Snowflake, startup em destaque: Superduper Agents

Damos as boas-vindas ao Startup Spotlight da Snowflake. Aqui, conversamos com profissionais fundadores de startups a respeito dos problemas que eles se propõe a resolver, as aplicações que eles estão desenvolvendo e as lições aprendidas durante o processo de criação da startup. Nesta edição, conheça Timo Hagenow, cofundador e CEO da Superduper, e leia como sua plataforma de orquestração de agentes integra modelos de IA com a infraestrutura de dados existente para incentivar a adoção horizontal da IA para empresas.

Como fundador, qual a sua fonte de inspiração?

Minha inspiração é reunir pessoas ambiciosas e inteligentes para trabalhar em um objetivo comum para promover o avanço tecnológico.

Em 30 segundos, como você explicaria sua empresa?

A Superduper oferece uma plataforma para orquestração de agentes corporativos que integra sua infraestrutura de dados, bancos de dados e outros sistemas e ferramentas empresariais existentes com agentes de IA. Com ela, os usuários empresariais podem responder a qualquer pergunta a respeito de todos os seus dados com referências precisas, bem como criar agentes personalizados para automatizar tarefas complexas.

Que problema a Superduper busca resolver?

Atualmente, os modelos de IA possuem conhecimento e experiência profundos em praticamente qualquer domínio, e os agentes de IA podem automatizar processos e tarefas que exigem o pensamento humano. Isso oferece oportunidades de ganho de eficiência incrivelmente grandes. O grande desafio que a maioria das organizações enfrenta é como conectar esses recursos aos dados internos de forma segura e, em seguida, disponibilizar, em escala, a imensa funcionalidade resultante para suas equipes de colaboradores.

Nossa plataforma Superduper Agents permite que você responda a perguntas sobre seus dados com referências precisas, automatize tarefas complexas de geração de relatórios e até mesmo crie recursos de IA diretamente em seus produtos e serviços. Com ela, é possível criar instalações isoladas do nosso app de agentes para diferentes equipes, departamentos e funções de negócios, de forma que cada um tenha acesso apenas aos dados de que precisa.

Como você identificou esse problema e decidiu criar uma empresa para lidar com isso?

Em primeira mão, eu e outro cofundador, Duncan, enfrentamos o desafio de conectar dados à IA na startup que fundamos e vendemos antes da Superduper. Lá, desenvolvemos e treinamos nossos próprios modelos para pesquisa e navegação de comércio eletrônico e os colocamos em produção em grande escala em marcas como a Adidas com nossa própria infraestrutura.

A Superduper, com nossa nova plataforma de agentes, beneficia-se dessa experiência prévia. Também tivemos um pouco de sorte que os modelos de LLM, com seus recursos com agentes, se tornaram tão avançados, pois já tínhamos criado a configuração perfeita para liberar essa produtividade.

Por que escolheu desenvolver no Snowflake?

Criar um sistema de backend que permita usar linguagem natural não apenas para fazer qualquer pergunta em relação a todos os dados, mas também para automatizar praticamente qualquer tarefa usando dados e, em seguida, integrar isso a qualquer um dos seus outros sistemas e ferramentas de software é um projeto gigantesco. Serão necessários engenheiros que estejam na vanguarda do desenvolvimento da IA para resolver muitos detalhes e fazer muitas escolhas enquanto navegam por um cenário tecnológico em rápida evolução. E depois implementar, monitorar e gerenciar esse sistema com uma estrutura que permita que o usuário final o utilize? Essa é uma história totalmente diferente.

No entanto, com a plataforma Superduper Agents, é possível aproveitar anos de desenvolvimento e décadas de experiência com apenas alguns cliques e etapas simples de instalação. O Snowflake oferece um ambiente unificado para hospedar processamento, contêineres e serviços diretamente na fonte dos dados, em um ambiente gerenciado e seguro. Sem pensar muito, uma ótima combinação.

Como o Snowflake Native App Framework tem influenciado a estratégia de crescimento e desenvolvimento da sua startup?

O Snowflake Native App Framework nos permite oferecer nossa plataforma com controles de segurança e eficiência de processamento avançados, pois tudo é executado por trás do firewall do Snowflake e nos mesmos servidores.

Isso nos permitiu oferecer aos clientes Snowflake implementação, com escalabilidade, de soluções inovadoras de IA exatamente onde os dados dele se encontram, adicionando forte segurança de dados e sobrecarga mínima em um clique de botão. “É uma grande vantagem para todos.”

Para a Superduper, o que significam a eficiência e exposição de GTM global do Snowflake Marketplace?

Muitas das organizações mais interessantes “alimentam” seus dados no Snowflake e no Snowflake Marketplace, portanto, a exposição de GTM é enorme. Com o Snowflake Marketplace, podemos oferecer o máximo de conveniência à nossa plataforma, tanto para o usuário quanto para nossa empresa: desde a instalação até a implementação e o faturamento. Essa eficiência e simplificação no desenvolvimento e nas vendas, além do suporte, desempenhou um papel fundamental na nossa decisão de priorizar o desenvolvimento da nossa plataforma como um Snowflake Native App.

Que lição você precisou aprender do modo mais difícil em sua startup?

Uma plataforma versátil capaz de realizar inúmeras funções pode vir com promessas enormes de impacto e ganhos, mas também enfrentar desafios no desenvolvimento e na comercialização. No início, é preferível se concentrar em uma única solução ou funcionalidade, que seja clara e fácil de comunicar, mesmo que isso implique em reduzir o potencial total do seu produto.

Conheça melhor a orquestração de agentes de IA para sua infraestrutura e ferramentas de dados em https://superduper.io/, teste o app SuperDuper Agents no Snowflake Marketplace ou leia a publicação da empresa no Snowflake Builders Blog na plataforma Medium para obter os detalhes técnicos. Você tem uma startup e está desenvolvendo com o Snowflake? Confira o Startup Program, Powered by Snowflake, para obter mais informações sobre como a Snowflake pode ajudar a investir nos objetivos da sua startup.