Kimi K3, das Open-Weight-Modell von Moonshot AI, ist jetzt in Private Preview auf Snowflake Cortex AI verfügbar. Die Aufnahme von K3 in Cortex AI bietet Teams eine weitere Option, um das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe zu finden, sei es für komplexes logisches Denken oder um teurere proprietäre Modelle für die Bereiche zu reservieren, in denen sie den größten Unterschied machen.

Zum Start können Preview-Kunden Kimi K3 über Snowflake Cortex AI Functions und Snowflake Cortex Inference nutzen. Die Unterstützung für Snowflake CoCo, Snowflake Cortex Agents und Snowflake CoWork folgt in Kürze.

In den von Moonshot veröffentlichten Evaluierungen hat K3 autonom einen funktionierenden GPU-Compiler von Grund auf neu erstellt, komplexe astrophysikalische Forschungen in zwei Stunden reproduziert und mehrtägige Programmiersitzungen über große Repositories hinweg aufrechterhalten. Diese Ergebnisse deuten auf ein Modell hin, das für Arbeiten entwickelt wurde, die viele Schritte erfordern, mehr als eine Art von Eingabe verwenden und den Kontext weiterführen müssen. Die folgenden Abschnitte behandeln, wie das auf Snowflake aussieht.

Kimi K3: entwickelt für lang andauernde Arbeiten

Kimi K3 ist ein Mixture-of-Experts-Modell mit 2,8 Billionen Parametern, das mithilfe des Stable LatentMoE-Frameworks von Moonshot 16 von 896 Experten pro Token aktiviert. Moonshot meldet eine 2,5-fache Verbesserung der Skalierungseffizienz gegenüber dem Vorgänger K2.

In der Praxis zielt diese Architektur auf Arbeiten ab, die mehrere Schritte erfordern und mehr als eine Art von Eingabe verwenden. Moonshot hebt lang andauernde Programmiersitzungen hervor, die durch große Repositories navigieren, Terminal-Tools orchestrieren und Screenshots verwenden, um das Ergebnis zu verfeinern. Die Forschungsbeispiele kombinieren Literaturrecherche, ausführbaren Code, Validierung und interaktive Visualisierungen. Für Teams bedeutet das eine Entwicklung auf Repository-Ebene, Forschungssynthese und analytische Workflows, bei denen das Modell den Kontext über viele Runden hinweg weiterführen muss.

Diese Beispiele beschreiben die Fähigkeiten auf Modellebene. Die Eingaben, Tools, Kontextgrenzen und die Ausgabeverarbeitung, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängen von der verwendeten Snowflake-Oberfläche und -Konfiguration ab.

Quellen: Moonshot AI, Kimi K3: Open Frontier Intelligence und Hugging Face

Was Sie mit Kimi K3 auf Snowflake tun können

Kimi K3 erweitert die Modellauswahl von Snowflake um eine Open-Weight-Modelloption. Während der Private Preview können Teams es anhand ihrer eigenen Aufgaben und Qualitätsanforderungen evaluieren, ohne ein separates Inference-Deployment einzurichten.

In Kürze wird die Unterstützung für Kimi K3 in Snowflake CoCo, Snowflake CoWork und Cortex Agents diese Evaluierung auf Programmier-, Forschungs- und Data Agent-Workflows ausweiten:

Entwickeln mit Snowflake CoCo: Die Arbeit auf Repository-Ebene hängt von mehr ab als nur von der Datei, die Sie vor sich haben. Ein Entwickler muss möglicherweise einen Aufruf durch mehrere Module verfolgen, die vorhandenen Tests verstehen und eine Änderung bis zu einem funktionierenden Ergebnis durchführen. Der Fokus von Kimi K3 auf lang andauernde Programmierung macht dies zu einem nützlichen Bereich für die Evaluierung in CoCo.

Starten Sie eine neue Sitzung mit Kimi K3 und geben Sie ihm eine begrenzte Aufgabe mit expliziten Akzeptanzkriterien. Moonshot rät davon ab, eine laufende Sitzung von einem anderen Modell auf K3 umzustellen, da das Modell empfindlich darauf reagiert, wie der Gesprächsverlauf erhalten bleibt.

Die Arbeit auf Repository-Ebene hängt von mehr ab als nur von der Datei, die Sie vor sich haben. Ein Entwickler muss möglicherweise einen Aufruf durch mehrere Module verfolgen, die vorhandenen Tests verstehen und eine Änderung bis zu einem funktionierenden Ergebnis durchführen. Der Fokus von Kimi K3 auf lang andauernde Programmierung macht dies zu einem nützlichen Bereich für die Evaluierung in CoCo. Starten Sie eine neue Sitzung mit Kimi K3 und geben Sie ihm eine begrenzte Aufgabe mit expliziten Akzeptanzkriterien. Moonshot rät davon ab, eine laufende Sitzung von einem anderen Modell auf K3 umzustellen, da das Modell empfindlich darauf reagiert, wie der Gesprächsverlauf erhalten bleibt. Forschung in Data Agents einbringen: Mit der Unterstützung in Snowflake CoWork und Cortex Agents können Teams Forschungs- und Analyse-Workflows evaluieren, die auf die Daten und Tools zurückgreifen, die ihrem Agenten zur Verfügung stehen. Verwenden Sie Kimi K3 beispielsweise, um Kundenforschungsnotizen zu vergleichen, widersprüchliche Anforderungen zu identifizieren und ein Briefing mit den Beweisen für jede Empfehlung vorzubereiten.

Benchmark-Ergebnisse

Der folgende Snapshot zeigt Ergebnisse aus der veröffentlichten Evaluierungstabelle von Moonshot AI, einschließlich Benchmarks für Programmierung, Agenten, logisches Denken und visuelle Aspekte. Die vollständige Methodik, Details zum Harness und Fußnoten finden Sie in der Kimi K3-Modellkarte von Moonshot AI.