadas que devem ser desenvolvidas e mantidas com eficiência.

Veracidade e qualidade dos dados

Como os dados provêm de inúmeras fontes com diferentes níveis de confiabilidade, garantir a precisão, a consistência e a confiabilidade das informações continua sendo um obstáculo fundamental.

Segurança e privacidade

A proteção de imensos conjuntos de dados distribuídos que contêm informações confidenciais do cliente traz riscos complexos de conformidade e desafios de governança que podem estar sujeitos a várias regulamentações globais.

Escalabilidade e performance 

As organizações lidam com o desafio de garantir que a escala de suas plataformas de dados possam ser dimensionadas de modo instantâneo para atender à demanda flutuante sem comprometer a velocidade de consultas ou incorrer em custos operacionais excessivos.

Talento e conhecimento

Os métodos de análise de big data exigem cientistas e engenheiros de dados capacitados com os conhecimentos específicos para gerenciar, otimizar e extrair valor de big data a partir de tecnologias complexas.

Casos de uso de análise de big data

A análise de big data, quando viabilizada por plataformas modernas de dados na nuvem, possibilita casos de uso distintos e de alto valor, adaptados aos desafios de dados específicos de cada setor principal. Entre os casos de uso, estão:

Saúde

Ao unificar anotações não estruturadas de pacientes, dados de estudos clínicos e informações de sinistros, os prestadores de serviços podem ter uma visão completa do paciente para personalizar as opções de tratamento e melhorar os resultados de saúde gerais.

Setor financeiro

As instituições financeiras usam o processamento de alta velocidade da análise de big data para verificar bilhões de transações em tempo real para detecção instantânea de fraudes, análise de dados preditiva e estratégias de negociação de algoritmos sofisticados.

Varejo

Os varejistas combinam dados de "clickstream" online, registros de programas de fidelidade e níveis de estoque para prever com precisão a demanda e oferecer recomendações hiperpersonalizadas de produtos capazes de promover o aumento das vendas.

Setor industrial

Ser capaz de integrar imensos volumes de dados de sensores de tecnologia informática e operacional (TO) do chão da fábrica do setor industrial possibilita a manutenção preditiva e ajuda a otimizar os processos de produção para uma maior eficiência operacional.

Transporte e logística

As organizações analisam dados históricos de GPS e clima em tempo real para otimizar rotas complexas de entrega, gerenciar proativamente as operações da frota e melhorar a resiliência da cadeia de fornecedores.

Educação

As universidades centralizam os registros de alunos, professores e administrativos para criar uma visão 360 graus, permitindo identificar alunos em risco e personalizar intervenções de aprendizagem para aumentar a retenção. As análises também auxiliam na redução de custos operacionais das instalações e fortalecem as relações com ex-alunos e a obtenção de fundos. 

Entretenimento

As empresas de mídia analisam grandes conjuntos de hábitos de visualização e dados de percepção social para fundamentar a estratégia de criação de conteúdo e otimizar as recomendações de conteúdo em tempo real, maximizando o engajamento e a retenção do assinante.

Ferramentas de análise de big data

A enorme escala e a complexidade dos dados modernos significam que ferramentas relacionais de um único servidor não são mais suficientes. A análise de big data requer um sólido ecossistema de tecnologias especializadas. Com frequências, essas ferramentas são categorizadas de acordo com a função: armazenagem, processamento e análise. Veja, a seguir, exemplos de algumas das principais ferramentas de análise de big data:

Hadoop

Apache Hadoop é um método básico de código aberto, criada para gerenciar e processar enormes conjuntos de dados, distribuindo a carga de trabalho em uma rede de servidores padrão. Ele fornece os recursos essenciais de armazenagem e processamento em lote tolerantes a falhas em escala de petabytes.

Spark

Apache Spark é um mecanismo avançado de processamento multilinguagem desenvolvido para oferecer velocidade. Ele agiliza as cargas de trabalho analíticas, especialmente o aprendizado de máquina, mantendo os dados residentes na memória em todo o cluster, levando a uma performance superior em relação aos sistemas baseados em disco.

