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Che cos’è la big data analytics e come funziona?

Questo articolo spiega cos’è la big data analytics e come funziona. Esplorerà strumenti, metodi e soluzioni che aiutano le aziende a trasformare i big data in insight azionabili. La big data analytics è fondamentale nel panorama business di oggi, perché consente alle organizzazioni di individuare pattern nascosti, migliorare il decision-making, ridurre i costi e promuovere l’innovazione.

  • Panoramica
  • Che cos’è la big data analytics?
  • Big data vs dati tradizionali
  • Come funziona la big data analytics
  • Perché la big data analytics è importante?
  • Metodi di big data analytics
  • Vantaggi della big data analytics
  • Sfide della big data analytics
  • Casi d’uso della big data analytics
  • Strumenti di big data analytics
  • Conclusione
  • FAQ sugli strumenti di big data analytics
  • Clienti che utilizzano Snowflake
  • Risorse Snowflake

Panoramica

La big data analytics è un approccio trasformativo all’elaborazione di dataset ampi e complessi. Anche se può sembrare un tema “tecnico”, l’analytics apre le porte a insight di valore: individuare trend, ottimizzare le operations e abilitare decisioni basate sui dati in tutti i settori. La capacità di analizzare rapidamente e ricavare intelligence da grandi raccolte di dati strutturati e non strutturati ha portato, e continua a portare, progressi e innovazioni dalla sanità al manifatturiero.

Che cos’è la big data analytics?

La big data analytics è il processo di raccolta e analisi rapide di dataset enormi e diversi per identificare insight commerciali o scientifici significativi. I servizi di big data analytics affrontano in modo specifico le sfide legate a dati che fluiscono con volumi e velocità estremi e arrivano in formati differenti (strutturati, semi-strutturati e non strutturati). Sfruttando potenza di calcolo scalabile e cloud-native, l’analytics estrae insight predittivi e trend che sarebbero invisibili con sistemi legacy di elaborazione. In definitiva, consente alle organizzazioni di passare dal reporting reattivo a una strategia proattiva, basata sui dati, e a decisioni migliori. 

La big data analytics si differenzia in modo sostanziale dall’analisi dei dati tradizionale perché si concentra su scala e complessità dei dati, non solo su sintesi e riepiloghi. Mentre i metodi tradizionali si basano su campioni limitati e strutturati per analizzare eventi passati, la big data analytics elabora l’intero insieme di dati ad alta velocità e in più formati per costruire modelli predittivi.

 

Le cinque V della big data analytics

Se volume, velocità e varietà definiscono tradizionalmente la complessità dei big data, la definizione moderna si estende alle cinque V per descrivere in modo completo le sfide essenziali e i risultati necessari della big data analytics. Questi ulteriori fattori, veridicità e valore, determinano se i dati sono affidabili e, in ultima analisi, profittevoli per il business.

  • Volume: Indica l’enorme quantità di dati generati ogni giorno, nell’ordine di petabyte o persino exabyte. I database tradizionali non riescono a memorizzare o interrogare in modo efficiente volumi di questo tipo.

  • Velocità: È la rapidità con cui i dati vengono creati, raccolti ed elaborati. In molti casi d’uso moderni, come rilevamento frodi o trading azionario, gli insight devono essere estratti quasi in tempo reale, spesso in millisecondi.

  • Varietà: Oggi i dati arrivano in formati diversi, inclusi record transazionali (strutturati), dati dei sensori e web log (semi-strutturati), e post sui social o video (non strutturati). Un’analytics efficace deve essere in grado di armonizzare e analizzare insieme tutti questi tipi di dati.

  • Veridicità: Per essere utilizzati in analytics o modelli di AI, i dati devono essere affidabili e accurati, altrimenti possono generare esiti dannosi. L’uso di dati con bassa veridicità richiede solidi processi di data cleansing, governance e quality assurance, per garantire che gli insight siano affidabili e non fuorvianti.
  • Valore: Il valore è l’obiettivo finale della big data analytics: estrarre insight significativi, utili e profittevoli da dataset di grandi dimensioni. Se un’azienda riesce a gestire volume, velocità, varietà e veridicità, il valore è il risultato di business che ne deriva. Il valore comprende vantaggio competitivo, riduzione dei costi, decisioni ottimizzate, innovazione o nuovi flussi di ricavi. In sostanza, i dati sono davvero “big” solo se generano valore per un’organizzazione.

