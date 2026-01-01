Exécutez Pandas sur des données d’entreprise de plus de 1 To directement dans Snowflake

Nos études comparatives ont montré que Pandas sur Snowflake s’adapte à plus d’un téraoctet de données, pour les jeux de données où la bibliothèque Pandas standard est à court de mémoire avec même moins de 100 Go. En moyenne sur les workloads représentatifs, nous constatons que Pandas sur Snowflake est environ 6 fois plus rapide à l’échelle de 1 Go et environ 30 fois plus rapide à l’échelle de 10 Go que Pandas Vanilla en mémoire.

Réglage ou réécriture minimal requis



Avec l’introduction de Pandas sur Snowflake, les utilisateurs peuvent travailler avec leur API Pandas et leur sémantique familières. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d’exécuter Pandas directement sur leurs données dans Snowflake, tandis que les requêtes sont traduites en SQL pour être exécutées nativement dans Snowflake.

Pandas sur Snowflake fait partie de la bibliothèque Snowpark Python, qui permet un traitement de données évolutif du code Python sur la plateforme Snowflake. En modifiant simplement quelques lignes de déclaration d'importation, les développeurs obtiennent la même expérience de Pandas qu'ils connaissent et adorent avec l'évolutivité et les avantages de sécurité de Snowflake. Par conséquent, les migrations vers Snowflake sont simples et les équipes data évitent le temps et les coûts liés à la réécriture de leurs pipelines pandas vers d’autres frameworks Big Data ou au provisionnement de machines à mémoire élevée coûteuses.



Un accès sécurisé dans Snowflake supprime les risques liés aux données sensibles sur les machines locales

La conception en mémoire de Pandas a créé des problèmes pour les entreprises, notamment les problèmes de sécurité et de gouvernance qui résultent de l'extraction des données d'entreprise vers des ordinateurs portables pour les traiter avec Pandas. Dans le cadre de la bibliothèque Snowpark Python, le calcul est transféré vers Snowflake directement dans le périmètre sécurisé et gouverné de Snowflake.

Reposant sur le projet open source Modin

Chez Snowflake, nous nous engageons à aller à la rencontre des développeurs là où ils sont en intégrant les outils et normes open source aux puissantes capacités de l’AI Data Cloud Snowflake. Pandas sur Snowflake est construite sur le projet open source Modin. Modin est une bibliothèque Pandas distribuée qui a rejoint la famille de projets open source de Snowflake par une acquisition en octobre 2023. Modin est utilisé par des centaines de milliers de data scientists et développeurs pour faire évoluer en toute transparence leurs workflows Pandas. Snowflake contribue activement et soutient à la fois le projet open source et sa communauté dynamique.