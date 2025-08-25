Che cos’è la big data analytics e come funziona?

La big data analytics è il processo di raccolta e analisi rapide di dataset enormi e diversi per identificare insight commerciali o scientifici significativi. I servizi di big data analytics affrontano in modo specifico le sfide legate a dati che fluiscono con volumi e velocità estremi e arrivano in formati differenti (strutturati, semi-strutturati e non strutturati). Sfruttando potenza di calcolo scalabile e cloud-native, l’analytics estrae insight predittivi e trend che sarebbero invisibili con sistemi legacy di elaborazione. In definitiva, consente alle organizzazioni di passare dal reporting reattivo a una strategia proattiva, basata sui dati, e a decisioni migliori.

La big data analytics si differenzia in modo sostanziale dall’analisi dei dati tradizionale perché si concentra su scala e complessità dei dati, non solo su sintesi e riepiloghi. Mentre i metodi tradizionali si basano su campioni limitati e strutturati per analizzare eventi passati, la big data analytics elabora l’intero insieme di dati ad alta velocità e in più formati per costruire modelli predittivi.

Le cinque V della big data analytics

Se volume, velocità e varietà definiscono tradizionalmente la complessità dei big data, la definizione moderna si estende alle cinque V per descrivere in modo completo le sfide essenziali e i risultati necessari della big data analytics. Questi ulteriori fattori, veridicità e valore, determinano se i dati sono affidabili e, in ultima analisi, profittevoli per il business.

Volume : Indica l’enorme quantità di dati generati ogni giorno, nell’ordine di petabyte o persino exabyte. I database tradizionali non riescono a memorizzare o interrogare in modo efficiente volumi di questo tipo.

Velocità : È la rapidità con cui i dati vengono creati, raccolti ed elaborati. In molti casi d’uso moderni, come rilevamento frodi o trading azionario, gli insight devono essere estratti quasi in tempo reale, spesso in millisecondi.

Varietà: Oggi i dati arrivano in formati diversi, inclusi record transazionali (strutturati), dati dei sensori e web log (semi-strutturati), e post sui social o video (non strutturati). Un’analytics efficace deve essere in grado di armonizzare e analizzare insieme tutti questi tipi di dati.