Big data vs dati tradizionali

Non esiste un singolo fattore che determini se i dati siano big data o dati tradizionali. Alcune differenze fondamentali includono il valore, come descritto sopra, e la possibilità o meno di analizzarli efficacemente con strumenti tradizionali o legacy. I dati tradizionali sono strutturati, ad esempio nei database, e vengono analizzati con metodi statistici e strumenti di interrogazione come SQL. I big data si muovono rapidamente e includono dataset vastissimi in formati diversi, tra cui dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati. Gli strumenti tradizionali di analisi dei dati non riescono a elaborare la scala o la complessità dei big data, per questo servono sistemi distribuiti e strumenti avanzati come il machine learning. 

L’analisi dei dati tradizionale gestisce volumi contenuti, ad esempio un report di fine giornata sulle vendite da un singolo database finanziario strutturato, elaborato con batch prevedibili. Al contrario, soluzioni di big data analytics sono necessarie quando si gestisce un volume enorme di dati in streaming, ad esempio un’app globale di ride-sharing che monitora milioni di veicoli. In questo scenario, i dati devono essere ingeriti ed elaborati ad alta velocità, in millisecondi, per calcolare tempi di arrivo stimati in tempo reale e pricing dinamico. 

Inoltre, i big data devono gestire un’enorme varietà, integrando coordinate GPS strutturate con feedback testuali e immagini non strutturati. Servono tecniche sofisticate per gestire la veridicità (affidabilità) e garantire l’estrazione del valore di business finale, una complessità per cui i sistemi tradizionali non sono progettati.

Come funziona la big data analytics?

La big data analytics opera attraverso un workflow sistematico end-to-end, progettato per gestire scala e complessità elevate, trasformando in ultima analisi le informazioni grezze in insight azionabili. Per illustrare il processo, utilizziamo l’esempio ipotetico di una grande società di carte di credito che vuole prevenire frodi finanziarie in tempo reale.

Il workflow mostra come gli insight di big data analytics trasformino flussi continui di dati transazionali in modelli predittivi e alert immediati, richiedendo tecnologie cloud specializzate in ogni fase.

 

Raccolta dei dati (ingestion)

La fase iniziale consiste nella raccolta di enormi volumi di dati ad alta velocità da fonti diverse. Ad esempio, la società di carte di credito ingerisce continuamente miliardi di eventi in tempo reale: ogni acquisto, prelievo ATM e tentativo di accesso online, provenienti da strisciate di carta, API ecommerce e log di app in tutto il mondo.

 

Pulizia dei dati e pre-processing

I dati grezzi sono spesso disordinati e richiedono pulizia, standardizzazione e arricchimento immediati per garantirne l’accuratezza. Questa è la fase di trasformazione. La data discovery è parte integrante di queste fasi, perché comporta l’esplorazione e la comprensione dei dati prima o durante l’analisi. Duplicati, errori o dati deboli possono generare insight fuorvianti. Nel nostro esempio, i flussi vengono verificati subito per individuare campi mancanti, standardizzati (ad esempio uniformando i fusi orari) e arricchiti con dati esterni come blacklist di frodi note o storico delle posizioni del cliente.

 

Archiviazione e gestione dei dati

I dataset trasformati, di grandi dimensioni, devono essere archiviati in architetture scalabili e flessibili che separano calcolo e storage. I dati puliti vengono archiviati in una cloud data platform, che gestisce petabyte di record e permette a diversi team di analisi di accedere alla stessa single source of truth senza impattare le prestazioni.

 

Analisi dei dati 

È la fase in cui si applicano tecniche avanzate come machine learning e modellazione statistica per scoprire pattern e prevedere risultati. Ad esempio, i modelli di machine learning possono analizzare cronologia d’acquisto, posizione e abitudini di spesa di un utente rispetto a una transazione in tempo reale. Se il modello rileva un’anomalia statisticamente significativa, ad esempio una carta utilizzata in due continenti nell’arco di un’ora, segnala la transazione.

 

Visualizzazione e reporting

La fase finale consiste nel presentare risultati complessi tramite dashboard o azioni automatizzate per gli utenti di business. Nell’azienda ipotetica, sistemi automatizzati bloccano immediatamente la transazione sospetta e inviano al cliente un SMS di alert per frode. Nel frattempo, i data analyst consultano dashboard con trend aggregati dei tentativi di frode per area geografica e tipologia di carta, a supporto della pianificazione strategica.