Ferramentas de análise de dados em streaming

É um software especializado usado para ingerir e analisar dados no instante em que eles são gerados, o que é uma abordagem "dados em movimento". O método é fundamental para casos de uso que requerem insights imediatos, como monitoramento de sensores de Internet das Coisas (IoT) ou detecção de fraudes financeiras em milissegundos.

Armazenamento distribuído

Estas arquiteturas foram desenvolvidas para dividir arquivos gigantes em partes e distribuir com segurança em inúmeras máquinas físicas ou virtuais. Com design que garante escalabilidade praticamente ilimitada e alta durabilidade dos dados, eliminando pontos individuais de falha.

Ferramentas de mineração de dados

Este software situa-se no topo das camadas de processamento e armazenamento e emprega algoritmos estatísticos e de aprendizado de máquina sofisticados para combinar, de forma autônoma, enormes conjuntos de dados. Estas ferramentas podem revelar correlações ocultas, identificar valores atípicos e descobrir padrões de modelagem preditiva.

Bancos de dados NoSQL

Trata-se de uma família diversificada de tecnologias de banco de dados não relacionais, adaptadas para lidar com modelos de dados flexíveis, incluindo dados semiestruturados e não estruturados. Elas oferecem a agilidade e a escalabilidade horizontal massiva que bancos de dados rigorosos e com esquema fixo não podem oferecer.

Data warehouses

Os data warehouses são plataformas modernas e nativas da nuvem, otimizadas para consultas analíticas de alta performance em grandes volumes de dados limpos e estruturados. Elas foram desenvolvidas para separar o poder computacional do armazenamento, permitindo que os recursos sejam ampliados ou reduzidos de forma independente de acordo com as flutuações da demanda.

Conclusão

A análise de big data não é mais uma função opcional de TI. Hoje em dia, ela é uma necessidade estratégica que define o liderança empresarial moderna. Ao controlar a complexidade dos cinco fatores (volume, velocidade, variedade, veracidade e valor), as organizações obtêm o poder de ir além dos relatórios voltados para o futuro e converter enormes repositórios de dados brutos e diversificados em inteligência precisa e voltada para o futuro. O objetivo final dessa disciplina é promover a inovação e manter a empresa competitiva em um mundo baseado em dados. A análise de dados permite que as empresas otimizem seus fluxos de trabalho, antecipem as mudanças de mercado e ofereçam experiências hiperpersonalizadas aos clientes, aumentando assim a receita e a eficiência operacional. Em um mundo onde os ativos de dados estão crescendo exponencialmente, a capacidade de transformar esses dados em insights úteis é o fator exclusivo mais determinante para a obtenção de uma vantagem competitiva duradoura.

Perguntas frequentes sobre análise de dados

A análise de big data serve como o mecanismo para a inteligência de mercado moderna, fornecendo a capacidade bruta e os recursos avançados de modelagem necessários para lidar com imensos conjuntos de dados complexos. Em seguida, a análise de dados de negócios recebe os insights, modelos e tendências resultantes e os traduz diretamente em estratégias operacionais e decisões úteis de gerenciamento.

Os dois campos têm forte sobreposição e usam algumas das mesmas ferramentas, mas têm um escopo diferente. A análise de big data é o mecanismo que coleta, limpa e processa imensos conjuntos de dados, enquanto a ciência de dados é a disciplina que usa essa infraestrutura para desenvolver conhecimentos avançados e preditivos e algoritmos fundamentalmente novos.

Normalmente, as plataformas de análise de big data são projetadas com recursos de segurança integrados, incluindo controles de criptografia e acesso, embora a segurança geral dependa da configuração e da governança adequadas. Embora o tratamento de imensos volumes de dados confidenciais crie riscos, esses sistemas os protegem usando medidas necessárias, como autenticação multifator (MFA) e criptografia constante e automatizada de todos os dados. Em última análise, a segurança depende que a empresa use essas ferramentas corretamente, como o uso de controles de acesso baseados em função (role-based access controls, RBAC) para controlar quem pode acessar determinados dados. 