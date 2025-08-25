¿Qué son las analíticas de big data y cómo funcionan?

Las analíticas de big data se basan en un flujo de trabajo integral y sistemático, pensado para gestionar una escala y una complejidad enormes y, en última instancia, convertir la información sin procesar en información práctica. Para ilustrar este proceso, usemos el ejemplo hipotético de una gran empresa de tarjetas de crédito que quiere prevenir el fraude financiero en tiempo real.

El flujo de trabajo de este ejemplo muestra cómo la información de las analíticas de big data transforma los flujos continuos de datos transaccionales en modelos predictivos y alertas inmediatas, lo que exige tecnologías especializadas de nube en cada fase.

Recopilación de datos (ingesta)

Esta fase inicial consiste en reunir grandes volúmenes de datos de alta velocidad procedentes de fuentes diversas. Por ejemplo, la empresa de tarjetas de crédito ingiere de forma continua miles de millones de eventos en tiempo real: cada compra, retirada de dinero en cajeros e intento de inicio de sesión en línea a partir de pagos con tarjeta, API de comercio electrónico y registros de aplicaciones de todo el mundo.

Limpieza y preprocesamiento de datos

Los datos sin procesar suelen estar desordenados, por lo que requieren depuración inmediata, estandarización y enriquecimiento para garantizar su precisión. Esta es la fase de transformación. El descubrimiento de datos forma parte inherente de estas fases, ya que consiste en explorar y comprender los datos antes o durante el análisis. Los duplicados, los errores o los datos de baja calidad pueden generar información engañosa. En el ejemplo de la empresa de tarjetas de crédito, se comprueba al instante que los flujos de datos no tengan campos vacíos, se estandarizan (por ejemplo, para garantizar que todas las zonas horarias sean uniformes) y se enriquecen con datos externos, como listas negras de fraude conocidas o el historial de ubicación del cliente.

Almacenamiento y gestión de datos

Los enormes conjuntos de datos ya transformados deben almacenarse en arquitecturas escalables y flexibles que separen el cómputo del almacenamiento. Los datos limpios de la empresa de tarjetas de crédito se almacenan en una plataforma de datos en la nube, que gestiona petabytes de registros y permite que distintos equipos de análisis accedan a la única fuente de verdad sin que el rendimiento se vea afectado.

Análisis de datos

Aquí es donde se aplican técnicas avanzadas como el aprendizaje automático y el modelado estadístico para descubrir patrones y predecir resultados. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático pueden analizar el historial de compras, la ubicación y los hábitos de gasto de un usuario en relación con una transacción en tiempo real. Si el modelo detecta una anomalía estadísticamente significativa (por ejemplo, una tarjeta utilizada en dos continentes en menos de una hora), marca esa transacción como anómala.

Visualización de datos e informes

La fase final consiste en presentar los resultados complejos mediante paneles o acciones automatizadas para el usuario empresarial. En la empresa de tarjetas de crédito hipotética, se activan al instante sistemas automatizados para bloquear la transacción sospechosa y enviar al cliente un SMS de alerta de fraude. Mientras tanto, el analista de datos consulta paneles que muestran tendencias agregadas de intentos de fraude por regiones y tipos de tarjeta para la planificación estratégica.