Perché la big data analytics è importante?

La big data analytics è una componente importante della business intelligence perché va oltre il reporting retrospettivo e porta insight e analisi predittive. La capacità di trasformare grandi quantità di dati, anche non strutturati, in insight azionabili offre alle aziende un vantaggio competitivo significativo, perché influisce su ricavi, efficienza e customer experience. 

Questo processo migliora immediatamente il decision-making, sostituendo l’intuizione con intelligence che risponde a cosa probabilmente accadrà e qual è il modo migliore di procedere.

Oltre alla strategia, i big data incidono direttamente su risultati economici e relazioni con i clienti. Guidano l’efficienza operativa analizzando dati in streaming da macchine e sistemi, abilitando manutenzione predittiva ed eliminando sprechi nei workflow globali. Allo stesso tempo, favoriscono una comprensione più profonda del cliente, unendo dati diversi, dalle transazioni al sentiment sui social, per creare una vista granulare a 360 gradi che abilita offerte iper-personalizzate e aumenta la loyalty. L’analisi dei dati a velocità estreme funge anche da prima linea per la mitigazione del rischio, rilevando e neutralizzando immediatamente minacce come frodi finanziarie e intrusioni cyber in tempo reale.

Metodi di big data analytics

La big data analytics comprende alcuni principali approcci analitici:

 

Analytics descrittiva

È l’analisi più fondamentale e utilizza i dati per rispondere alla domanda: cosa è successo in passato? Consiste nell’aggregare, contare e sintetizzare i dati per contestualizzare eventi e performance passati, ad esempio i dati di vendita del trimestre precedente. 

 

Analytics diagnostica

Tecniche come data mining e analisi della causalità mirano a capire perché è successo qualcosa e a individuare la causa radice di un outcome specifico, ad esempio una campagna che ha generato lead o ridotto il churn.

 

Analytics predittiva

Utilizzando modelli statistici e machine learning, sfrutta i pattern storici per prevedere probabilità future e risponde alla domanda: “Cosa è probabile che succeda dopo?” Si applica a molti settori e casi d’uso, come previsione della domanda di vendita, manutenzione delle flotte o individuazione preventiva di studenti a rischio. L’analytics predittiva è un potente strumento di marketing, dove gli insight basati sui dati possono orientare le campagne e aiutare ad acquisire, fidelizzare e coltivare i clienti. È qui che la big data analytics abilita le capacità di modelli ML e AI.

 

Analytics prescrittiva

È una delle forme più avanzate di big data analytics: va oltre la previsione di ciò che potrebbe accadere e indica cosa dovremmo fare. Spesso utilizza ottimizzazione e simulazione per guidare decisioni in tempo reale, ad esempio adeguando dinamicamente i prezzi per massimizzare il profitto in base a inventario e domanda correnti.

Vantaggi della big data analytics

La big data analytics genera valore misurabile in tutta l’azienda, abilitando benefici critici basati sui dati che impattano direttamente profittabilità, strategia e rischio. Tra questi:

 

Riduzione dei costi ed efficienza operativa

Analizzare dati in streaming da supply chain e sensori aiuta le aziende a individuare ed eliminare gli sprechi, consentendo un’allocazione più precisa delle risorse e abilitando la manutenzione predittiva per evitare downtime costosi. 

 

Migliori insight sui clienti

Integrando e analizzando le transazioni insieme a dati non strutturati come il sentiment sui social, le organizzazioni ottengono una vista granulare del consumatore a 360 gradi, ben oltre le semplici informazioni demografiche.

 

Decisioni più rapide

I big data aiutano i leader a superare rapidamente le ipotesi, offrendo intelligence ad alta fedeltà che non solo prevede gli outcome futuri, ma suggerisce anche il percorso migliore.

 

Migliore sviluppo di prodotto

L’analytics individua pattern nascosti in comportamenti e preferenze dei clienti, aiutando i team di prodotto a migliorare le offerte esistenti o a sviluppare rapidamente nuove funzionalità in linea con la domanda di mercato.

