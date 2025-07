Snowflake Startup Spotlight: Superduper Agents

Willkommen im Startup Spotlight von Snowflake, wo wir Start-up-Gründer:innen zu den Problemen befragen, die sie lösen, welche Apps sie entwickeln und welche Lektionen sie während ihrer Start-up-Reise gelernt haben. Treffen Sie Timo Hagenow, Mitgründer und CEO von Superduper, und erfahren Sie in dieser Ausgabe, wie die Plattform zur Orchestrierung von Agenten KI-Modelle in bestehende Dateninfrastrukturen integriert, um die horizontale Einführung von Unternehmens-KI voranzutreiben.

Was inspiriert Sie als Gründer?

Ich möchte ehrgeizige und intelligente Menschen zusammenbringen, um an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und den technologischen Fortschritt voranzutreiben.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen in 30 Sekunden erklären?

Superduper bietet eine Plattform für die Orchestrierung von Enterprise Agents, die Ihre bestehende Dateninfrastruktur, Datenbanken und andere Enterprise-Systeme und -Tools mit AI Agents integriert. So können geschäftliche Benutzer:innen alle Fragen zu all ihren Daten mit exakten Referenzen beantworten und benutzerdefinierte Agenten erstellen, um komplexe Aufgaben zu automatisieren.

Welches Problem möchte Superduper lösen?

KI-Modelle verfügen heute über tiefgreifendes Wissen und Know-how in so ziemlich jedem Bereich, und AI Agents können Prozesse und Aufgaben automatisieren, die menschenähnliches Denken erfordern. Dies öffnet unvorstellbar große Türen zur Effizienzsteigerung. Die größte Herausforderung für die meisten Unternehmen besteht darin, wie sie diese Funktionen auf sichere Weise mit internen Daten verbinden und die daraus resultierenden unglaublichen Funktionen dann ihren Mitarbeitenden in großem Umfang zur Verfügung stellen können.

Mit unserer Plattform Superduper Agents können Sie Fragen zu Ihren Daten mit präzisen Referenzen beantworten, komplexe Reporting-Aufgaben automatisieren und sogar KI-Funktionen direkt in Ihre Produkte und Services integrieren. Hiermit können Sie isolierte Installationen unserer Agenten-App für verschiedene Teams, Abteilungen und Geschäftsfunktionen erstellen, sodass jedes von ihnen nur Zugriff auf die Daten hat, die es benötigt.

Wie haben Sie dieses Problem zuerst erkannt und beschlossen, ein Unternehmen darauf aufzubauen?

Mein Mitgründer Duncan und ich standen in dem Start-up, das wir vor Superduper gegründet und verkauft hatten, vor der Herausforderung, Daten hautnah mit KI zu verbinden. Dort haben wir unsere eigenen Modelle für die E-Commerce-Suche und -Navigation entwickelt und trainiert und bei Marken wie Adidas mit unserer eigenen Infrastruktur in Großserie gebracht.

Superduper profitiert mit unserer neuen Agentenplattform von dieser Reise. Wir haben auch ein bisschen Glück, dass LLM-Modelle mit ihren Agentenfunktionen so leistungsstark geworden sind, da wir bereits das perfekte Setup entwickelt hatten, um diese Produktivität zu entfesseln.

Warum haben Sie sich für Snowflake entschieden?

Ein Backend-System zu entwickeln, mit dem Sie in natürlicher Sprache nicht nur Fragen stellen können, sondern auch praktisch jede Aufgabe automatisieren können – und das dann mit all Ihren anderen Softwaresystemen und Tools zu integrieren –, ist ein Monsterprojekt. Sie brauchen Techniker, die sich mit der Entwicklung von KI beschäftigen, um so viele Details zu lösen und Entscheidungen zu treffen, während sie sich in einer schnelllebigen technologischen Landschaft zurechtfinden. Und um das System dann mit einem Framework bereitzustellen, zu überwachen und zu verwalten, das es Endbenutzern ermöglicht, es zu nutzen? Das ist eine ganz andere Geschichte.

Mit der Plattform Superduper Agents profitieren Sie jedoch von jahrelanger Entwicklung und jahrzehntelanger Erfahrung mit nur wenigen Klicks und einfachen Installationsschritten. Snowflake bietet eine einheitliche Umgebung, um Rechenressourcen, Container und Services direkt an der Datenquelle zu hosten, in einer verwalteten und sicheren Umgebung. Es ist ein Kinderspiel.

Wie hat das Snowflake Native App Framework die Wachstums- und Entwicklungsstrategie Ihres Start-ups geprägt?

Mit dem Snowflake Native App Framework können wir unsere Plattform mit robusten Sicherheitskontrollen und Compute-Effizienz anbieten, da alles hinter der Snowflake Firewall und auf denselben Servern ausgeführt wird.

So konnten wir Snowflake-Kunden skalierbare KI-Lösungen genau dort bereitstellen, wo sich ihre Daten befinden. Das Ergebnis sind robuste Datensicherheit und minimaler Overhead auf Knopfdruck. Das ist ein großer Vorteil.

Was bedeutet die globale GTM-Präsenz und Effizienz des Snowflake Marketplace für Superduper?

Viele der interessantesten Unternehmen pflegen ihre Daten auf Snowflake und im Snowflake Marketplace, sodass die GTM-Exposition enorm ist. Snowflake Marketplace ermöglicht es uns, unsere Plattform mit maximalem Komfort für den Benutzer, aber auch für uns bereitzustellen: von der Installation bis zur Bereitstellung und Abrechnung. Diese Effizienz und Vereinfachung in Entwicklung und Vertrieb sowie der Support spielten eine entscheidende Rolle bei unserer Entscheidung, der Entwicklung unserer Plattform als Snowflake Native App Priorität einzuräumen.

Was ist eine Lektion, die Sie auf die harte Tour gelernt haben?

Eine vielseitige Plattform, die vieles kann, verspricht vielleicht große Wirkung und Belohnung, aber sie ist auch eine Herausforderung in der Entwicklung und Vermarktung. Es ist besser, sich frühzeitig auf eine einzige, klare Lösung oder Funktionalität zu konzentrieren, die einfach zu kommunizieren ist, selbst wenn es bedeutet, das volle Potenzial Ihres Produkts nicht auszuschöpfen.

Weitere Informationen über die Orchestrierung von AI Agents für Ihre Dateninfrastruktur und -tools finden Sie unter https://superduper.io/, in der App Superduper Agents im Snowflake Marketplace oder im Beitrag des Unternehmens im Snowflake Builders Blog auf Medium. Wenn Sie als Startup auf Snowflake setzen, sehen Sie sich das Powered by Snowflake Startup Program an, um zu erfahren, wie Snowflake Ihre Ziele unterstützen kann.