 

Vantaggio competitivo

Sfruttando insight profondi e tempestivi per orientare strategia e innovazione, la big data analytics consente a un’azienda di migliorare in modo significativo la propria posizione di mercato. Il risultato è maggiore generazione di ricavi, customer satisfaction e altro ancora. 

 

Gestione del rischio e rilevamento frodi

La capacità di elaborare dati a velocità estreme è essenziale per la difesa moderna, perché consente a istituti finanziari e team di sicurezza di rilevare e neutralizzare immediatamente transazioni anomale o intrusioni cyber in tempo reale.

Sfide della big data analytics

Nonostante il potenziale trasformativo, le organizzazioni devono affrontare sfide importanti nel valorizzare questi dati, soprattutto per scala e complessità intrinseche nelle cinque V. Le difficoltà riguardano aspetti tecnici, sicurezza e talent, e richiedono soluzioni moderne e integrate.

 

Volume dei dati

Archiviare ed elaborare petabyte di informazioni è costoso e le infrastrutture tradizionali spesso non reggono la scala dei dati generati ogni giorno.

 

Varietà dei dati

La necessità di integrare e armonizzare formati molto diversi, dai database strutturati a video e testi non strutturati, crea pipeline dati complesse e ad alta intensità di lavoro.

 

Velocità dei dati

Elaborare flussi continui di dati in ingresso ad alta velocità in tempo reale richiede tecnologie di streaming specializzate, che devono essere progettate e gestite in modo efficiente.

 

Qualità e veridicità dei dati

Poiché i dati provengono da numerose fonti con diversi livelli di affidabilità, garantire accuratezza, coerenza e trustworthiness resta un ostacolo fondamentale.

 

Sicurezza e privacy

Proteggere dataset massivi e distribuiti che contengono dati sensibili dei clienti introduce rischi di compliance e sfide di governance soggetti a normative globali differenti.

 

Scalabilità e prestazioni 

Le organizzazioni devono garantire che le piattaforme dati possano scalare rapidamente per soddisfare la domanda variabile senza compromettere la velocità delle query o generare costi operativi eccessivi.

 

Talenti e competenze

I metodi di analisi dei big data richiedono data scientist e data engineer con competenze specifiche per gestire, ottimizzare ed estrarre valore da tecnologie big data complesse.

Casi d’uso della big data analytics

La big data analytics, supportata da moderne cloud data platform, abilita casi d’uso di valore, mirati alle sfide specifiche di ogni settore. Tra questi:

 

Sanità

Unificando note cliniche non strutturate, dati di trial clinici e informazioni sui sinistri, i provider possono creare una vista a 360 gradi del paziente per personalizzare i percorsi di cura e migliorare gli outcome.

 

Servizi finanziari

Gli istituti finanziari sfruttano l’elaborazione ad alta velocità della big data analytics per analizzare miliardi di transazioni in tempo reale, rilevare frodi all’istante, eseguire analytics predittiva e alimentare strategie di trading algoritmico.

 

Retail

I retailer combinano dati clickstream, record dei programmi fedeltà e livelli di inventario per prevedere con accuratezza la domanda e offrire raccomandazioni di prodotto iper-personalizzate che aumentano le vendite.

 

Manufacturing

La possibilità di integrare volumi enormi di dati IT e OT dai sensori in fabbrica nel settore manifatturiero abilita manutenzione predittiva e ottimizza i processi produttivi, aumentando l’efficienza operativa.

 

Trasporti e logistica

Le organizzazioni analizzano dati GPS e meteo in tempo reale insieme a trend storici per ottimizzare percorsi di consegna complessi, gestire proattivamente le flotte e migliorare la resilienza della supply chain.

 

Istruzione

Le università centralizzano record di studenti, docenti e amministrazione per creare una vista a 360 gradi, identificare studenti a rischio e personalizzare interventi per aumentare la retention. L’analisi aiuta anche a ridurre gli sprechi nell’utilizzo degli edifici e supporta le relazioni con gli ex-studenti e iniziative di fundraising. 

 

Entertainment

Le media company analizzano grandi volumi di abitudini di visione e dati di sentiment sui social per orientare la strategia di contenuto e ottimizzare raccomandazioni in tempo reale, massimizzando engagement e retention.

Strumenti di big data analytics

Scala e complessità dei dati moderni rendono insufficienti gli strumenti relazionali su singolo server. La big data analytics richiede un ecosistema robusto di tecnologie specializzate. Spesso gli strumenti sono classificati per funzione: storage, elaborazione e analisi. Ecco alcuni esempi di strumenti diffusi:

 

Hadoop

Apache Hadoop è un framework open source di riferimento, progettato per gestire ed elaborare dataset enormi distribuendo il workload su una rete di server standard. Offre capacità essenziali di storage fault-tolerant su scala petabyte e batch processing.

 

Spark

Apache Spark è un motore di elaborazione avanzato e multi-language, progettato per la velocità. Accelera i workload analitici, in particolare il machine learning, mantenendo i dati in memoria nel cluster, con prestazioni superiori rispetto ai sistemi basati su disco.

 

Strumenti di stream analytics

Questo software specializzato viene utilizzato per ingerire e analizzare i dati nel momento stesso in cui vengono generati, un approccio di tipo “data in motion”. È fondamentale per casi d’uso che richiedono insight immediati, come monitoraggio di sensori Internet of Things (IoT) o rilevamento frodi finanziarie in millisecondi.

 

Storage distribuito

Queste architetture spezzano file di grandi dimensioni in blocchi e li distribuiscono in modo sicuro su numerose macchine fisiche o virtuali. Il design garantisce scalabilità praticamente illimitata e alta durabilità dei dati, eliminando single point of failure.

 

Strumenti di data mining

Questo software si posiziona sopra i livelli di elaborazione e storage e utilizza algoritmi statistici e di machine learning avanzati per esplorare autonomamente dataset enormi. Può far emergere correlazioni nascoste, individuare outlier e scoprire pattern utili alla modellazione predittiva.

 

Database NoSQL

È una famiglia eterogenea di tecnologie di database non relazionali, pensate per gestire modelli dati flessibili, inclusi dati semi-strutturati e non strutturati. Offrono agilità e scalabilità orizzontale, caratteristiche che i database a schema rigido non possono garantire.

 

Data warehouse

I data warehouse sono piattaforme moderne e cloud-native, ottimizzate per query analitiche ad alte prestazioni su grandi volumi di dati puliti e strutturati. Sono progettati per separare potenza di calcolo e storage, consentendo di scalare le risorse in modo indipendente in base alla domanda.

Conclusione

La big data analytics non è più una funzione IT opzionale. È ormai un imperativo strategico che definisce la leadership di business moderna. Gestendo la complessità delle cinque V (volume, velocità, varietà, veridicità, valore), le organizzazioni possono andare oltre i report retrospettivi e convertire grandi quantità di dati grezzi e diversi in intelligence precisa e orientata al futuro. Il vero valore di questa disciplina è la capacità di guidare l’innovazione e restare competitivi in un mondo data-driven. L’analytics permette alle aziende di ottimizzare i workflow, anticipare i cambiamenti di mercato e offrire customer experience iper-personalizzate, aumentando ricavi ed efficienza operativa. In un contesto in cui i data asset crescono in modo esponenziale, la capacità di trasformarli in insight azionabili è il fattore più determinante per ottenere un vantaggio competitivo duraturo.

FAQ sulla big data analytics

La big data analytics è il motore della business intelligence moderna, perché fornisce potenza di calcolo e capacità di modellazione avanzata per gestire dataset ampi e complessi. La business analytics utilizza poi insight, modelli e trend risultanti per tradurli in strategie operative e decisioni di management azionabili.

I due ambiti hanno molte sovrapposizioni e utilizzano alcuni degli stessi strumenti, ma hanno uno scopo diverso. La big data analytics è il motore che raccoglie, pulisce ed elabora i dataset di grandi dimensioni, mentre la data science è la disciplina che utilizza questa infrastruttura per sviluppare conoscenza predittiva avanzata e algoritmi nuovi.

Le piattaforme di big data analytics sono in genere progettate con funzionalità di sicurezza integrate, inclusi crittografia e controlli di accesso, anche se la sicurezza complessiva dipende da configurazione e governance corrette. Gestire grandi volumi di dati sensibili crea rischi, ma questi sistemi li proteggono con misure come autenticazione multi-fattore (MFA) e crittografia automatizzata costante per tutti i dati. In ultima analisi, la sicurezza dipende dal corretto utilizzo degli strumenti, ad esempio adottando controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC) per gestire chi può accedere a determinati dati. 